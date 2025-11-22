আইএসআই মদতে গ্যাংস্টারদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে তুরস্ক-চিনের অস্ত্র, গ্রেফতার 4
Published : November 22, 2025 at 5:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 নভেম্বর: দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চ পাকিস্তানের আইএসআই (ISI)-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালান চক্র ফাঁস করেছে ৷ শনিবার এই চক্রের চার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
আধিকারিকদের মতে, তুরস্ক ও চিনে তৈরি অত্যাধুনিক দামি পিস্তল অবৈধভাবে সরবরাহ করার অভিযোগে চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ যেগুলি পাকিস্তান হয়ে ভারতে আনা হয়েছিল বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্য়ে রয়েছে অজয়, মনদীপ, দলবিন্দর এবং রোহান।
জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মোট 10টি বিদেশী পিস্তল এবং 91টি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এই অস্ত্রগুলি দিল্লি এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে সক্রিয় অপরাধী এবং গ্যাংস্টারদের কাছে সরবরাহ করা হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি এই ধরণের অস্ত্র ড্রোনের মাধ্যমে পঞ্জাবেও ফেলে দেওয়া হতো বলেও জানা গিয়েছে ৷
ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিসিপি সঞ্জীব কুমার যাদব বলেন, "এই চক্রের অভিযানের পদ্ধতি ছিল অন্যরকম। পাকিস্তান থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে অস্ত্রগুলি ড্রোনের মাধ্যমে ভারতে, বিশেষ করে পঞ্জাবের সীমান্তবর্তী এলাকায় ফেলা হত। সেখান থেকে এই অভিযুক্তরা এই অস্ত্রগুলি সংগ্রহ করে দিল্লি-এনসিআর এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে সংগঠিত অপরাধ চক্রের কাছে চড়া দামে বিক্রি করত।" তিনি আরও বলেন, "পুলিশের এই অভিযান কেবল অবৈধ অস্ত্রের রমরমাকে ফাঁস করা গিয়েছে তাই নয়, বরং সীমান্ত পেরিয়ে দেশবিরোধী কার্যকলাপে আইএসআই-এর জড়িত থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করা গিয়েছে ৷"
বাজেয়াপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে 10টি দামি বিদেশী পিস্তল তুরস্ক এবং চিনে তৈরি বলে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে এবং 92টি তাজা কার্তুজ। এই পিস্তলের উচ্চমানের এবং দামের কারণে, অপরাধ চক্রগুলির মধ্যে এগুলির চাহিদা ছিল বেশি। ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, এই চক্রটি কেবল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকেই উৎসাহিত করছিল না বরং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্যও মারাত্মক হয়ে উঠেছিল ক্রমে ৷
পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ড্রোনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র পাচারের সঙ্গে আইএসআই-এর জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ পাওয়া যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। এই পদক্ষেপ দিল্লি এবং আশেপাশের এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় ঘটনা রোধ করতে সাহায্য করেছে ৷"