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সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিশ, যন্তরমন্তরে তুমুুল বিশৃঙ্খলা

সোনমকে নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেন সঙ্গীরা ৷ সে সব উপেক্ষা করেই পরিবেশ কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

WANGCHUK
সোনাম ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে দিল্লি পুলিশ (ছবি : পিটিআই)
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By PTI

Published : July 18, 2026 at 8:20 AM IST

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নয়াদিল্লি, 18 জুলাই: একটানা 21 দিন অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিশ ৷ পুলিশের দাবি দিল্লি হাইকোর্ট সোনমের চিকিৎসার ব্য়বস্থা করতে বলেছে ৷ আর তাছা়ড়া এতদিন ধরে টানা অনশন করতে থাকায় তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বলে মনে করছেন না চিকিৎসকরা ৷ তাই এই সিদ্ধান্ত ৷ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেন সোনামের সঙ্গীরা ৷ সে সব উপেক্ষা করেই পরিবেশ কর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ঘটনাস্থলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷

এক বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, "সোনম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ পালনের সময় বিক্ষোভকারীরা বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করলে সামান্য হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷ তবে পুলিশ সংযত আচরণ করে ৷ নিরাপদে সোনমকে হাসপাতালে নিয়ে যায় ।"

দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সচিন শর্মা সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশ মেনে তাঁকে একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি চিকিৎসকরাও জানিয়েছিলেন তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয়েছিল যে অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন ৷ হাসপাতালে স্থানান্তর করায় এবার সোনমের চিকিৎসা হবে ৷ এখনই পদক্ষেপ করা না হলে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা ছিল ৷

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