সদ্যবিবাহিত তরুণীর রহস্য-মৃত্যু ! স্বামীর ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ

সদ্যবিবাহিত তরুণীর রহস্য-মৃত্যু ! স্বামীর ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ
হোমস্টেতে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ৷ মেঝের পাশাপাশি বিছানার চাদরেও রক্ত লেগেছিল বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : June 16, 2026 at 8:42 PM IST
মুসৌরি, 16 জুন: বেড়াতে এসে তরুণীর রহস্য-মৃত্যু ৷ মুসৌরির একটি হোমস্টে থেকে উদ্ধার পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র দিল্লির বাসিন্দা 27 বছর বয়সি রাধা গায়েত্রীর দেহ ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, স্বামী সৌম্য শ্রীচরণ তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, সোমবার সকালে ঘুম ভাঙার পর তিনি দেখেন স্ত্রীর দেহ মেঝেতে পড়ে ৷ তাঁর নাক থেকে রক্ত পড়ছে এবং তিনি নড়াচড়াও করছেন না ৷
সৌম্যর থেকে ঘটনার কথা জানতে পেরে হোমস্টের তরফে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ ডাকা হয় অ্যাম্বুলেন্সও ৷ স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, রাধার মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন তদন্তকারীরা ৷ ইতিমধ্যেই হোমস্টেতে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ৷ মেঝের পাশাপাশি বিছানার চাদরেও রক্ত লেগেছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ সেই রক্ত গায়েত্রীর নাকি অন্য কারও তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, রাধার আদি বাড়ি বিশাখাপত্তনমে ৷ এখন তিনি দিল্লিতে থাকতেন ৷ চাকরি করতেন গুরুগ্রামের একটি সংস্থায় ৷ স্বামীও গত কয়েক মাস ধরে একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি করেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ তাঁদের বিয়ে হয় 2023 সালের নভেম্বর মাসে ৷ মৃত্যুর খবর পেয়ে ইতিমধ্য়েই মুসৌরি এসে পৌঁছেছেন দুই পরিবারের সদস্যরা ৷ ময়নাতদন্তের পর রাধার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 13 জুন দিল্লি থেকে উত্তরাখণ্ডের দিকে রওনা দেন রাধা এবং সৌম্য ৷ প্রথমে যান হৃষিকেশে ৷ সেখান থেকে চলে আসেন মুসৌরি ৷ তদন্তকারীরা ইতিমধ্য়েই মৃতার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তাঁর দেওয়া বিভিন্ন তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তিনি কোনও তথ্য় গোপন করছেন কি না সেটা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে কী তথ্য পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ ৷
তার আগে হোমস্টের মালিক থেকে শুরু করে অন্যদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ তাঁদের কথার সঙ্গে সৌম্যর দেওয়া বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কোথাও কোনও অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে কি না সেটা বোঝার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীর ৷ এখানে আসার পর থেকে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল কি না সেটা জানতে চান তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি মুসৌরির কোন কোন জায়গায় তাঁরা গিয়ছিলেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে সেটাও ৷ তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সেই সমস্ত জায়গা থেকে এমন কোনও তথ্য মিলতে পারে যা তদন্তের কাজে সহায়ক হবে ৷ পাশাপাশি কথা বলা হচ্ছে দুই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও ৷