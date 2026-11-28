লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস: প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল অনৈতিক, দাবি চিদম্বরমের
P Chidambaram Flags Gerrymandering: বর্তমান আসনসংখ্যায় কেন মহিলাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ হচ্ছে না, আরও একবার সেই প্রশ্ন তুললেন পি চিদম্বরম ৷
Published : November 28, 2026 at 2:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: লোকসভায় 132তম সংবিধান সংশোধনী বিল মন্ত্রিসভার বৈঠক পাশ করানো হয়েছে ৷ আর তারপরেই এই প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে দু’টি প্রশ্ন তুলেছেন দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী পি চিদম্বরম ৷ এই সংশোধনীতে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত প্রস্তাবনায় বর্তমান মোট আসনের অনুপাতে প্রতিটি রাজ্যের বর্ধিত আসন সংখ্যা 25 বছরের জন্য 'ফ্রিজ' করার কথা বলা হয়েছে ৷ তা নিয়েই উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন চিদম্বরম ৷
সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, "প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিলটি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ লোকসভার মোট আসনের বর্তমান অনুপাতে প্রতিটি রাজ্যের বর্ধিত আসন সংখ্যা 25 বছরের জন্য 'ফ্রিজ' করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সংশোধনীতে ৷ এখানে দু’টি বিষয় আমাকে উদ্বেগে রেখেছে ৷"
The proposed Constitution Amendment Bill has been unveiled The 'freeze' for 25 years of the present relative proportion of each State to the total seats of the Lok Sabha will address two of our concerns However, the Bill does not address the first -- and fundamental --concern While relative proportion of each State to the total is important, absolute numbers also matter Besides, the increased strength of the Lok Sabha will entail delimitation of the constituencies within each state. That will give a free licence to the government to gerrymander the constituencies within the state -- as the government did in Assam and J&K. Gerrymandering is the greater evil and the greater danger The government has still not answered our primary question: why can't the 1/3 reservation for women be implemented in the present strength of the Lok Sabha?— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
তাঁর মতে, প্রথম এবং প্রধান উদ্বেগের বিষয়টির কোনও সমাধান দেওয়া হয়নি ৷ চিদম্বরের যুক্তি, বর্তমান মোট সংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বর্ধিত আসন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ৷ কিন্তু, সেই বৃদ্ধির পর প্রকৃত বা মোট আসন সংখ্যাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ৷ টানা 25 বছর সেই সংখ্যা অপরবর্তিত রাখা উদ্বেগজনক বলে দাবি করেছেন পি চিদম্বরম ৷
The numbers given in the video clip below are wrong. I did not do the arithmetic at that time The correct numbers are: the present gap is 413 and the gap will increase to 620— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 27, 2026
ওই পোস্টে তিনি লিখেছেন, "লোকসভার আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি রাজ্যের নির্বাচনী এলাকাগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের (ডিলিমিটেশন) প্রয়োজন হবে ৷" তাঁর অভিযোগ, এই সংশোধনী বিল পাশ হলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাজ্যের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নিজেদের সুবিধামতো পুনর্বিন্যাস করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যাবে ৷ এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে অসম এবং জম্মু ও কাশ্মীরের আসন পুনর্বিন্যাসের উদাহরণ তুলে ধরেন ৷ এই 'জেরিম্যান্ডারিং' (নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়া) হল সবচেয়ে অশুভ বিষয় এবং সবচেয়ে বড় বিপদ ৷" চিদম্বরম প্রশ্ন তুলেছেন, "সরকার এখনও আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর দেয়নি ৷ সেটি হল, লোকসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ কেন কার্যকর করা যাচ্ছে না ?"
উল্লেখ্য, সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে 132তম সংবিধান সংশোধনী বিলের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয় ৷ সেখানে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে-র প্রস্তাব মেনে, প্রতিটি রাজ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা 50 শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷ ফলে ডিএমকে-র 22 জন সাংসদের সমর্থন পাচ্ছে এনডিএ সরকার ৷ পাশাপাশি, আগেই তৃণমূল থেকে NCPI হওয়া 20 জন সাংসদ এনডিএ শিবিরকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে ৷ ফলে আগামী 30 নভেম্বর শুরু হতে চলা সংসদের বাদল অধিবেশনের বর্ধিত পর্বে বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় থাকবে কেন্দ্র ৷ পাশাপাশি, রাজ্যসভায় 2 ডিসেম্বর বিলটি পেশ করা হবে ৷ রাজ্যসভার অধিবেশন চলবে 3 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷