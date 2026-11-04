পুলিশকে ট্রাক দিয়ে পিষে মেরে পালানোর চেষ্টা ! এনকাউন্টারে আহত 2 অভিযুক্ত

পুলিশকে ট্রাক দিয়ে পিষে মেরে পালানোর চেষ্টা ! এনকাউন্টারে আহত 2 অভিযুক্ত
Police Encounter in MP: অভিযুক্ত ট্রাক চালক ও খালাসি দু'জনেই বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ ৷
Published : November 4, 2026 at 2:04 PM IST
দেওয়াস (মধ্যপ্রদেশ), 4 নভেম্বর: পুলিশ আধিকারিককে ট্রাক দিয়ে পিষে মেরে অন্য এএসআই-এর সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টার অভিযোগ ৷ পৃথক দুই ঘটনায় পালটা পুলিশের গুলি বা এনকাউন্টারে আহত হয়েছেন দুই অভিযুক্ত ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস জেলার খাটেগাঁওয়ে ৷ আহত মূল অভিযুক্ত ট্রাকের চালক গজেন্দ্র রাওয়াত এবং তাঁর সহযোগী তথা খালাসি ধীরজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মদ পাচারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল একটি ট্রাক ৷ রবিবার গভীর রাতে ইন্দোর-বেতুল জাতীয় সড়কে 1800 লিটারেরও বেশি অবৈধ মদ বহনকারী ওই ট্রাকটিকে থামান খাটেগাঁও থানার এসএইচও দিলীপ পুরী ৷ অভিযোগ, তখন দিলীপ পুরীকে পিষে দিয়ে ট্রাক চালক গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যান ৷ ওই ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান পুলিশ আধিকারিক ৷ ঘটনার তদন্তে গঠন করা হয় সিট ৷
দেওয়াস জেলার পুলিশ সুপার আদিত্য মিশ্র বলেন, "দিলীপ পুরী হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত ট্রাকের চালক গজেন্দ্র রাওয়াত, ওরফে আক্কু ৷ ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল সে । সিটের দল তাকে আলিরাজপুর থেকে গ্রেফতার করে দেওয়াসে নিয়ে আসছিল । আসার পথে রাজোদা ও বারোথার মাঝামাঝি জায়গায় পুলিশের গাড়ির একটি চাকা পাংচার হয়ে যায় । পুলিশ সদস্যরা যখন চাকা বদলাচ্ছিলেন, তখন গজেন্দ্র শৌচালয়ে যেতে চায় । রাস্তার পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় গজেন্দ্র এক এএসআই-এর সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ।"
আদিত্য আরও বলেন, "পুলিশ সদস্যরা তাকে থামানোর চেষ্টা করলে সে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় । পুলিশ আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালালে তার পায়ে লাগে । পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে দেওয়াস জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় । মঙ্গলবার রাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং বর্তমানে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ।"
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে ঘটনার সময় ট্রাকে থাকা অপর অভিযুক্ত ধীরাজকেও বিএনপি থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁকে আনার সময়ও পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার হয় ৷ দেওয়াস শহরের পুলিশ সুপার সুমিত আগরওয়াল বলেন, "পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার সময় ধীরাজ বিএনপি থানা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । সেই সময় এক পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশের উপরই হামলার চেষ্টা চালায় সে । পুলিশ তাকে গুলি না চালানোর সতর্কবার্তা দেয়, কিন্তু সে না মানলে পালটা আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালায় । সেই গুলি গিয়ে লাগে ধীরাজের ডান পায়ে । এরপর তাকে দেওয়াস জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ যেখানে তার চিকিৎসা চলছে ।"
পুলিশের দাবি, উভয় ক্ষেত্রেই তারা আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে । অভিযুক্তদের চিকিৎসা সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।