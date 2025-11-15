দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত 4 চিকিৎসকের লাইসেন্স বাতিল
বিস্ফোরণের পিছনে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে একটি পৃথক এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ৷
Published : November 15, 2025 at 3:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে নয়া মোড় ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত 4 চিকিৎসকের লাইসেন্স বাতিল করল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন ৷ এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে ৷ বিস্ফোরণের আগে প্রায় 3 ঘণ্টা লালকেল্লার পার্কিংয়ে দাঁড়িয়েছিল সাদা রঙের হুন্ডাই i20 গাড়ি ৷ এই তিন ঘণ্টায় বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া গাড়িটির আশেপাশের প্রতিটি গাড়ি খুঁজে বের করে এবার একটি তালিকা তৈরি করলেন তদন্তকারীরা ৷
দিল্লি বিস্ফোরণের পর ধৃত 4 জন চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথর, মুজাফ্ফর আহমেদ, মুজাম্মিল শাকিল এবং শাহিন শাহিদ বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে মামলা করা হয়েছে ৷ আর সেই কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের তরফে ৷ এর ফলে দেশের আর কোথাও প্র্য়াকটিস করতে পারবে না তারা ৷
এদিকে শনিবার এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের আগে হুন্ডাই গাড়িটির আশেপাশে যত গাড়ি ছিল ৷ তাদের তালিকা তৈরি করে মালিক এবং চালকদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ৷ সেই সঙ্গে, অপরাধমূলক ধারায় অপর একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ ঘটনায় কোনও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে ৷
সোমবার উমার নবির গাড়ির পাশে একাধিক গাড়ি দাঁড়িয়েছিল ৷ প্রতিটি গাড়ির চালকদের উমারের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷ বিস্ফোরণের আগে হুন্ডাই গাড়িটিতে উমার ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এদিকে, তদন্তে উঠে এসেছে ধৃত চিকিৎসক মুজ্জামেল গানাই হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগে ছিল ৷ সূত্রের খবর, অন্তত 15 জন চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত তারা সকলেই নিখোঁজ ৷
এক আধিকারিকের মতে, "মুজ্জামেলের ফোনের রেকর্ড থেকে এই তথ্যটি পাওয়া গিয়েছে ৷ স্থানীয় প্রশাসনের তরফে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় ৷ কিন্তু সকলের ফোন বন্ধ ৷ ফরিদাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্তকারীদের দল পাঠানো হলে জানা যায় তাঁরা নিখোঁজ ৷" দিল্লির বিস্ফোরণে তাঁদের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
গত 10 নভেম্বর লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের আগে ফরিদাবাদ থেকে 2 হাজার 900 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ঘটনায় বেশ কয়েকজন চিকিৎসক-সহ 8 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সেই সঙ্গে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় ৷ শুক্রবার জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, ঘটনার তদন্তে ধৃত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ এই ধরনের আচরণ চিকিৎসা পেশার সঙ্গে জড়িতদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নৈতিক, শালীনতা, সততা এবং জনসাধারণের আস্থার মানদণ্ডের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৷ সেই কারণে ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদ 2002 আইন অনুসারে 4 জন চিকিৎসকের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে ৷