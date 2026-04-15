'বিজেপি আগুন নিয়ে খেলছে', কেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ডাক স্ট্যালিনের
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ডিএমকে সাংসদদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠক ডেকেছেন এবং ভারতের সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
Published : April 15, 2026 at 4:47 PM IST
চেন্নাই, 15 এপ্রিল: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বুধবার সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে জনগণকে তাদের বাড়ি-সহ সর্বত্র কালো পতাকা ওড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে বিজেপিকে সতর্ক করে বলেছেন যে তারা "আগুন নিয়ে খেলছে"। সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার কারণে তামিলনাড়ুকে যে সম্ভাব্য পরিণতির সম্মুখীন হতে হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (ডিএমকে)-এর সাংসদদের একটি জরুরি বৈঠক ডাকার পর স্ট্যালিন এই মন্তব্য করেন।
বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া সংসদের তিন দিনের বিশেষ অধিবেশনে, 2023 সালের নারী সংরক্ষণ আইনের বাস্তবায়ন দ্রুত করার লক্ষ্যে সরকার লোকসভায় একটি সংবিধান সংশোধনী বিল, সীমানা নির্ধারণ আইন সংক্রান্ত একটি বিল এবং দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পুদুচেরিতে প্রস্তাবিত আইনটি প্রয়োগের জন্য একটি সহায়ক বিল আনার পরিকল্পনা করছে।
உயரட்டும் கருப்புக்கொடி!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 15, 2026
தமிழ்நாடு போராடும்! தமிழ்நாடு வெல்லும்!
இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்ட குற்றத்துக்காக தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களுக்குத் தண்டனையா?
ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு நாளை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவரவுள்ள #Delimitation சட்டத்திருத்தம் தமிழ்நாட்டுக்கும்,… pic.twitter.com/6gbEAHvNn4
সর্বশেষ প্রকাশিত আদমশুমারির ভিত্তিতে পরিচালিত একটি সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার পর, 2029 সালের সংসদীয় নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ আইনটিকে "কার্যকর" করার লক্ষ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা বর্তমান 543 থেকে বাড়িয়ে 850 পর্যন্ত করা হতে পারে। এক্স-এ প্রকাশিত একটি দীর্ঘ পোস্টে স্ট্যালিন সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলটিকে "তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপর চাপানো এক বিশাল ঐতিহাসিক অবিচার" বলে আখ্যা দেন।
এক বিবৃতিতে স্ট্যালিন অভিযোগ করেছেন যে, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সংসদে পেশ করা সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংশোধনীটি তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতি একটি "মারাত্মক ঐতিহাসিক অবিচার"। তিনি অভিযোগ করেন যে, এই সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি কি "ভারতের অগ্রগতিতে অবদানের জন্য শাস্তি"? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে কি এইভাবে পুরস্কৃত করা হচ্ছে?"
#Delimitation: The sword that hung over our heads has now descended upon us.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 15, 2026
In consultation with our DMK MPs, we are reaching out to Members of Parliament across states and devising a coordinated strategy to counter this grave danger.
This is not about parties or individuals.… pic.twitter.com/RnFvHKNfYC
তিনি দাবি করেছেন, বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে বসবাসকারী প্রত্যেক দক্ষিণ ভারতীয় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভে ফুঁসছেন। স্ট্যালিন বলেন, "বিজেপি আগুন নিয়ে খেলছে।" "সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রতিবাদে আগামিকাল (16 এপ্রিল) তামিলনাড়ুজুড়ে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।" তিনি সতর্ক করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তামিলনাড়ুর কণ্ঠস্বরকে সম্মান না করে, তবে তাদের এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।
তিনি বলেন, "শুধু ডিএমকে-র সভাপতি হিসেবেই নয়, একজন আত্মমর্যাদাবান তামিল হিসেবে আমি সতর্ক করছি৷ এটা কোনও দল বা ব্যক্তির বিষয় নয়। এটা আমাদের জনগণের অধিকার রক্ষার বিষয়। আমি সারা দেশের সব দল ও সাংসদদের আমাদের গণতন্ত্র রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।"