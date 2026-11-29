বিশেষ অধিবেশনে কালই পেশ সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল, শুরু নম্বরের খেলা
Delimitation Bill: সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে ৷ বিজেপি ও বিরোধী দুই শিবিরই প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷
Published : November 29, 2026 at 11:13 AM IST
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: দেশের আইনসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণকে সামনে রেখে সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করানোর উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকার ৷ এই বিল পাশ হলে লোকসভার আসন সংখ্যা 543 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 850 হবে ৷
বিজেপির যুক্তি, 2011 সালের জনগণনার ভিত্তিতে এই সীমানা পুনর্বিন্যাস হবে ৷ যেখানে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র মতো কয়েকটি দল দাবি জানিয়েছে, জনগণনা করে তার ভিত্তিতে এই সীমানা পুনর্বিন্যাস হোক ৷
এপ্রিলের পর আগামিকাল, সোমবার নতুন করে সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল (132তম সংশোধিত সংবিধান বিল, 2026) পেশ করবে মোদি সরকার ৷ এই বিল পাশে বিরোধীদের মধ্যে ডিএমকে, বিজেডি, শরদ পাওয়ারের এনসিপি ইতিমধ্যে সরকারকে সমর্থন দেওয়ার কথা ইতিমধ্যে জানিয়েছে ৷
এবার নতুন সীমানা পুনর্বিন্যাস বিলে বিজেপি আশ্বাস দিয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের আসন সংখ্যা 50 শতাংশ করে বৃদ্ধি পাবে ৷ এর সঙ্গে 1971 সালের জনগণনার ভিত্তিতে আন্তঃরাজ্য আসন সংখ্যার অনুপাত বজায় রাখা এবং 2051 সাল পর্যন্ত অনুপাতের কোনও পরিবর্তন হবে না ৷ অর্থাৎ, লোকসভার আসনসংখ্যা 850-ই থাকবে ৷ এই সংখ্যার উপর নির্ভর করে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন নিশ্চিত করবে মোদি সরকার ৷
এই বিল ধ্বনিভোটে পাশ করা যায় না ৷ বিরোধীদের থেকে বিল পাশের প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় নিয়ে প্রায় নিশ্চিত বিজেপি ৷ সংবিধান দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার কথা জানান এবং বিরোধী কংগ্রেসকে গত এপ্রিলে এই সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল পাশ না-হওয়ার জন্য দায়ী করেন ৷ কংগ্রেস 'অবরোধ পক্ষ' বলেও কটাক্ষ করেন ৷
এই বিল পাশের উদ্দেশ্যে 30 নভেম্বর থেকে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু হবে ৷ 2 ডিসেম্বর রাজ্যসভার অধিবেশন আরম্ভ হবে ৷ 3 তারিখ বিশেষ অধিবেশন শেষ হতে পারে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷
নম্বরের কেরামতি- বর্তমানে লোকসভার আসন সংখ্যা 543 ৷ সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন ৷