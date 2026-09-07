দিল্লিতে বহুতল ধসে মৃত 6; 'ভাই বাঁচাও', চোখের সামনে শিশুর আকুতি তাড়া করছে ভরদ্বাজকে
ভবনটি বিপজ্জনক ঘোষণা হয়েছিল আগেই ৷ ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রকাশ্যে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ । অভিজ্ঞতা জানালেন প্রত্যক্ষদর্শীরা ৷
Published : September 7, 2026 at 8:37 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় ধসে পড়া 50 বছরের পুরনো বহুতল ভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে মোট 11 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা বেড়ে 6 ৷ সোমবার এক পুলিশ আধিকারিক এমনটাই জানিয়েছেন ৷
দিল্লি ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ ক্যাম্পাসের কাছে একটি ছেলেদের পেইং গেস্ট আবাসন থাকা বিল্ডিংটি মেরামতের কাজ চলাকালীন রবিবার দুপুর 1টা 30 মিনিটের দিকে ধসে পড়ে । দিল্লি পুলিশ, দিল্লি ফায়ার সার্ভিস, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং দিল্লি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি সহ একাধিক সংস্থা রাতভর উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে ।
ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ-পশ্চিম) অমিত গোয়েল বলেছেন, "রাতের দিকে আরও একজনকে উদ্ধার করা হয় ৷ বর্তমানে মৃতের সংখ্যা 6 ৷ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । বিল্ডিং মালিক এবং অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷ ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
উদ্ধারকারী দল এখনও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে, কারণ তারা আশঙ্কা করছে যে ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও মানুষ আটকে থাকতে পারে । ধসের সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে কীভাবে ভবনটি এক মুহূর্তে ধসে পড়েছে ।
দিল্লি পুলিশের প্রাথমিক স্থানীয় তদন্তে জানা গিয়েছে, ভবনটি আনুমানিক 40 থেকে 50 বছরের পুরনো ছিল । ভবনটিতে একটি বেসমেন্ট এবং উপরের পাঁচটি তলা ছিল এবং এটি পিজি (পেয়িং গেস্ট) থাকার ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল । ঘটনার সময় বেসমেন্টে সংস্কারের কাজ চলছিল । হঠাৎ, ভবনটির একটি অংশ ধসে পড়ে এবং ভেতরে থাকা মানুষজন চাপা পড়েন ।
এমসিডি নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর
এই ঘটনার পর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (এমসিডি) পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । এমসিডি-র নির্দেশ অনুযায়ী, সত্য নিকেতনের 13 নম্বর ভবনটিকে আগেই জরাজীর্ণ ও বিপজ্জনক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল । সম্পত্তির মালিক/বাসিন্দাকে তিন দিনের মধ্যে এটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল কর্পোরেশন ।
এমসিডি-র নির্দেশে বলা হয়েছে যে, ভবনটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল । এটি ভবনের বাসিন্দা, দর্শনার্থী এবং আশেপাশের এলাকার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল । এর ভিত্তিতে, দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন, 1957-এর 348 এবং 491 ধারার অধীনে তিন দিনের মধ্যে ভবনটি ভেঙে ফেলার আদেশ জারি করা হয়েছে ।
সেখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেটি ভেঙে ফেলা না হলে এমসিডি বিপজ্জনক ভবনটি ভেঙে ফেলবে । পাশাপাশি ভাঙার খরচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে বকেয়া পুর কর হিসাবে আদায় করা হবে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণ ভরদ্বাজ জানান, ঘটনাটি ঘটার সময় তিনি ঠিক ভবনটির নিচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন । তাঁর কথায়, "মুহূর্তের মধ্যে ভবনটি ধসে পড়ার দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ৷ চারদিকে কেবল আর্তনাদ আর ধুলোর মেঘ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আটকে পড়া একটি শিশুকে উদ্ধার করে ট্রমা সেন্টারে পাঠাই ৷ কিন্তু সাহায্যের জন্য আকুতি জানানো আরেকটি শিশু আমার চোখের সামনেই প্রাণ হারায় ।একটি শিশু আমার হাত ধরে মিনতি করে বলছিল, 'ভাইয়া, আমাকে বাঁচান, আমাকে বের করে আনুন ।' কিন্তু তাকে উদ্ধার করার আগেই সে মারা যায় । তাকে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন । দৃশ্যটি ছিল সত্যিই ভয়াবহ; চারদিকে মানুষের আর্তনাদ ও সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছিল । বর্তমানে 20 থেকে 25 জন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ।"
রাম নামের আরেক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, পাঁচ-ছয় তলাবিশিষ্ট ওই আবাসিক ভবনটির বেসমেন্টে সম্প্রতি কিছু কাজ চলছিল । বৃষ্টির সময় সেখানে জল জমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত কোনও পিলার বা স্তম্ভ ছাড়া তৈরি কয়েক দশকের পুরনো ভবনটি ধসে পড়ে ।
তাঁর কথায়, "এটি একটি পুরনো ভবন ছিল; সাধারণত একটি ঘরে অন্তত দু'জন করে শিক্ষার্থী থাকে, তাই আমার ধারণা সেখানে অন্তত 30 থেকে 40 জন শিক্ষার্থী ছিল । এর উল্টোদিকের ভবনটিতেও কোনও পিলার নেই; আর ধসে পড়া ভবনটিতেও কোনও পিলার ছিল না, কারণ এটি ছিল একটি পুরনো কাঠামো । সম্ভবত সত্য নিকেতন কলোনি যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল, তখনই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল । সেখানে মাটি খোঁড়ার কাজ চলছিল কি না তা নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে বেসমেন্টে যে কোনও ধরনের কাজ চলছিল, তা নিশ্চিত ।"
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে NDRF
দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির ওই এলাকায় ধ্বংসস্তূপ সরাতে পালা করে কাজ করছে জরুরি উদ্ধারকারী দলগুলো । এনডিআরএফ (NDRF)-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল এনএস বুন্ডেলা জানান, বর্তমানে তাঁদের দুটি দল—যাতে প্রায় 70 জন কর্মী রয়েছেন তাঁরা ঘটনাস্থলে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে । এছাড়া আরও দু'টি দল কাছাকাছি এলাকায় রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে ।
তিনি বলেন, "প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা তাদের পালা করে কাজে লাগাচ্ছি । দ্বারকায় এনডিআরএফ ব্যাটালিয়ন সদর দফতরেও আমাদের দু'টি দল প্রস্তুত (স্ট্যান্ডবাই) রাখা হয়েছে, কারণ এই উদ্ধারকাজ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । যদি কর্মী বদলের প্রয়োজন হয়, তবে আমরা রোটেশন বা পালাবদল পদ্ধতি কার্যকর করব যাতে উদ্ধারকর্মীদের প্রচেষ্টায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে এবং অভিযানটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে ।"