ETV Bharat / bharat

24 ঘণ্টা নয়, নির্ধারিত সময়ে বন্ধ হবে মদের দোকান ! নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

মদ ছাড়া বাকি দোকান খোলা থাকবে 24 ঘণ্টা ৷ সেখানে মহিলারা কাজ করতে পারবেন ৷ তবে সেক্ষেত্রেও মানতে হবে নিয়ম ৷

Delhi CM Rekha Gupta
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 16, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 16 ডিসেম্বর: মদের দোকান বন্ধ নিয়ে নয়া নীতি নির্ধারণ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ স্পষ্ট জানালেন, মদের দোকান বাদে বাকি সমস্ত দোকানই খোলা থাকবে 24 ঘণ্টা ৷ সেই সঙ্গে, এবার থেকে দোকানগুলিতে নাইট শিফটে কাজ করতে পারবেন মহিলারাও ৷

রেখা গুপ্তার মতে, শ্রমিকদের জন্য সম্মানজনক কাজের পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানে দিল্লির সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ পাশাপাশি, নারীদের কর্মসংস্থান বাড়াতে তাঁদের রাতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ সেই কারণে, দোকানগুলিকে 24 ঘণ্টা খুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

তবে যে দোকানগুলিকে দিনে 24 ঘণ্টা খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের অবশ্যই দিল্লি দোকান প্রতিষ্ঠা আইন 1954-এর বিধান ও নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে ৷ নিয়ম অমান্য করা হলে, সেই সমস্ত দোকানগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ৷

Delhi CM Rekha Gupta addressing a function
দিল্লির এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা (ইটিভি ভারত)

রাজধানীতে কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে সোমবার রেখা গুপ্তা বলেন, "এবার থেকে মদের দোকান বাদে সমস্ত দোকান 24 ঘণ্টা খোলা থাকবে ৷ এখনও পর্যন্ত 700টি দোকানকে রাতেও খুলে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ গরমের সময় মহিলা কর্মীদের রাত 9টা থেকে সকাল 7টা পর্যন্ত এবং শীতকালে রাত 8টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত দোকানে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দোকান খুলতে এবং বন্ধ করতে হবে । এই নিয়ম লঙ্ঘিত হলে দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে ।"

সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "তবে বন্ধের সময় দোকানে গ্রাহকরা অপেক্ষা করলে অতিরিক্ত 15 মিনিট সময় দেওয়া হবে বন্ধ করার জন্য । বিভিন্ন এলাকায় খোলার বা বন্ধের সময় ভিন্ন হতে পারে এবং দোকানের মালিকদের এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে ৷"

তবে কর্মচারীদের নিরাপত্তা, যাতায়াত এবং বাকি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দোকান মালিকের ৷ সুতরাং, সেদিকেও নজর রাখতে হবে বলে জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ৷ নয়া এই নির্দেশিকার ফলে কাজের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যে নারীদের স্বনির্ভরতা এবং কর্মসংস্থান বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে দাবি তাঁর ৷

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি সরকার শ্রমিকদের স্বস্তি প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে । মদের দোকান ছাড়া রাজধানী দিল্লির দোকান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে 24 ঘণ্টা খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । এখন পর্যন্ত রাজধানীতে প্রায় 700টি দোকানকে রাতে খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, শ্রম আইন সরলীকরণের জন্য, ব্যবসায়ীদের সুযোগ প্রদাম এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার উপর জোর দিয়ে শ্রমবিধির বিধানগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

পড়ুন: এই শহরে চালু হল নতুন খসড়া শ্রম-বিধি; সাপ্তাহে কাজ 48 ঘণ্টা, নিয়ন্ত্রিত ওভারটাইম

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTA
DELHI WINE SHOPS CLOSING TIME
DELHI CM DECISION ON WINE SHOP
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা
DELHI WINE SHOPS RULE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.