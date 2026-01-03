মামদানি-মার্কিন সেনেটরদের চিঠির চাপ ! সোমে উমর খালিদদের জামিনের 'সুপ্রিম' রায়

মামদানি-মার্কিন সেনেটরদের চিঠির চাপ ! সোমে উমর খালিদদের জামিনের 'সুপ্রিম' রায়
2020 সালের সেপ্টেম্বর থেকে কারাগারে বন্দি দিল্লির সংঘর্ষ মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শারজিল ইমামরা ৷ তাঁরা জামিন পাবেন কি না, রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : January 3, 2026 at 8:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 জানুয়ারি: অবশেষে সেই দিন এল ! দিল্লি সংঘর্ষের ঘটনায় কঠোর ইউএপিএ আইনে অভিযুক্ত উমর খালিদ, শারজিল ইমাম এবং অন্যদের জামিন নিয়ে রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আগামী সোমবার, 5 জানুয়ারি রায় ঘোষণা করবে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চ ৷ গত 10 ডিসেম্বর এই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছিল বেঞ্চ ৷
এর মধ্যে গত 1 জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসাবে শপথ নিয়ে উমর খালিদকে চিঠি লেখেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি ৷ পাশাপাশি মার্কিন কংগ্রেসের আট সদস্য দীর্ঘদিন ধরে উমর খালিদের জেলবন্দি অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রাকে চিঠি লেখেন ৷ তাঁরা খালিদের জামিনের আর্জি জানান ৷ এর দু'দিনের মাথায় শনিবার সন্ধ্যায় জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি রায়ট মামলায় খালিদ এবং অন্যদের জামিনের রায় ঘোষণা করবে 5 জানুয়ারি ৷
এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ও দিল্লি পুলিশের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু দেশের শীর্ষ আদালতে জামিনের বিরুদ্ধে সওয়াল করেন ৷ অন্যদিকে কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি, সিদ্ধান্ত দাভে, সলমন খুরশিদ এবং সিদ্ধার্থ লুথরার মতো প্রবীণ আইনজীবীরা উমর-সহ বাকিদের সমর্থনে আইনি লড়াই লড়েছেন ৷
2020 সালের ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে এনআরসি, সিএএ-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয় এবং ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ এর ফলে 53 জনের মৃত্যু হয় ৷ জখম হন 700 জন ৷ এই সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র উমর ও অন্যদের বিরুদ্ধে ৷ এই সংঘর্ষের নেপথ্য গভীর ষড়যন্ত্র করেছেন তাঁরা ৷ এই অভিযোগে ওই বছরের সেপ্টেম্বরে কঠোর ইউএপিএ আইনে গ্রেফতার হন উমর খালিদ ও অন্যরা ৷
এরপর একাধিক বার তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায় ৷ গত 2 সেপ্টেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট খালিদদের জামিনের আবেদন নাকচ করে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' করেছিলেন এই ছাত্রনেতারা ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্তরা ৷
দিল্লি পুলিশ বারবার উমর খালিদ-সহ অন্যদের জামিনের বিরোধিতা করেছে ৷ তাদের অভিযোগ, দিল্লিতে সংঘর্ষের ঘটনা হঠাৎ হয়নি ৷ এটা ভারতীয় সার্বভৌমত্বের উপর সুপরিকল্পিত আঘাত ৷ পুলিশ জানিয়েছিল, শারজিল ইমামের বক্তৃতা এই মামলার অন্যতম মূল প্রমাণ ৷ এসভি রাজু আদালতে সওয়াল করে, অভিযুক্ত সবাই একে অপরের অপরাধের জন্য দায়ী ৷ তারা সবাই ষড়যন্ত্রের অংশ ৷