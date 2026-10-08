জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ-ধর্না, পুলিশকে অসম্মানের অভিযোগে FIR রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের বিরুদ্ধে

জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ-ধর্না, পুলিশকে অসম্মানের অভিযোগে FIR রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের বিরুদ্ধে
INDIA Block Protest Near Jantar Mantar: জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লির রাস্তায় শুয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা ৷ রাহুলের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় ৷
Published : October 8, 2026 at 3:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 অক্টোবর: ফের এফআইআর দায়ের হল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ অন্য কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ এবার পুলিশকে অসম্মানের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ ৷
বুধবার যন্তর মন্তরে যাওয়ার আগে অশোকা রোডে পুলিশ বিরোধীদের বাস আটকে দেয় ৷ তখন বাস থেকে নেমে রাস্তায় শুয়ে পড়েন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ অন্য মহিলা সাংসদরা ৷ তাঁদের সরাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় উপস্থিত সাংসদদের ৷
এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশ তিনটি এফআইআর দায়ের করেছে ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে মঙ্গলবার আকাশবাণী ভবনে ঢুকে ধর্না কর্মসূচি করেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা এবং ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য সাংসদরা ৷ বিনা অনুমতিতে আকাশবাণী ভবনে প্রবেশের অভিযোগে গতকাল রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ও অন্য সাংসদ, নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশ ৷
মঙ্গলের পর বুধেও জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তরের উদ্দেশে যাত্রা করেন ইন্ডিয়া শিবিরের সাংসদরা ৷ মাঝপথে তাঁদের বাস আটকে দেয় পুলিশ ৷ তখন বাস থেকে নেমে রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা, মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া এবং অন্য নেত্রীরা ৷ প্রিয়াঙ্কা বুকে সংবিধান আঁকড়ে শুয়ে ছিলেন ৷ তাঁদের কার্যত পাহারা দিতে থাকেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ অন্য কংগ্রেস সাংসদরা ৷
We are not going to stop protesting till Gyanesh Kumar resigns. This is a fight to protect the most sacred thing in this country. There is nothing that Narendra Modi and Amit Shah can do that will stop us. https://t.co/MgvabcQPPR— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 7, 2026
এই সময় পুলিশ তাঁদের সরাতে গেলে রাহুল ও অন্য কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় ৷ রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে প্রিয়াঙ্কা ও অন্যান্য় মহিলা সাংসদদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ রাহুলকে আটক করতে গিয়েও প্রবল ধাক্কাধাক্কি হয় ৷ জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা ৷
পুলিশের অভিযোগ, এই বিক্ষোভের সময় মোট 91 জনকে আটক করা হয়েছিল ৷ রাহুল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ৷ তাঁদের বারাখাম্বা রোড থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তিনি ব্যারিকেডের গেট ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ৷ পরে তাঁকে সাংবাদিকদের দিকে হাত নাড়তে এবং 'ভিকট্রি' দেখাতে দেখা যায় ৷ এদিকে প্রিয়াঙ্কা, মহুয়া, সুপ্রিয়া শ্রীনাতেদের ছত্রশাল স্টেডিয়াম থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ৷
কংগ্রেসের সাংসদ ছাড়াও মমতা-পন্থী তৃণমূল, সিপিআই(এম), সিপিআই, আরজেডি, আইইউএমএল এবং অন্যান্য দলের সাংসদরাও এই বিক্ষোভে সামিল হন ৷ প্রিয়াঙ্কা সাংবাদিকদের বলেন, "দেশে সংবিধানের মূল্য কোথায় ? আমরা সংবিধানের জন্য আমাদের জীবন দিয়ে দেব ৷ এর জন্য সবকিছু করতে পারি ৷" একই সুরে রাহুলও জানান, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া শিবির রাস্তায় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবে ৷ এফআইআর হোক বা গ্রেফতার করা, সংবিধান ও গণতন্ত্রকে বাঁচাতে আন্দোলন জারি থাকবে ৷"
গতকালই কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "আজ ইন্ডিয়া শিবিরের প্রত্যেক সাংসদ আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে যন্তর মন্তরের কাছে রাস্তার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্য়বাদ ৷ ওরা আমাদের মিছিল থামিয়ে দিতে পারে, বৈঠক ভেস্তে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছেশক্তিকে আটকাতে পারে না ৷ নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জ্ঞানেশ কুমার এবং সম্পূর্ণ ব্যবস্থার বিচার হবে ৷"