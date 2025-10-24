দিল্লিতে বড় নাশকতার ছক বানচাল, পুলিশের জালে দুই আইসিস জঙ্গি
ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নথিপত্র, বিস্ফোরক এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম দেখে পুলিশের দাবি, কোনও বড় ধরনের হামলার ছক ছিল ।
Published : October 24, 2025 at 3:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: রাজধানী দিল্লিতে বড়সড় নাশকতার ছক ফাঁস ! দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের জালে ধরা পড়েছে দুই সন্দেহভাজন আইসিস (ইসলামিক স্টেট) জঙ্গি ৷ পুলিশের দাবি, ধৃতদের জেরা করে এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নথিপত্র, বিস্ফোরক এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম দেখে মনে করা হচ্ছে, কোনও বড় ধরনের হামলার ছক ছিল।
পুলিশ সূত্রে খবর, রাজধানীতে একটি আইসিস মডিউলের সন্ধান পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে স্পেশাল সেল ৷ এরপরই দুই সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল জানিয়েছে, সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের মধ্যে একজন দিল্লির সাদিক নগরের বাসিন্দা ৷ সে আত্মঘাতী হামলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল ৷
অন্য সন্দেহভাজন জঙ্গিকে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতার হওয়া সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে বেশ কিছু সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হ্যান্ডলারদের সঙ্গে এদের সরাসরি যোগসূত্রের কথা জানা গিয়েছে ৷ একই সঙ্গে এই সন্ত্রাসীরা একটি বড় হামলার পরিকল্পনা করছিল বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ।
ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। इनमें से 1 दिल्ली का रहने वाला है। वे 'फिदायीन' हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা আইসিসের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷ দিল্লিতে একটি বড় সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনাও করছিল তারা। তাদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং অপরাধমূলক একাধিক উপকরণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷" তিনি আরও বলেন, "এদের গ্রেফতারদের ফলে দিল্লিতে সম্ভাব্য বড় সন্ত্রাসী হামলা এড়ানো গেল ৷"
এর আগে দিল্লি পুলিশ পাঁচজন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল। উল্লেখ্য, গত 11 সেপ্টেম্বর, পুলিশ চার রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ভেঙে বড় সাফল্য অর্জন করেছিল । পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের দ্বারা পরিচালিত এবং আইসিস-অনুপ্রাণিত মডিউলের ছদ্মবেশে এই নেটওয়ার্কটি ভেঙে ফেলার জন্য পুলিশ দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে যৌথ অভিযান চালিয়েছিল । পুলিশের এই অভিযানে পাঁচ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই দলটির বিরুদ্ধে দেশে একটি বড় সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করার অভিযোগ রয়েছে ।
দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ইন্সপেক্টর বিনয় পাল এবং ইন্সপেক্টর মনোজ কুমার। অভিযানটি তত্ত্বাবধান করেন এসপি (এনডিআর) হৃদয় ভূষণ এবং রাহুল বিক্রম, সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন ডিসিপি (স্পেশাল সেল) অমিত কৌশিক। পুলিশের এই দলটি দিল্লি, রাঁচি (ঝাড়খণ্ড), থানে এবং মুম্বই (মহারাষ্ট্র), বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক), নিজামবাদ (তেলেঙ্গানা) এবং রাজগড়ে (মধ্যপ্রদেশ) অভিযান চালায়।