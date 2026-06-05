অ্যাপার্টমেন্টে পড়ে বোনের দেহ, দিল্লিতে বাঙালি অধ্যাপিকার রহস্যমৃত্যু
একাই থাকতেন ফ্ল্যাটে ৷ বোন দেবস্মিতা পালকে বারবার ফোন করেন দিদি ৷ তারপরই ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷
Published : June 5, 2026 at 4:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 জুন: দিল্লিতে বাঙালি অধ্যাপিকার মর্মান্তিক পরণতি ৷ পূর্ব দিল্লির নিউ অশোক নগর এলাকায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবাজি কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা ছিলেন দেবস্মিতা পাল (49) ৷ বারবার ফোনের পরও কোনও উত্তর না-মেলায় বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ অধ্যাপিকার দিদি নিউ অশোক নগর থানায় ফোন করেন ৷
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বোনের খোঁজ না-পেয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে যান দিদি দেবারতি। তবে দরজা বন্ধ ছিল। এরপর তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেই রক্তাক্ত অবস্থায় দেবস্মিতার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশকে তিনি জানান, ফ্ল্যাটে তাঁর বোনের দেহ পড়ে রয়েছে ৷ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ, তদন্তকারী দল এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রমাণ সংগ্রহ করেন ৷ পরবর্তীতে তারা তদন্ত শুরু করেছেন ৷ পুলিশ অস্বাভাবিক খুনের মামলা দায়ের করে এবং অভিযুক্তদের খোঁজার জন্য একাধিক দল গঠন করেছে ৷
পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাহুল কুমারের মতে, মৃত অধ্যাপকের নাম দেবস্মিতা পাল। তিনি শিবাজি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন এবং বসুন্ধরা এনক্লেভের ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন ৷ পুলিশ জানায়, দুপুর 2.35 নাগাদ তাদের কাছে একটি ফোন আসে ৷ এক মহিলা ফোন করে জানান, তাঁর বোনকে খুন করা হয়েছে এবং মৃতদেহ ফ্ল্যাটের ভিতরে পড়ে রয়েছে ৷ নিউ অশোকনগর থানার পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যিনি ফোন করেছিলেন, তাঁর নাম দেবরাতি পাল ৷ পুলিশকে তিনি জানান যে গতকাল সকাল থেকেই বোন তাঁর ফোন ধরছিলেন না।
কোনও অঘটন ঘটার আশঙ্কায় তিনি বসুন্ধরা এনক্লেভের সত্যম অ্যাপার্টমেন্টের ওই ফ্ল্যাটে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকেই বোনের রক্তাক্ত দেহ মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখেন ৷ পুলিশ পৌঁছনোর পর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়। পুরো ফ্ল্যাটের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং ছবি ও ভিডিয়োগ্রাফির পর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এবং ফরেনসিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
রাহুল কুমারে জানান, নিউ অশোক নগর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 103 (1) ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ ঘটনার প্রতিটি দিক তদন্ত করা হচ্ছে ৷ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার জন্য একাধিক পুলিশের দল গঠন করা হয়েছে ৷ ডিসিপি জানান, ফরেনসিক রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন তাঁকে খুন করা হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
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