'নো রেজিগনেশন' তত্ত্বে ইতি ! মোদি সরকারের 11 বছরে দ্বিতীয় মন্ত্রীর ইস্তফা

'নো রেজিগনেশন' তত্ত্বে ইতি ! মোদি সরকারের 11 বছরে দ্বিতীয় মন্ত্রীর ইস্তফা
মোদি জমানায় এর আগে একমাত্র এমজে আকবরকেই মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়েছিল । 2018 সালে 'মি টু' আন্দোলনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল ।
Published : July 25, 2026 at 7:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আন্দোলন হয়েছে, সংসদ অচল হয়েছে, কৃষক বিক্ষোভ থেকে মণিপুর- একের পর এক রাজনৈতিক বিতর্কও হয়েছে । কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ ? গত 11 বছরে সেই ছবি কার্যত দেখেনি দেশ । শনিবার সেই দীর্ঘ রাজনৈতিক রেওয়াজে ব্যতিক্রম ঘটালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান । নিট প্রশ্নফাঁসকে ঘিরে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে ইস্তফা জমা দিয়ে তিনি হয়ে গেলেন 2014 সালে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, যিনি দায়িত্ব ছাড়লেন ।
এই ঘটনাকে ঘিরে আবার সামনে এসেছে 2015 সালের একটি বহুল আলোচিত মন্তব্য । কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেছিলেন, "এনডিএ সরকারের কোনও মন্ত্রীর ইস্তফা হবে না ।" সেই মন্তব্যকে তখন অনেকেই মোদি সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতীক বলে মনে করেছিলেন । কারণ, সরকারের অবস্থান ছিল স্পষ্ট, অভিযোগ উঠলেই মন্ত্রীর পদত্যাগ নয়, তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষা । 11 বছর পর সেই ভাবমূর্তিতেই প্রথম বড় ধাক্কা দিল ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ।
এমজে আকবরের পর ধর্মেন্দ্র প্রধান
মোদি জমানায় এর আগে একমাত্র এম জে আকবরকেই মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়েছিল । 2018 সালে 'মি টু' আন্দোলনের সময় সাংবাদিক প্রিয়া রমানি তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তোলেন । প্রবল বিতর্কের মুখে বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান আকবর । তারপর দীর্ঘ আট বছরে কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ইস্তফা দিতে হয়নি । সেই তালিকাতেই শনিবার যুক্ত হল ধর্মেন্দ্র প্রধানের নাম ।
এক মাসের আন্দোলন, শেষ পর্যন্ত ইস্তফা
গত 20 জুন থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি) । পরে সেই আন্দোলনে যোগ দেয় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক । 26 দিনের অনশন, সংসদ অভিযান এবং দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে ।
শনিবার পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টা আগে সমাজমাধ্যম এক্স-এ একটি দীর্ঘ পোস্টে ধর্মেন্দ্র প্রধান লেখেন, গত কয়েক দিনের ঘটনাবলি তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে । তিনি লেখেন, "নিট প্রশ্ন ফাঁসের দায় আমি প্রথম দিন থেকেই নিজের কাঁধে নিয়েছি ।" পাশাপাশি তাঁর আবেদন, এই পরিস্থিতির সুযোগ যেন কোনও 'দেশবিরোধী শক্তি' নিতে না-পারে ।
বিরোধীদের দাবি, 'এটি ছাত্রদের জয়'
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্য বলে দাবি করেছে বিরোধীরা । কংগ্রেস, সিজেপি এবং 26 দিনের অনশন প্রত্যাহার করা সোনম ওয়াংচুক- সকলেই একে 'গণতন্ত্রের জয়' বলে বর্ণনা করেছেন ।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "দেশের ছাত্রদের কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার দরজায় পৌঁছেছে ৷ এটি সত্যের জয় এবং সরকারের একগুঁয়ে মনোভাবের পরাজয় ।" তাঁর দাবি, এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছাত্রসমাজের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের অভিযোগেও ব্যবস্থা নিতে হবে ।
সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে অবশ্য জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা তাঁদের 36 দিনের আন্দোলনের প্রথম সাফল্য মাত্র । বাকি দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে । তাঁদের দাবি, নিট প্রশ্নফাঁসের জেরে আত্মহত্যা করা ছাত্রছাত্রীদের পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার করতে হবে ।
বিজেপি'র পালটা বার্তা
বিরোধীরা যেখানে এটিকে সরকারের পরাজয় বলে তুলে ধরছে, সেখানে বিজেপি নেতৃত্ব ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে দায়বদ্ধতার উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানের জনজীবন ছাত্রকল্যাণ ও জনসেবার প্রতি তাঁর আজীবন অঙ্গীকারের সাক্ষী ।" বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ের দাবি, শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকারে আনার ক্ষেত্রে ধর্মেন্দ্র প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও বলেন, "বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর পদত্যাগ সততা, দায়বদ্ধতা এবং নিঃস্বার্থ জনসেবার বিরল দৃষ্টান্ত ।"
রাজনীতির নতুন মোড়
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ কেবল একজন মন্ত্রীর বিদায় নয়; এটি মোদি সরকারের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত । এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যে সরকার 'মন্ত্রীদের পদত্যাগ করায় না', এমন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিল, ছাত্র আন্দোলনের চাপের মুখে সেই ভাবমূর্তিতে প্রথম বড় চিড় দেখা গেল । ফলে এই পদত্যাগ নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে এখন জাতীয় রাজনীতিরও অন্যতম আলোচিত অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে ।