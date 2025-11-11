ETV Bharat / bharat

দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে ফরিদাবাদের জঙ্গি-যোগ ! পুলিশের হাতে বড় প্রমাণ

ফরিদাবাদ থেকে সোমবার 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ ৷ তার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেঁপে ওঠে দিল্লি ৷

Delhi bomb Blast
দিল্লি বিস্ফোরণের পর নমুনা সংগ্রহ করছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 12 ৷ আহত হয়েছেন 20 জন ৷ এরই মধ্যে তদন্তে নেমে গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে ফরিদাবাদ থেকে যে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক এবং ডিটোনেটর উদ্ধার হয়েছিল, সেগুলি এখানে ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে ৷

প্রাথমিক তদন্তের পর মঙ্গলবার সকালে দিল্লি পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, আই-20 গাড়িটি চালাচ্ছিল পুলওয়ামার বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসক উমর মহম্মদ ৷ সূত্রের আরও দাবি, প্রাথমিক তদন্তের পর দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকের যোগ পাওয়া গিয়েছে ৷ ফরিদাবাদ থেকে সোমবার 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ওইদিনই বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ ৷

এদিকে, প্রকাশ্যে আসা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, চালকের মুখে মাস্ক আছে। লালকেল্লার আশপাশের এলাকা এবং সংলগ্ন রাস্তাগুলির যাবতীয় সিসিটিভিগুলি খতিয়ে দেখার জন্য বিশেষ দল তৈরি করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় বিস্ফোরণের অভিঘাতে আশপাশে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণের কয়েক ঘন্টা আগে সকালে ফরিদাবাদে একটি জঙ্গি মডিউলের সন্ধান পান তদন্তকারীর ৷ গ্রেফতার করা হয় তিন ডাক্তার-সহ মোট আটজনকে ৷ এই মডিউলেরই সদস্য উমর মহম্মদ ৷ পেশায় চিকিৎসক উমর মহম্মদ, জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠির সঙ্গেও জড়িত বলে অভিযোগ ৷ তার সহকর্মী ডাক্তারদের গ্রেফতারের পরই উমর এই হামলা চালিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা থেকে তারিক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সেই তারিক উমরকে আই-20 গাড়িটি দিয়েছিলেন বলেও জানা গিয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া সেই 2900 কেজি বিস্ফোরক পদার্থের মধ্যে রয়েছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট এবং সালফার। এর মধ্যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট রয়েছে 360 কেজি ৷ একই সঙ্গে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

বিস্ফোরণের পর, রাজধানীর নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় যানবাহনের গতিবিধির উপরেও নজর রাখা হচ্ছে। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, "আমরা জানতে পেরেছি, বিস্ফোরণের আগে গাড়িটি তিন ঘন্টা ধরে লালকেল্লার পার্কিং লটে রাখা ছিল। পার্কিং লটের বিভিন্ন ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" তিনি আরও জানিয়েছেন, সম্ভাব্য আরও বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনদের খোঁজে দরিয়াগঞ্জ এবং পাহাড়গঞ্জ এলাকার হোটেল, গেস্ট হাউসগুলিতে রাতভর তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, এটি আত্মঘাতী বোমা হামলা নাকি এর নেপথ্যে নাশকতার আরও বড়সড় কোনও পরিকল্পনা ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দিল্লি পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা বলেন, "গাড়ির ভিতরে কয়েকজন ছিলেন। কাছাকাছি থাকা অন্য কয়েকটি যানবাহনও ব্যপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি এফএসএল, এনআইএ এবং এনএসজির দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্তের পাশাপাশি সম্ভাব্য সবদিক পর্যালোচনা করে দেখছে ৷"

পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের জেরে বেশ কয়েকটি গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে ৷ আশপাশের কয়েকটি বাড়ি থেকে শুরু করে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাচেও ফাটল ধরেছে। ঘটনায় দুই মহিলা-সহ 20 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁরা সকলেই বর্তমানে লোক নায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

আহতদের মধ্যে 12 জন দিল্লির বাসিন্দা ৷ বাকিরা উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশে থাকেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের আমরোহার বাসিন্দা অশোক কুমার (34) এবং দিল্লির বাসিন্দা অমর কাটারিয়া (35)। বাকিদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ তবে নিহতদের সকলেরই বয়স 28 থেকে 58 বছরের মধ্যে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ।

TAGGED:

DETONATORS USED IN DELHI BLAST
DELHI CAR BLUST
FARIDABAD TERROR MODULE
RED FORT NOV 10 BLAST
DELHI BOMB BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.