FIR তুলে নেওয়ার নির্দেশ পায়নি দিল্লি পুলিশ, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে

FIR তুলে নেওয়ার নির্দেশ পায়নি দিল্লি পুলিশ, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে
20 জুলাই সংসদ চলো অভিযানে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুদ্ধদের খণ্ডযুদ্ধ বেধেছিল ৷ মোদি সরকার, সিজেপি'র শর্তে রাজি হলেও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷
By PTI
Published : July 26, 2026 at 8:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: বিক্ষোভ প্রত্যাহার করার অন্যতম শর্ত ছিল দিল্লি-সহ দেশের অন্যত্র আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে করা এফআইআর প্রত্যাহার করে নিতে হবে ৷ শনিবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে মোদি সরকারের তরফে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ও জেপি নাড্ডা, সিজেপির দুই মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার এই শর্তে রাজি হয়েছিলেন ৷ তৃতীয় দফার বৈঠকের এই শর্ত নিয়ে সরকারিভাবে দিল্লি পুলিশের কাছে এখনও কোনও নির্দেশ আসেনি ৷
তাই পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে করা এফআইআর প্রত্যাহার নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ রবিবার দিল্লি পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, সরকারের কাছ থেকে এফআইআর তুলে নেওয়ার কোনও নির্দেশ এলে তবেই তা কার্যকর করা হবে ৷
20 জুলাই ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে যন্তর মন্তর থেকে সংসদ চলো অভিযানে হাজার হাজার পড়ুয়া অংশ নেয় ৷ প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে মিছিল করেন তাঁরা ৷ এই মিছিলে পড়ুয়াদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ রণক্ষেত্র চেহারা নিয়েছিল এলাকা ৷ এদিন এই বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত নানা ঘটনায় নয়া দিল্লি জেলার বিভিন্ন থানায় 15টি এফআইআর দায়ের হয় ৷
শনিবার সিজেপি ও মোদি সরকারের মধ্যে হওয়া বৈঠকে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এফআইআর তুলে নেওয়া হবে ৷ মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত লিখিত গ্যারান্টি সিজেপি'র হাতে তুলে দেবে সরকার ৷
সূত্র এই প্রসঙ্গে বলে, "যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশিকা এবং সরকারি নির্দেশ পেলে তবেই পদক্ষেপ করব ৷" এর সঙ্গে সূত্রের সংযোজন, এফআইআর প্রত্যাহারের ঘোষণা হলেও তাতে এই সংঘর্ষের ঘটনার নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র আছে কি না, সেই তদন্ত আটকাবে না ৷
ওইদিনের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ডিজিটাল প্রমাণ, মোবাইল ফোন রেকর্ড এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান- এই সবকিছু পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশ ৷ নতুন করে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে এই প্রমাণ প্রয়োজন ৷ এছাড়া ওইদিন হিংসায় কে বা কারা প্ররোচনা দিয়েছিল তাদের শনাক্ত করতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷
এর মধ্যে অপরাধমূলক কাজকর্মের রেকর্ড আছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছে পুলিশ ৷ তারা ওইদিন ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম (এফআরএস) ব্যবহার করেছিল ৷ 20 জুলাই সিজেপি'র আন্দোলনে 200 জনেরও বেশি পুলিশ কর্মী আহত হয়েছিলেন ৷ 70 জন বিক্ষুব্ধ জখম হয়েছিলেন ৷ সরকারের একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় ৷
সূত্র জানিয়েছে, 20 জুলাই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, সেই তদন্ত চলবে ৷ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সিজেপি'র এফআইআর প্রত্যাহারের শর্ত মেনে নিলেও চলবে ৷