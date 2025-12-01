শীঘ্রই খুলবে দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে, আরও সহজ হবে উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ
দিল্লি থেকে দেহরাদূন যাওয়ার এই রাস্তার দৈর্ঘ্য 210 কিলোমিটার ৷ পথে পড়বে জঙ্গলও । এই এক্সপ্রেসওয়ে খুলে গেলে উত্তরাখণ্ডে ঘুরতে যাওয়া সহজ হবে পর্যটকদের ৷
নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: দিল্লি থেকে দেরাদুন যাওয়ার সময় ছ'ঘণ্টা থেকে কমে হবে প্রায় আড়াই ঘন্টা ! দিল্লি-সাহারানপুর-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ের ট্রায়াল রান শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ শীঘ্রই খুলবে এই এক্সপ্রেসওয়ে ৷ এর সুবিধা পাবেন বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে সড়ক পথে উত্তরাখণ্ডে যাওয়া পর্যটকরা ৷
আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে চলেছে এই এক্সপ্রেসওয়ে ৷ এমনটাই দাবি করে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যাত্রীদের জন্য বড় স্বস্তি এনে দেবে এই এক্সপ্রেসওয়ে । কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কে রবিবার মধ্যরাতে পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরু হয়েছে । এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ উদ্বোধনের পর নতুন এই এক্সপ্রেসওয়ে যাত্রার সময় কার্যত অর্ধেক হয়ে যাবে ৷ উত্তরাখণ্ডে যাতায়াত করা পর্যটকদের এর ফলে সমাগম আরও বাড়বে বলেও আশা করা হচ্ছে ৷
জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উত্তর প্রদেশের বাঘপত, সামলি, সাহারানপুরের মতো বড় শহরগুলিতে যাওয়াও খুব সহজ হয়ে উঠতে চলেছে । দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু স্থান বা উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।
সফলভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর, এক্সপ্রেসওয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে৷ তারপর জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 4 ডিসেম্বর 2021 তারিখে 210 কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । এই অত্যাধুনিক এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণে প্রায় 11,800 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে । প্রকল্পটি একাধিক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র, জমি অধিগ্রহণ এবং কাঠামোগত কাজ ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ৷
দিল্লির ভিতরে, এক্সপ্রেসওয়েটি একটি উঁচু কাঠামো হিসেবে তৈরি করা হয়েছে ৷ এটি অক্ষরধাম মেট্রো স্টেশনের কাছে থেকে শুরু হয়ে সরাসরি দিল্লি-মেরট এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত ৷ এটি দিল্লির যাত্রীদের একটি নিরবচ্ছিন্ন, দ্রুতগতির ভ্রমণের বিকল্প প্রদান করবে যা যানজট এড়াবে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এক্সপ্রেসওয়েটি খোলার ফলে রাজধানীর দীর্ঘস্থায়ী যানজট কমবে ৷ খাজুরি খাসের মতো এলাকাগুলিতে দীর্ঘ যানজটের হাত ধরে মুক্তি মিলবে সাধারণ মানুষের ৷
কারিগরি বাধা, আবহাওয়া বিলম্ব এবং ট্র্যাফিক ডাইভারশন সমস্যার কারণে নির্মাণ বিলম্বিত হয়েছিল ৷ কিন্তু এখন এই বাধাগুলি দূরে সরিয়ে যান চলাচলের জন্য প্রস্তুত দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়ে৷ এক্সপ্রেসওয়েটিতে চার লেন রয়েছে, যার মধ্যে 6টি পর্যন্ত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে । ভবিষ্যতে এই সম্প্রসারণ ওভারটেকিংকে সহজতর করবে এবং ট্র্যাফিককে আরও উন্নত করবে । নিরাপত্তার জন্য, এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধক, ডিজিটাল বিলবোর্ড, স্পিড ক্যামেরা এবং জরুরি কল বক্স রয়েছে । এই বৈশিষ্ট্যগুলি যাত্রীদের সুরক্ষা এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে ।
এই পথে যাত্রীদের বাস ধরার সুবিধার জন্য বসার, দাঁড়ানোর সুবিধা থাকছে । এই এক্সপ্রেসওয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দিকে যাওয়ার যানবাহন পাওয়া যাবে । এ ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধায় বিভিন্ন জায়গায় শৌচালয়, বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখা হবে ।
হাওড়া থেকে ট্রেনে দেরাদুন যেতে অন্তত 29 ঘণ্টা সময় লাগে । কিন্তু রাজধানী বা দুরন্ত এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে নয়াদিল্লি যেতে সময় লাগে 17 থেকে ঘণ্টা । তার পর এই এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ঘণ্টা তিনেকে আনায়াসে দোরদুন পৌঁছনো যাবে ৷ ফলে সামগ্রিকভাবে সময় অনেকটাই কম লাগবে ।