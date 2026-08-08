সোশাল মিডিয়ায় 'হানিট্র্যাপ' ! গোপন নথি ফাঁসের অভিযোগে গ্রেফতার বায়ুসেনার উইং কমান্ডার

সোশাল মিডিয়ায় 'হানিট্র্যাপ' ! গোপন নথি ফাঁসের অভিযোগে গ্রেফতার বায়ুসেনার উইং কমান্ডার
পাক হ্যান্ডলারদের কাছে কি প্রতিরক্ষা তথ্য ? এটি শুধু এক আধিকারিককে 'হানিট্র্যাপ' এ ফাঁসানোর ঘটনা নাকি তার আড়ালে রয়েছে আরও বড় কোনও আন্তর্জাতিক গুপ্তচরচক্র !
Published : August 8, 2026 at 2:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: সোশাল মিডিয়ায় এক মহিলার সঙ্গে আলাপ । তারপর কথাবার্তায় ক্রমে ঘনিষ্ঠতা । আর সেই সম্পর্কের ফাঁদেই কি এ বার দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গোপন তথ্য পাচারের চেষ্টা ? এমনই গুরুতর অভিযোগে ভারতীয় বায়ুসেনার এক উইং কমান্ডারকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল । অভিযোগ, ওই আধিকারিকের কাছ থেকে গোপন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য হাতানোর চেষ্টা হয়েছিল । তদন্তকারীদের সন্দেহ, গোটা ঘটনার পিছনে পাকিস্তানে বসে থাকা কয়েক জন 'হ্যান্ডলার' এর যোগ থাকতে পারে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ওই আধিকারিকের সঙ্গে এক মহিলার যোগাযোগ তৈরি হয় । কথাবার্তার পর ওই মহিলা তাঁকে সামরিক কার্যকলাপ এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্য দিতে বলেন বলে অভিযোগ । ধীরে ধীরে কথোপকথনের পরিধি বাড়তে থাকে । তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই যোগাযোগই পরবর্তী সময়ে 'হানিট্র্যাপ' এর রূপ নেয় ।
সহকর্মীর ফোনে সন্দেহজনক অ্যাপ!
তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি । ওই উইং কমান্ডার তাঁর এক সহকর্মীর মোবাইল ফোনে একটি সন্দেহজনক অ্যাপ ইনস্টল করেছিলেন বলে অভিযোগ । পুলিশের আশঙ্কা, অ্যাপটি স্পাইওয়্যারের মতো কাজ করতে পারে । এর মাধ্যমে মোবাইলের তথ্য বা সংবেদনশীল নথি সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
ফলে তদন্তের কেন্দ্রে এখন ওই অ্যাপটিও । সেটি কোথা থেকে ডাউনলোড করা হয়েছিল, কে বা কারা তা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল, অ্যাপটির মাধ্যমে কোনও তথ্য বাইরে পাঠানো হয়েছিল কি না, প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পাকিস্তানি যোগের সন্দেহ
পুলিশের দাবি, সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ওই আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা মহিলার সঙ্গে পাকিস্তানে বসে থাকা কয়েক জন হ্যান্ডলারের যোগাযোগ থাকতে পারে । তবে এখনও পর্যন্ত সেই বিদেশি যোগাযোগের প্রকৃতি এবং গোটা ঘটনায় তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি ।
তদন্তকারীরা এখন ওই আধিকারিকের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, চ্যাট, ফোনকল, মোবাইল ডিভাইস এবং সন্দেহজনক অ্যাপের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখছেন । পাশাপাশি, তাঁর সঙ্গে ওই মহিলার কী ধরনের তথ্য আদানপ্রদান হয়েছিল, কত দিন ধরে যোগাযোগ চলছিল এবং কোনও গোপন নথি বা প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য সত্যিই বাইরে গিয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরও খোঁজা হচ্ছে ।
কতটা তথ্য বাইরে গিয়েছে ?
এই মুহূর্তে তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্ভবত এটাই । পুলিশ জানতে চাইছে, অভিযোগের ভিত্তিতে যদি কোনও তথ্য শেয়ার করা হয়ে থাকে, তা কতটা সংবেদনশীল ছিল ? কোনও নথি, ছবি, ভিডিয়ো, সামরিক পরিকল্পনা বা অন্য কোনও প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
একই সঙ্গে এই ঘটনায় ওই আধিকারিক একাই জড়িত, নাকি আরও কেউ তাঁকে সাহায্য করেছে, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না তদন্তকারীরা ।
Official Secrets Act-এ মামলা
ঘটনায় Official Secrets Act-এর অধীনে মামলা দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ । জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । নিরাপত্তা সংস্থাগুলিও সম্ভাব্য বিদেশি যোগাযোগ এবং তথ্য পাচারের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ।
তদন্তকারীদের নজরে এখন একাধিক প্রশ্ন, সোশাল মিডিয়ার ওই মহিলা আসলে কে ? তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানে থাকা কোনও চক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না ? সন্দেহজনক অ্যাপটির মাধ্যমে কী তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছিল ? এবং সব শেষে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনও গোপন তথ্য সত্যিই দেশের বাইরে পৌঁছেছিল কি না ।
এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিললেই স্পষ্ট হবে, এটি শুধু এক আধিকারিককে 'হানিট্র্যাপ' এ ফাঁসানোর ঘটনা, নাকি তার আড়ালে রয়েছে আরও বড় কোনও আন্তর্জাতিক গুপ্তচরচক্র ।
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