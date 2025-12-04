ETV Bharat / bharat

ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন, দিল্লিতে জারি হাই অ্যালার্ট

পুতিনের ভারত সফরকে ঘিরে নিরাপত্তার কড়াকড়ি রাজধানীতে ৷ প্রতিটি কোনা পাহারায় সোয়াট ও স্নাইপার দল ৷ মোতায়েন করা হয়েছে পাঁচ হাজার পুলিশ ৷

পুতিনের সফরে দিল্লিতে মোতায়েন সোয়াট (ফাইল ছবি এপি)
By PTI

Published : December 4, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর: দু'দিনের সফরে আজ বৃহস্পতিবার ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ সন্ধ্যায় দিল্লিতে নামার কথা রয়েছে তাঁর ৷ আর পুতিনের এই সফরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানী দিল্লিকে ৷ একই সঙ্গে, কোনায় কোনায় সোয়াট এবং স্নাইপার দল মোতায়েনের পাশাপাশি রাজধানীতে হাই অ্যালার্টও জারি করা হয়েছে । মোতায়েন করা হয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি পুলিশ ৷

কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার জেরে পুতিন কোথায় থাকবেন সে ব্যাপারেও এখনই কিছু প্রকাশ করা হয়নি ৷ শীর্ষ পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, পুতিনের দিল্লিতে আগমন থেকে তাঁর প্রস্থান পর্যন্ত, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের গতিবিধি একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা দ্বারা ট্র্যাক করা হবে । সবকটি নিরাপত্তা সংস্থা যৌথভাবে পরিচালিত করবে পুতিনের সম্পূর্ণ গতিবিধি ৷

এই বিষয়ে এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "প্রেসিডেন্ট পুতিনের সফরসূচি যাতে নির্বিঘ্নে হয় তার জন্য মিনিট-টু-মিনিট সমন্বয় করে কাজ চলছে ৷ সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সর্বত্র সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । কঠোর নজরদারি বজায় রাখার জন্য 5000-এরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷"

দিল্লি পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সময় ও সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন স্থানগুলির আশেপাশে রুটের নিরাপত্তা, ট্র্যাফিক ব্যবস্থা এবং এলাকা স্যানিটাইজেশনের তদারকি করছেন । এক আধিকারিক বলেন, "ভিভিআইপিদের চলাচলের জন্য নির্ধারিত সমস্ত রুট আগে থেকেই নিরাপত্তার ঘোরাটোপে সুরক্ষিত করা হয়েছে । যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে সময়ে সময়ে ট্র্যাফিক পরামর্শ জারি করা হবে । ড্রোন-বিরোধী ব্যবস্থাও চালু থাকবে ৷" দিল্লি পুলিশ, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং পুতিনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিভাগ সংবেদনশীল পয়েন্টগুলিতে SWAT টিম, সন্ত্রাস-বিরোধী ইউনিট, স্নাইপার এবং দ্রুত-প্রতিক্রিয়া দল নিয়ে একটি বহু-স্তরীয় নিরাপত্তা গ্রিড গঠন করেছে ।

এছাড়াও, সফরের সঙ্গে সম্পর্কিত অঞ্চলগুলিতে হাই-ডেফিনেশন সিসিটিভি নেটওয়ার্ক এবং প্রযুক্তিগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে ট্র্যাফিক বিধিনিষেধ এবং নিয়ন্ত্রিত পথচারীদের চলাচলের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, বড় ধরনের বিঘ্ন এড়াতে আগে থেকেই সতর্কতা জারি করা হবে ।

উল্লেখ্য, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হতে চলা 23 তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতেই আসছেন পুতিন ৷ এমন এক সময়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য আমেরিকা নয়াদিল্লির উপর শাস্তিমূলক একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ৷ যদিও ভারত বা রাশিয়া দুই দেশই জানিয়েছে, এই সম্মেলনে বাণিজ্য ও জ্বালানি অংশীদারিত্বের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করার উপর জোর দেওয়া হবে। এই সফরের আগে, মস্কো ভারতের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তিও অনুমোদন করেছে, যা দ্বিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন গতির ইঙ্গিত দেয়।

