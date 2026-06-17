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দিল্লি পুলিশের জালে পাকিস্তানের ISI-সমর্থিত অপরাধী চক্র; গ্রেফতার 7

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-সমর্থিত একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে জড়িত 7 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

ISI Terror network busted in Delhi
ISI-সমর্থিত অপরাধী চক্রের 7 ধৃতদের একজন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 10:54 AM IST

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নয়াদিল্লি, 16 জুন: দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মদতপুষ্ট একটি আন্তর্জাতিক জঙ্গি মডিউলের পর্দাফাঁস করেছে এবং এই চক্র থেকে সাতজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে, তবে একজন পলাতক রয়েছে। এই সিন্ডিকেটটি পাকিস্তান থেকে পঞ্জাব হয়ে দিল্লি ও এনসিআর-এ অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল।

স্লিপার মডিউলের মাধ্যমে কাজ

স্পেশাল সেলের ডেপুটি কমিশনার নারা চৈতন্যর মতে, পুলিশ দলগুলি দেশে স্লিপার মডিউলের মাধ্যমে সক্রিয় জঙ্গি নেটওয়ার্কগুলির কার্যকলাপের ওপর নজর রাখছে। বিভিন্ন অভিযানে সংগৃহীত তথ্য থেকে পাকিস্তান-ভিত্তিক গ্যাংস্টার থেকে জঙ্গি বনে যাওয়া শাহজাদ ভাট্টির নেতৃত্বে দ্রুত গড়ে ওঠা একটি সংগঠিত জঙ্গি ইকোসিস্টেমের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

এদিকে, গত মাসে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যে, শাহজাদ ভাট্টি ও আজমল গুজ্জর আইএসআই-এর নির্দেশে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়োগ করা যুবকদের দিয়ে দিল্লি ও এনসিআর-এ হামলার পরিকল্পনা করছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে, এসিপি কৈলাশ সিং বিস্তের তত্ত্বাবধানে ইন্সপেক্টর রাহুল কুমার, বিনীত কুমার তেওয়াতিয়া এবং অজিত কুমারের নেতৃত্বে গঠিত একটি দল দিল্লির যমুনা বিহার থেকে গাজিয়াবাদ জেলার লোনি এলাকার যুবক মোহিত ওরফে যোগীকে গ্রেফতার করে। তাকে আজমল নিয়োগ করেছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র-অডিয়ো টেপ উদ্ধার

পুলিশ একটি পিস্তল, চারটি কার্তুজ এবং আজমলের সঙ্গে আপত্তিকর কথোপকথন-সহ একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। পরবর্তীতে, দলের অন্য সদস্যরা— আনাস ওরফে আনাস ত্যাগী, দীপক আগরুলা, আরিফ ওরফে প্রধান, করণবীর সিং, যতন এবং সাবির— গ্রেফতার হয় ৷ তবে আমির নামে এক জঙ্গি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

তাদের কাছ থেকে চারটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, 37 রাউন্ড গুলি, অপরাধমূলক ডিজিটাল প্রমাণ এবং একটি স্করপিও গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের অনেকেরই হত্যা, ডাকাতি, হত্যাচেষ্টা, গ্যাংস্টার আইন, অস্ত্র আইন এবং এনডিপিএস আইনের মামলায় পূর্ব জড়িত রয়েছে।

তদন্তকারীদের অনুমান, ধৃতদের সকলের কাজ ছিল ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পাচার করা মাদক ও অবৈধ অস্ত্র চোরাচালান ও বিতরণে -সহায়তা করা এবং পরে দিল্লি -সহ এনসিআর-এ সেগুলি সরবরাহ করা, যাতে পরিকল্পিত জঙ্গি ঘটনাগুলি ঘটানো যায়।

এরপর দলটি গ্রেফতার এড়াতে ড্রোন ব্যবহার করে ‘ডেড-ড্রপ’ ডেলিভারি পদ্ধতি অবলম্বন করে পঞ্জাব থেকে দিল্লি ও এনসিআর-এ হেরোইন পাচারে জড়িয়ে পড়ে। 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে, আরিফের -সহযোগী হ্যাপি একটি মাদক সরবরাহ মামলায় পঞ্জাব পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়।

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