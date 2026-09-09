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দিল্লির ভোটার লিস্টে পঞ্জাব থেকে নির্বাচিত সাংসদ রাঘবের নাম, অভিযোগ আপের

আপ-এর অভিযোগ, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই রাজিন্দর নগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রাঘব চাড্ডার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Raghav Chadha on SIR
সাংসদ রাঘব চাড্ডা (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : September 9, 2026 at 2:59 PM IST

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নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: দিল্লিতে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের (SIR) আওতায় নাম যুক্ত করা হয়েছে রাঘব চাড্ডার ৷ পঞ্জাব থেকে নির্বাচিত বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ রাঘব চাড্ডা ৷ মঙ্গলবার নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, দিল্লির ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

আম আদমি পার্টির (আপ) নেতারা এক সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেন, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই রাজিন্দর নগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রাঘব চাড্ডার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ জানান, 31 অগস্ট রাজিন্দর নগরের খসড়া ভোটার তালিকায় 746 জনের নাম ছিল ৷ রাঘব চাড্ডার নাম 747তম ভোটার হিসেবে যুক্ত হয়েছে। সৌরভ প্রশ্ন তুলেছেন, "কীভাবে এই অতিরিক্ত নামটি যুক্ত হয়েছে ? রাঘবের নাম যুক্ত করার ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের তা স্পষ্ট করা উচিত।"

নির্বাচনী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দিল্লির ভোটার তালিকায় রাঘব চাড্ডার নাম যুক্ত করা হয়েছে। তাঁর নাম পঞ্জাবের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান কমিশনের আধিকারিকরা ৷

দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের এক আধিকারিক বলেন, "মঙ্গলবার পর্যন্ত দিল্লির 70টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তের জন্য মোট 700টি ফর্ম নির্বাচনী রেজিস্টার আধিকারিক (ERO) অনুমোদন করেছেন। তার মধ্যে রাঘব চাড্ডার নামও রয়েছে।" দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, SIR প্রক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্য 16 জুন দিল্লির ভোটার তালিকা ফ্রিজ রাখা হয়েছিল ৷ 31 অগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তা ওই অবস্থাতেই ছিল।

এই সময়ে, নতুন ভোটাররা প্রায় 2.14 লক্ষ 'ফর্ম-6' জমা করেছিল। এছাড়া, দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়কালে আট দিনে চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ভোটাররা আরও 25 হাজার 11টি 'ফর্ম-6' জমা দিয়েছে ৷ এই চূড়ান্ত তালিকা 4 নভেম্বর প্রকাশিত হবে। প্রাক-SIR পর্যায়ে দাবি ও আপত্তি জানানোর সময়কালে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ভোটারদের জমা দেওয়া সমস্ত 'ফর্ম-6' যাচাইয়ের মধ্যে রয়েছে। ফর্মগুলি অনুমোদিত হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচনী ডেটাবেসে নাম সংযোজন, খারিজ ও সংশোধনের বিষয়টি দেখা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় জানিয়েছে, নতুন ভোটারদের নাম সংযোজনের পূর্ণ তালিকা 4 নভেম্বর প্রকাশ করা হবে। আম আদমি পার্টি প্রশ্ন তুলেছে, সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকায় 746 জন ভোটারের মধ্যে কীভাবে রাঘব চাড্ডার নাম যুক্ত করা হলো ? আপ এই প্রক্রিয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছে।

TAGGED:

DELHI SIR
BJP MP RAGHAV CHADHA
দিল্লির ভোটার তালিকায় রাঘব চাড্ডা
দিল্লি এসআইআর
RAGHAV CHADHA ON SIR

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