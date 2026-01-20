অফিসেই মহিলাদের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থা ! ভিডিয়ো ছড়াতেই বরখাস্ত ডিজিপি

অফিসেই মহিলাদের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থা ! ভিডিয়ো ছড়াতেই বরখাস্ত ডিজিপি
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই কড়া পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ৷ তারপরই পুলিশকর্তাকে বরখাস্ত করল কর্ণাটক সরকার ৷
Published : January 20, 2026 at 2:30 PM IST
বেঙ্গালুরু, 20 জানুয়ারি: অফিসে বসেই উর্দি গায়ে একাধিক মহিলার সঙ্গে আপত্তিকর কাজকর্ম করার অভিযোগ ! সাসপেন্ড করা হল কর্ণাটকের শীর্ষ আইপিএস আধিকারিক এবং নাগরিক অধিকার প্রয়োগ দফতরের (ডিসিআরই) ডিজি কে রামচন্দ্র রাওকে ৷ ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার ৷
কর্মচারী ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ (ডিপিএআর)-এর সচিব কেভি অশোকার তরফে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 1993 ব্যাচের আইপিএস রামচন্দ্র রাওয়ের অশালীন কর্মকাণ্ডের ভিডিয়ো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনায় রাজ্যের সরকার অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ৷ এই ধরনের আচরণের দ্বারা সর্বভারতীয় পরিষেবা বিধি, 1968-এর 3 নম্বর নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন রামচন্দ্র ৷ সেই কারণে তাঁকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্ণাটক সরকার ৷
ডিপিএআর-এর তরফে জানানো হয়েছে, সর্বভারতীয় পরিষেবা বিধি অনুসারে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে ৷ তদন্ত চলাকালীন তিনি কোনও মতেই কর্ণাটক পুলিশের সদর দফতর ছাড়তে পারবেন না ৷ একমাত্র সরকারের তরফে লিখিত অনুমতি পেলেই তিনি পুলিশের সদর দফতর ছাড়তে পারবেন ৷
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ডিউটি চলাকালীন নিজের অফিসে উর্দি গায়ে একাধিক মহিলার সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করছেন রামচন্দ্র ৷ ভিডিয়োগুলি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্কের সৃষ্টি হয় ৷ সোমবারই এই বিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ৷ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনও অনিয়ম প্রমাণিত হলে তাঁর পদমর্যাদার কথা না-ভেবেই কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের কয়েকঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত আইপিএস-কে বরখাস্ত করা হয় ৷
এদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ডিজিপি রামচন্দ্র রাও ৷ আইপিএস আধিকারিকের অভিযোগ, তাঁকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই এই কাজ করা হচ্ছে ৷ তিনি বলেন, "ঘটনাটি আমার কাছেও অত্যন্ত বিস্ময়কর ৷ এই ভিডিয়োগুলি সবই নকল ৷ আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না ৷ এই বিষয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত । আমি আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছি এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব ।"
উল্লেখ্য, অভিযুক্ত আইপিএস রামচন্দ্র রাও কন্যা অভিনেত্রী রান্যা রাও কয়েক কোটি টাকার সোনা পাচারের অভিযোগে গত বছর গ্রেফতার হন ৷ বর্তমানে তিনি জেলেই রয়েছেন ৷ গত বছর বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অভিনেত্রীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁর কাছ থেকে 14.8 কেজি সোনাও বাজেয়াপ্ত করে রাজস্ব গোয়েন্দা দফতরের ডিরেক্টর ৷