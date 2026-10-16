রামলীলায় রাবণের সঙ্গে পোড়ানো হবে 30 ফুটের ‘ককরোচ’!

রামলীলায় রাবণের সঙ্গে পোড়ানো হবে 30 ফুটের ‘ককরোচ’!
Ramlila To Burn Cockroach Effigy: শ্রী কেশব রামলীলা কমিটি জানিয়েছে, আরশোলা ‘নোংরা ও ময়লা"-র প্রতীক ৷
Published : October 16, 2026 at 8:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: 30 ফুটের একটি আরশোলা পোড়ানো হবে দশেরায় ! নয়াদিল্লির পীতমপুরায় রামলীলার আয়োজকরা এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ তাদের মতে, এই পতঙ্গটি নোংরা পরিবেশ ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির প্রতীক । তবে প্রথা মেনে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের কুশপুত্তলিকাও দহন করা হবে ৷
প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘শ্রী কেশব রামলীলা কমিটি’ ৷ তারা জানিয়েছে, তাদের এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল বাড়িঘর, এলাকা এবং সমাজ থেকে নোংরা ও আবর্জনা দূর করার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করা । কমিটি এই পদক্ষেপটিকে ‘স্বচ্ছ ভারত’ ও ‘স্বচ্ছ দিল্লি’ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করেছে ।
কমিটির সভাপতি এবং মডেল টাউন কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক গোয়েল দেবরহা জানিয়েছেন, কোনও একটি সামাজিক কুপ্রথার প্রতীক হিসেবে অতিরিক্ত একটি কুশপুত্তলিকা পোড়ানো এই আয়োজনের একটি প্রতিষ্ঠিত রীতি । এর আগের বছরগুলোতেও কমিটি নকশালবাদ ও সন্ত্রাসবাদের প্রতীকী কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছিল । দশেরার ঐতিহ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোয়েল বলেন, ‘‘হাজার হাজার বছর ধরে আমরা রাবণ, মেঘনাদ ও কুম্ভকর্ণের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে আসছি। এটি এই বার্তাই দেয়, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয় ।’’
তিনি জানান, কমিটি সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ বছর নোংরা বা অপরিচ্ছন্নতার প্রতীক হিসেবে একটি আরশোলাকে ব্যবহার করা হবে । একই সঙ্গে তিনি নিজ নিজ বাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি বলেন, ‘‘যে কোনো ধরনের নোংরা বা অপরিচ্ছন্নতা—যা আমাদের দেশ, সমাজ এমনকি আমাদের স্থানীয় এলাকা থেকেও দূর করা প্রয়োজন । আমাদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে এটাই মূল কারণ ।’’
গোয়েল জানান, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই ৷ বরং এর লক্ষ্য হল অশুভ শক্তির ওপর শুভ শক্তির জয়ের বার্তাটিকে আরও জোরালো করা । তিনি জানান, রাবণের সেনাবাহিনীতে থাকা অসুরদের দলে একটি আরশোলাকে রাখা হবে ।
উল্লেখ্য, দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৈরি হয় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ জুন মাস থেকে তারা পথে নেমে আন্দোলন শুরু করে ৷ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চলে ৷
গত 20 জুলাই তারা সংসদের উদ্দেশে অভিযানও করে ৷ সেই আন্দোলন ঘিরে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ তার কয়েকদিন পর পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ এর পরই যন্তরমন্তরে আন্দোলনে ইতি টানে সিজেপি ৷ তবে তারা নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছে ৷ এবার তাদের দাবি, পদত্যাগ করতে হবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ৷
গত 10 অক্টোবর ফের যন্তরমন্তরে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল ৷ কিন্তু প্রশাসনিক কড়াকড়িতে সেই আন্দোলন ভেস্তে যায় ৷ ইতিমধ্য়ে সিজেপির দু’জন অন্যতম মুখ সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা গ্রেফতার হয়ে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন ৷ অন্যদিকে আজ, শুক্রবার নয়াদিল্লির কনটপ্লেসে ‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ মিছিলের ডাক দেন সিজেপির প্রধান অভিজিৎ দীপকে ৷
এই প্রতিবেদন লেখার সময় দিল্লিতে এই আন্দোলন নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে ৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অভিজিৎ দীপককে আটক করেছে পুলিশ ৷ তার মধ্য়েই দশেরায় আরশোলা পোড়ানোর ঘোষণা করা হল ৷ যা জন্ম দিল এক নতুন বিতর্কের ৷
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