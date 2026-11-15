বিগ বি'কেও হত্যার পরিকল্পনা ! ম্যাড সান্ধু খুনে 2 শ্যুটার পুলিশের জালে
Amitabh Bachchan planning Attack: জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার এলজিবিটিকিউ ম্যাড সান্ধু গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন গত 3 অক্টোবর ৷ অভিযুক্ত দুই শ্যুটারকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷
Published : November 15, 2026 at 5:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: ধৃত দুই শার্প শুটার ইনফ্লুয়েন্সার ম্যাড সান্ধু হত্যার পর থেকে পলাতক ছিল ৷ পুলিশের দাবি, তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল বিগ বি অমিতাভ বচ্চন।
পঞ্জাবের অমৃতসরে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার ও এলজিবিটিকিউ+ মেকআপ আর্টিস্ট ম্যাড সান্ধু (মধুসূদন সিং)-কে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়, এমনই অভিযোগ ওঠে ৷ তারপর থেকে মূল অভিযুক্তরা পলাতক ছিল ৷ এক মাসেরও বেশি সয়ম পর অর্থাৎ শনিবার এই মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শ্যুটারকে সম্প্রতি গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে বিদেশে থাকা এক গ্যাংস্টারের সঙ্গে ধৃতদের যোগাযোগ ছিল ৷
সন্দেহভাজন ওই শার্প শুটারদেরর গ্রেফতারের পর সামনে আসে একের পর এক তথ্য ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার এবং এলজিবিটিকিউ+ মেকআপ আর্টিস্ট ম্যাড সান্ধু (মধুসূদন সিং)-কে গত অক্টোবর অমৃতসরে গুলি করে ৷ পুলিশের আরও দাবি, তাদের খুঁজে বের করে দ্রুত পদক্ষেপ না-করলে তারা দিল্লির এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর উপর গুলি চালানোর ছক কষছিল ৷ এখানেই শেষ নয়, ধৃতরা শাহেন শা অমিতাভ বচ্চনের উপর হামলারও একটি ষড়যন্ত্র করছিল ৷
ডিসিপি স্পেশাল সেল (এনডিআর) নারা চৈতন্য বলেন, "এসিপি বিবেক ত্যাগীর অধিন একটি দল গঠন করা হয় ৷ পুলিশ প্রথমে পঞ্জাবের জলন্ধরের বাসিন্দা বিকাশ ঠাকুর ওরফে ভিকিকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে। সে এক বিদেশি গ্যাংস্টারের নির্দেশে এক স্থানীয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য তাকে গুলি করতে দিল্লিতে এসেছিল। স্পেশাল সেল থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।" অন্য শুটার গ্রেফতার হয়েছে মুম্বইয়ে ৷
বিকাশ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং তার সহযোগী দীপ ওরফে দীপক সিংকে (পঞ্জাবের তারানের বাসিন্দা) মুম্বই থেকে গ্রেফতার করে। মুম্বইয়ে লুকিয়ে থাকা এক বিদেশি গ্যাংস্টার ওই দীপক সিংকে-ই অমিতাভকে গুলি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। জানা যায়, 1984 সালে কথিত শিখ-বিরোধী মন্তব্যের জন্য বিগ বি'কে খুন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷
উল্লেখ্য, বছর পঁচিশের বিকাশ ঠাকুর পড়াশোনায় ভালো ছিল ৷ খারাপ সঙ্গ এবং জুয়ার কারণে 2019 সালে সে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। 2023 সালে সে গ্যাংস্টার আনমোল বিষ্ণোইকে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং পরে অনিল পণ্ডিত ও রণদীপ মালিকের মতো গ্যাংস্টারদের জন্য কাজ করে ৷ বর্তমানে সে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন গ্যাংয়ের জন্য 'চুক্তিভিত্তিক অপরাধী' হিসেবে কাজ করে।
অন্যদিকে, দীপক সিং আগে ট্রাক ড্রাইভার এবং হেল্পার হিসেবে কাজ করত, কিন্তু টাকার লোভ তাকে গ্যাংস্টারদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে দীপক সিং তার সহযোগী পালবিন্দর ওরফে কাকার সঙ্গে মিলে গত 3 অক্টোবর অমৃতসরে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার ম্যাড সান্ধুকে গুলি করে হত্যা করে। এই মামলায় পালবিন্দরকে পঞ্জাব পুলিশ আগেই গ্রেফতার করেছিল ৷ অন্যদিকে পলাতক, দীপক মুম্বইয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।