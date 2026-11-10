AQI 'ভীষণ খারাপ' দিল্লির বহু জায়গায় ! নয়ডাতেও বাতাসের গুণমাণ অত্যন্ত খারাপের দিকেই

AQI 'ভীষণ খারাপ' দিল্লির বহু জায়গায় ! নয়ডাতেও বাতাসের গুণমাণ অত্যন্ত খারাপের দিকেই
Delhi-NCR AQI Very Poor: আগামী 3 দিন দিল্লিতে আংশিক মেঘলা আকাশ ৷ দিনের তাপমাত্রা 27-29 ডিগ্রি এবং রাতের তাপমাত্রা 14-17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে ৷
Published : November 10, 2026 at 4:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: মারাত্মক খারাপ অবস্থা দিল্লির বাতাসের গুণমানের ৷ মঙ্গলবার সকালেও সেই একই ছবি ৷ বেশিরভাগ এলাকায় বাতাসের গুণমান 'অত্যন্ত খারাপ' স্তরে রয়েছে ৷ সামগ্রিকভাবে সারা শহরের বাতাসের অবস্থা 'খারাপ'-এর কোটায় ৷
শহরের সমীক্ষা অনুযায়ী, দিল্লির সামগ্রিক Air Quality Index (AQI) আজকের দিনে রয়েছে 299 (poor) খারাপ স্তরে ৷ 7, 8, এবং 9 নভেম্বর, পরপর তিন দিন 'অত্যন্ত খারাপ' স্তরে ছিল বাতাসের গুণমান ৷ 7 তারিখে 369, 8 তারিখে 376 এবং 9 তারিখে 344 ছিল AQI ৷
বায়ুদূষণের ছোট ছোট জায়গাগুলি রয়েছে সেই তিমিরেই ৷ শহরের বাতাসে দমবন্ধকর অবস্থা AQI খতিয়ান দেখলেই স্পষ্ট হবে- পুসা (385), চাঁদনি চক (381), জাফরপুর (379), কমনওয়েলথ স্পোর্টস কমপ্লেক্স (377) এবং তালকাটোরা গার্ডেন-এ (368) ৷
নয়ডাতেও বাতাসের গুণমাণ দ্রুত খারাপের দিকে এগোচ্ছে ৷ 7 নভেম্বর যেখানে নয়ডার AQI ছিল 297, 8 নভেম্বর তা হয়ে যায় 318 ৷ 9 তারিখ আরও উপরে উঠে AQI দাঁড়ায় 332-এ ৷ গাজিয়াবাদে 8 তারিখে AQI ছিল 344, সেখানে আবার পরদিন অর্থাৎ 9 নভেম্বর খানিক নেমে AQI হয়েছে 324 ৷ গুরুগ্রামে 7 নভেম্বর AQI ছিল 345, 8 নভেম্বর তা দাঁড়ায় 288 ৷ 9 তারিখ আবার AQI ফিরে গিয়েছে 345-এ ৷
আইএমডি জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিল্লিতে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে ৷ দিনের তাপমাত্রা 27-29 ডিগ্রি এবং রাতের তাপমাত্রা 14-17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে ৷ এই তিন দিন হাওয়ার মন্থর গতির জন্য ভেন্টিলেশন ইনডেক্স 'অত্যন্ত খারাপ' (প্রতি সেকেন্ডে 2700-9500 মিটার) স্তরে থাকবে ৷ এর জেরে দূষণ-কণা ভূমির কাছে আটকে থাকবে, ধোঁয়াশা সরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে না ৷
শীতকালীন মরসুমে মাত্রাছাড়া বায়ুদূষণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিতেন্দ্র নাগার জানিয়েছেন যে, ধীর গতির বাতাস এবং উষ্ণ বাতাসের স্তর দিল্লি এলাকার দূষণ-কণা সরে যেতে দেয় না ৷ সব মিলে জমা হয় ভূমির কাছে ৷ তাঁর কথায়, "যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ সংস্থাগুলির ধুলো, শিল্প সংস্থার ধোঁয়া, উন্মুক্ত জায়গায় বর্জ্য পোড়ানো এবং ফসলের অবশিষ্ট অংশ পোড়ানোর ফলে পরিস্থিতি আরও সঙ্গিন হচ্ছে ৷ সারা এলাকা জুড়ে এর ফলে শীতকালীন ঘন ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে ৷"
তাছাড়া, নাগারের মত অনুযায়ী, সাময়িক কিছু নিয়ন্ত্রণ চালু করে শীতের দূষণ রোখা যাবে না ৷ সারা বছর ধরে এর জন্য ধারাবাহিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে বলে তিনি মনে করেন ৷ এই বিষয়ে বেজিং-এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, যানবাহনের কড়া পলিউশন চেকিং, মসৃণ গণপরিবহণ ব্যবস্থা এবং দূষণ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনে স্য়াটেলাইট নজরদারি ইত্যাদি পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷
মঙ্গলবার সকালে দেশের অন্যান্য প্রান্ত যেমন লুধিয়ানা (281), আলওয়ার (270) এবং বিশাখাপত্তনমেও (204) বাতাসের গুণমান ছিল খারাপ ৷ AQI লেভেল তুলনামূলকভাবে সামান্য কম ছিল মুম্বই (147) এবং আমেদাবাদে (188) ৷
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