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ওরাংওটাং মামলায় দিঘা থেকে 3 জন আটক, সন্ধান মিলল কালো গাড়ির

Orangutan Rescue Case: পশ্চিমবঙ্গের দিঘার একটি হোটেল থেকে ওরাংওটাং পাচারকারী সন্দেহে এসটিএফ এই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

Orangutan Rescue Case
ওরাংওটাং মামলায় দিঘা থেকে আটক (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 2:19 PM IST

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ভুবনেশ্বর, 12 সেপ্টেম্বর: ওড়িশায় পাঁচটি ওরাংওটাং চুরি যাওয়ার ঘটনা দেশজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই বিরল প্রজাতির প্রাণীগুলিকে কারা নিয়ে এসেছিল, তা নিয়ে রহস্য বেড়েছে। শুক্রবারই ওড়িশা পুলিশের ডিজি বিনয়তোষ মিশ্র ক্রাইম ব্রাঞ্চের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সকে (এসটিএফ) মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, ওরাংওটাং চুরির ঘটনায় ওড়িশা এসটিএফ-এর দল তিন জনকে আটক করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে।

জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের দিঘার একটি ব্যক্তিগত হোটেল থেকে ওরাংওটাং পাচার সন্দেহে এসটিএফ এই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। এসটিএফ আরও জানতে পেরেছে, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা কালো রঙের গাড়িটি হোটেলের মালিকের। এর আগে, রাজ্য পুলিশের ডিজি একটি মামলা রুজু করে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করতে বলেছেন।

ডিজি বলেন, "বন দফতরের আধিকারিকরা আমাদের এসটিএফ-এর সঙ্গে এই বিষয়টির তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমি ইতিমধ্যে এই মামলাটি এসটিএফ-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। আমরা আজ থেকেই এই মামলার তদন্ত শুরু করছি। মামলার অগ্রগতি সাত থেকে আটদিনের মধ্যে দেখা যাবে। এসটিএফ-এর তদন্তের পর সবকিছু পরিষ্কার হবে। "

ডিজি আরও বলেন, "এসটিএফ-এর বন্যপ্রাণী শাখা তল্লাশি শুরু করেছে। যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হবে, সেখানেই যাব।" ডিজিপি জানান, ওরাংওটাংগুলি কোন পথে, কারা এনেছিল এবং এর উদ্দেশ্য কী ছিল, সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। অন্যদিকে, বালেশ্বর থেকে ওরাংওটাং-এর শাবকগুলিকে উদ্ধার করার পর অনেক আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে, এই নতুন অতিথিরা কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবে এবং সুস্থ থাকবে, সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও ওরাংওটাংগুলি অবশ্য এখন সুস্থ আছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তারা খাচ্ছে, খেলছে এবং আশা করা হচ্ছে ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবে, বলেছেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিদ প্রেম কুমার ঝাঁ।

একই সঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি স্পষ্ট করেন, ওড়িশাকে বিরল বন্যপ্রাণীর অবৈধ পাচারের জন্য ট্রানজিট রুট হতে দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, এই বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অবৈধ পরিবহণের সঙ্গে কোনও চক্র জড়িত থাকলে, তা শনাক্ত করে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর, ডিজি এই বিষয়টির তদন্তের দায়িত্ব এসটিএফ-কে দিয়েছেন। ডিজি বলেন, "এসটিএফ তিনজন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। এখনই অবশ্য নির্দিষ্ট করে কিছু বলছে না পুলিশ। সম্পূর্ণ তথ্যপ্রমাণ হাতে এলে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হবে।"

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ওরাংওটাং মামলায় দিঘা থেকে আটক
ORANGUTAN RESCUE CASE

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