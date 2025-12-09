ETV Bharat / bharat

সোনালিদের বাংলাদেশ 'পুশব্যাক' কাণ্ডে সংসদীয় তদন্তের দাবি খারিজ

সোনালি খাতুন ও তাঁর নাবালক ছেলে দেশে ফিরলেও স্বামী-সহ আরও 4 জন এখনও বাংলাদেশই রয়েছেন । কবে তাঁরা দেশে ফিরবেন, তা অনিশ্চিত ।

বাংলাদেশ 'পুশব্যাক' কাণ্ড (ইটিভি ভারত)
নয়াদিল্লি ও বীরভূম, 9 ডিসেম্বর: সোনালি খাতুনদের বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' কাণ্ডে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি খারিজ হয়ে গেল ৷ অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন-সহ 6 জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' ঘটনায় সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ৷ কিন্তু সেই দাবি গ্রহণ করল না রাজ্যসভা সচিবালয়।

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন-সহ 6 জনকে ওপার বাংলায় কেন পাঠিয়ে দেওয়া হল ? এই তদন্তের এক্তিয়ার রাজ্যসভার নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয় ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, "দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই লড়াই আমরা লড়ছি । আমি সংসদীয় তদন্তের দাবি করেছিলাম ৷ কিন্তু, তা গ্রহণ করেনি ৷ তবে আমাদের এই লড়াই চলবে ৷ সোনালি খাতুনকে ফেরানো গিয়েছে । বাকিদেরও ফিরিয়ে আনব ৷ বাংলাবিরোধী সরকারের চক্রান্ত ভেসতে দেব।"

প্রায় 5 মাস পর গত শুক্রবার রাতে মালদার মহদিপুর বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন সোনালি বিবি ও তাঁর নাবালক সন্তান। তবে তাঁর স্বামী এবং সুইটি বিবির পরিবারের সদস্যরা এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন।

23 জুন দিল্লিতে থাকাকালীন দিল্লি পুলিশের হাতে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার হন বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি বিবি সহ-6 জন। 26 জুন অসম সীমান্ত দিয়ে সোনালি-সহ 6 জনকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয় দিল্লি পুলিশ। সেখানে 20 অগস্ট বাংলাদেশের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেল হেফাজতে ছিলেন তাঁরা। 101 দিন জেলে থাকার পর 1 ডিসেম্বর বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করে।

রাজ্যসভার সচিবালয়ের চিঠি (ইটিভি ভারত)

এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁদের দেশে ফেরাতে কলকাতা হাইকোর্টের মামলা করেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ৷ হাইকোর্ট ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার গড়িমসি করে ৷ পরে সুপ্রিম কোর্ট অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু, এক্ষেত্রেও সকলকে দেশে না-ফিরিয়ে 5 ডিসেম্বর চাপের মুখে পরে শুধুমাত্র সোনালি খাতুন ও তাঁর নাবালক ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনে কেন্দ্র সরকার।

কিন্তু কেন ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও সোনালি খাতুনদের বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা হল ? এই মর্মে সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে রাজ্যসভায় চিঠি দিয়েছিলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম ৷ কিন্তু, এই দাবি খারিজ করে দিল রাজ্যসভার সচিবালয়। রাজ্যসভার কার্যবিধি ও কার্যচালনার নিয়মের 180বি (5) ও (6) বিধি অনুযায়ী এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয় বলে চিঠি দেন রাজ্যসভার সেক্রেটারি নরেশ কুমার ৷ অর্থাৎ, রাজ্যসভা এ বিষয়ে কোন তদন্ত করবে না ৷ চিঠিতে তা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় ৷

অন্যদিকে, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে মঙ্গলবার রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখতে যান বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ। ইতিমধ্যেই তাঁর চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে । যদিও, এখনও পর্যন্ত সোনালি খাতুনের স্বামী-সহ আরও 4 জন বাংলাদেশই রয়েছেন । কবে তাঁরা দেশে ফিরবেন, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে ৷

