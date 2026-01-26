AI চশমায় ধরা পড়বে অপরাধী-সন্দেহভাজন, প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীতে বাড়তি সতর্ক পুলিশ

AI চশমায় ধরা পড়বে অপরাধী-সন্দেহভাজন, প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীতে বাড়তি সতর্ক পুলিশ
কর্তব্যপথে আজ কুচকাওয়াজ ও প্যারেডের মাধ্যমে সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করবে দেশ । সেই উপলক্ষে গোটা দিল্লিজুড়ে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ৷
By PTI
Published : January 26, 2026 at 8:41 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়েছে রাজধানী ৷ শহরজুড়ে 30,000-এরও বেশি পুলিশ সদস্য মোতায়েন করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ চতুর্দিকে জারি করা হয়েছে উচ্চ সতর্কতা ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শুধু নতুন দিল্লি জেলাতেই প্রায় 10,000 পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যেখানে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের পথ এবং উচ্চ-নিরাপত্তাযুক্ত এলাকাগুলি রয়েছে ।
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (নতুন দিল্লি) দেবেন্দ্র কুমার মাহালা জানান, প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নতুন দিল্লি এলাকায় প্রায় 10,000 পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । পিকেট, ব্যারিকেড এবং সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে ৷ সমস্ত কর্মীদের কাছে মোতায়েন পরিকল্পনা, স্থানভিত্তিক ব্রিফিং এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই সেই সংক্রান্ত মহড়া সম্পন্ন করা হয়েছে ।
তিনি আরও জানান, কুচকাওয়াজের পথ এবং আশেপাশের স্থান-সহ নয়াদিল্লি এলাকাজুড়ে উন্নত ভিডিয়ো অ্যানালিটিক্স এবং ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম (FRS) সহ 3,000-এরও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে । এই ক্যামেরাগুলোর লাইভ ফিড প্রায় 150 জন কর্মী দ্বারা পরিচালিত 30টিরও বেশি কন্ট্রোল রুম থেকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । মাঠ পর্যায়ে থাকা পুলিশরা FRS এবং ভিডিয়ো অ্যানালিটিক্স সমন্বিত এআই-গ্লাস দিয়ে সজ্জিত ।
মাহালা আরও বলেন, "ভারতে নির্মিত এই এআই গ্লাসগুলো অপরাধী, সন্দেহভাজন এবং ঘোষিত অপরাধীদের পুলিশ ডেটাবেসের সঙ্গে রিয়েল টাইমে সংযুক্ত । যদি কোনও ভিড় এলাকায় মুখের মিল পাওয়া যায়, তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা যাবে, যা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে ।"
নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রয়েছে বহুস্তরীয় ব্যারিকেডিং ৷ সমস্ত নির্ধারিত প্রবেশপথে একাধিক পর্যায়ে তল্লাশি এবং কুচকাওয়াজের পথ ও সংলগ্ন এলাকাগুলোতে কঠোর করা হয়েছে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ।
পর্যবেক্ষণ এবং দ্রুত গতিশীলতা বাড়ানোর জন্য কৌশলগত স্থানে FRS প্রযুক্তিযুক্ত মোবাইল নজরদারি যান মোতায়েন করা হয়েছে । এছাড়াও নয়াদিল্লি, উত্তর এবং মধ্য জেলার হাজার হাজার ছাদের উপর স্নাইপার দল মোতায়েন থাকছে ।
পুলিশের ডেপুটি কমিশনাররা পথের সমীক্ষা এবং নাশকতা-বিরোধী তল্লাশি চালিয়েছেন ৷ শহরজুড়ে বাজার, বাস টার্মিনাল, মেট্রো স্টেশন এবং রেলওয়ে স্টেশনের মতো জনবহুল এলাকাগুলোতে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে । নিরাপত্তা অনুশীলনের অংশ হিসেবে পুলিশ ভাড়াটে এবং গৃহকর্মীদের তথ্য যাচাইয়ের অভিযানও চালাচ্ছে ।
এই বিষয়ে একজন আধিকারিক জানান, নির্বিঘ্ন তথ্য আদান-প্রদান, গোয়েন্দা সমন্বয় এবং প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সমন্বয় সভাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে । অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার নাগরিকদের নিরাপত্তা নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলতে এবং নিষিদ্ধ জিনিস বহন করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছেন । বসার স্থানগুলোর নাম নদীর নামে রাখা হয়েছে । দর্শকদের নির্দিষ্ট স্থান, প্রবেশ পথ এবং নির্ধারিত প্রবেশ চ্যানেল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে ।