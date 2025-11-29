দিল্লি বিস্ফোরণ তদন্ত: হাসপাতালে কর্মরত বিদেশি চিকিৎসকদের বিস্তারিত তথ্য চাইল দিল্লি পুলিশ
লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালাচ্ছে এনআইএ ৷ রাজধানীতে এমন ঘটনা আর না-ঘটে, তার জন্য কড়া পদক্ষেপ করল দিল্লি পুলিশ ৷
Published : November 29, 2025 at 8:09 PM IST
হলদোয়ানি, 29 নভেম্বর: লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় বড় পদক্ষেপ করল দিল্লি পুলিশ ৷ রাজধানীর বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে অন্য দেশ থেকে আসা চিকিৎসকদের তালিকা চাইল দিল্লি পুলিশ ৷ এদিকে শুক্রবার অধিক রাতে উত্তরাখণ্ডের একটি মসজিদে তল্লাশি অভিযান চালায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ৷ সেখান থেকে দিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দু'জনকে আটক করেছে এনআইএ-র আধিকারিকরা ৷
গত 10 নভেম্বর দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে সুভাষমার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকার সময় হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় একটি গাড়িতে ৷ ওই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন হোয়াইট কলার টেরর মডিউলের এক সদস্য ডাঃ উমর ৷ ওই বিস্ফোরণে তাঁরও মৃত্যু হয়েছে ৷ এই বিস্ফোরণে সব মিলিয়ে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ইতিমধ্যে জানিয়েছে, ওই বিস্ফোরণ আত্মঘাতী এবং সন্ত্রাসবাদী ৷
NIA Arrests Terrorist Umar Un Nabi’s Harbourer in Delhi Terror Blast Case pic.twitter.com/PfSZatavZZ— NIA India (@NIA_India) November 26, 2025
পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব আমিরশাহী ও চিনে প্রশিক্ষিত বহু চিকিৎসক দিল্লির বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করছেন ৷ লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের তদন্তে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ বেসরকারি হাসপাতালগুলি থেকে এই চিকিৎসকদের তালিকা চেয়েছে ৷ এর ফলে তদন্তের পরিসর প্রসারিত হবে ৷ রাজধানীতে চিকিৎসকের ছদ্মবেশে এমন কেউ যেন আর না-থাকে, যে বা য়ারা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ৷ এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছে পুলিশ ৷
তাই বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে কর্মরত পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আরব আমিরশাহী ও চিনে প্রশিক্ষিত ডাক্তারদের বিস্তারিত তালিকা চেয়েছে পুলিশ ৷ ওই তালিকায় চিকিৎসকদের নাম ও ঠিকানা (স্থায়ী ও অস্থায়ী), তারা কোন দেশের নাগরিক, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ভারতের মেডিক্যাল কাউন্সিল বা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন টু প্র্যাকটিসের দেওয়া 'ফরেন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটস এগজামিনেশন' বা এফএমজিই-র শংসাপত্র দিতে হবে ৷ এর সঙ্গে তাঁরা কতদিন ওই হাসপাতালে কাজ করছেন এবং তাঁদের পদ কী, তাও জানাতে হবে ৷
অন্যদিকে সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে এনআইএ, দিল্লি পুলিশ, স্থানীয় গোয়েন্দা ইউনিট এবং জেলা পুলিশের একটি যৌথ দল হলদোয়ানির বনভুলপুরা এলাকার মসজিদে অভিযান চালায় ৷ সেখান থেকে দু'জনকে আটক করা হয় ৷ তাঁদের মধ্যে একজন ইমাম ৷
গাড়িচালক উমরের মোবাইল ফোন থেকে হলদোয়ানির যোগাযোগ খুঁজে বের করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ এই বিষয়ে হলদোয়ানি পুলিশ অবশ্য কোনও মন্তব্য করেনি ৷
#WATCH | Delhi terror blast case: Accused being brought out of Patiala House Court where they were produced after the end of their 10-day NIA custody.— ANI (@ANI) November 29, 2025
Special NIA court extended the custody of accused Dr Muzammil Shakeel Ganai, Dr Adeel Ahmed Rather, Dr Shaheen Saeed and Mufti… pic.twitter.com/fSATwm83o3
এখনও পর্যন্ত এনআইএ এই বিস্ফোরণের ঘটনায় সাত জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের গাড়ি চালক ডাঃ উমর জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামার কোলি গ্রামের বাসিন্দা ৷ এই বিস্ফোরণের ঘটনার আগে হরিয়ানার ফরিদপুরের ধৌজ গ্রাম থেকে গ্রেফতার হয় আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল গানাই, ডাঃ আদিল আহমেদ রাদের, ডাঃ শাহিন সইদ এবং মুফতি ইরফান আহমদ ওয়াগে ৷ এই চিকিৎসকরা আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ৷ উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক ৷ এরা হোয়াইট কলার টেরর মডিউলের সদস্য বলে জানতে পারে পুলিশ ৷ অভিযোগ, এই চিকিৎসকরা জইশ ও আনসার-গাজাওয়াত উল হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল' হিসাবে কাজ করছিল ৷ এর সঙ্গে লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণের যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
শনিবার তাদের ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল গানাই, ডাঃ আদিল আহমেদ রাদের, ডাঃ শাহিন সইদ এবং মুফতি ইরফান আহমদ ওয়াগের হেফাজত মেয়াদ আরও 10 দিন বৃদ্ধি করে এনআইএর বিশেষ আদালত ৷ এনআইএ-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ফরিদাবাদের ধৌজ এলাকার সোয়াব নামের এক ব্যক্তি 10 নভেম্বরের গাড়ি বিস্ফোরণের আগে উমরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল ৷ এর আগে ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷