ট্রেলারে ধাক্কা যাত্রীভর্তি ট্রাভেলারের, কাজিরাঙায় মৃত্যু 23 জনের

ট্রেলারে ধাক্কা যাত্রীভর্তি ট্রাভেলারের, কাজিরাঙায় মৃত্যু 23 জনের
Kaziranga Road Accident: ভয়াবহ সংঘর্ষ ট্রেলার ও ট্রাভেলারের ৷ ট্রাভেলারটিতে কলেজের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ নিত্যযাত্রীদের নিয়ে অন্তত 35 জন ছিলেন ৷
Published : November 13, 2026 at 4:16 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 4:57 PM IST
কাজিরাঙা, 13 নভেম্বর: কন্টেইনার বোঝাই ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবাহী ট্রাভেলারের ৷ অসমের কাজিরাঙায় শুক্রবার বিকেলে ভয়াবহ ওই পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে অন্তত 23 জনের ৷ জানা গিয়েছে, ওই ট্রাভেলারটিতে নিত্যযাত্রী ও কলেজ ছাত্র, ছাত্রী মিলিয়ে প্রায় 35 জন ছিলেন ৷
ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন ৷ তাঁদের কাহরা মডেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যাঁদের অবস্থা গুরুতর, তাঁদের জোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ তার আগেই নিকটবর্তী স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ৷ আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, যাত্রীবাহী গাড়িটি জোরহাট থেকে নগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিল এবং ট্রাকটি বিপরীত দিক থেকে জোরহাটের দিকে আসছিল। এদিন বিকেলে কাজিরাঙা জেলার রাঙ্গাজানে দু'টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ট্র্যাভেলারে থাকা ছাত্রছাত্রীরা নগাঁওয়ের কাজিরাঙা কলেজের।