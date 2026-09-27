রাস্তার দুর্দশা নিয়ে ভিডিয়ো, যুবককে চড় উপমুখ্যমন্ত্রীর

রাস্তার দুর্দশা নিয়ে ভিডিয়ো, যুবককে চড় উপমুখ্যমন্ত্রীর
Minister slaps Man: রাস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী পরবেশ বর্মা । সামনে দাঁড়িয়ে ভিডিয়ো করছিলেন যুবক । আচমকাই তাঁকে চড় মারেন মন্ত্রী ।
Published : September 27, 2026 at 7:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 সেপ্টেম্বর: রাস্তার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন স্থানীয় বিধায়ক ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী । পিচ রাস্তার খানিকটা অংশ হাতে তুলে নিয়ে বিধায়ক দেখালেন মন্ত্রীকে । রাস্তার অবস্থা কতটা খারাপ তা নিয়ে অভিযোগ করলেন । পাশে দাঁড়িয়ে ভিডিয়ো করছিলেন এক যুবক । আচমকাই তাঁকে চড় মারলেন মুখ্যমন্ত্রীর ডেপুটি !
ঘটনাস্থল দিল্লির তিলকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের একটি এলাকা । স্থানীয় আপ বিধায়ক জার্নিল সিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে রাস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী পরবেশ বর্মা । পূর্ত দফতরও তাঁর হাতেই । তখনই চড় মেরে বিতর্কে জড়ান পরবেশ । তাঁর অবশ্য দাবি, চড় মারার বিষয়টি ভুলভাবে পেশ করা হচ্ছে । তিনি আপের বিধায়কের অনুরোধে রাস্তার পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেখানে এসে আপ সমর্থকরা জমায়েত করেন । মন্ত্রীর পাশপাশি তাঁর পরিবারের সদস্য়দের নাম করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন । সেই পরিস্থিতিতে শান্ত থাকতে না পেরে তিনি হাত চালান ।
মন্ত্রী যাই বলুন না কেন বিষয়টিকে ছেড়ে দিতে নারাজ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল । তিনি নিজে পরবেশের গ্রেফতারির দাবিতে সবর হয়েছেন । উল্লেখ্য, 2025 সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে নিউদিল্লি আসন থেকে এই পরবেশের কাছেই বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছিল আপ প্রধানকে । কেজরির পাশাপাশি তাঁর দলের দিল্লি ইউনিটেরল সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজ থেকে শুরু করে দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অতিশি এবং আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংও মনে করেন উপমুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত । কয়েক ধাপ এগিয়ে আপের আরেক বিধায়ক কুলদীপ কুমারের কটাক্ষ, পরবেশের আচরণ গুণ্ডার মতো মন্ত্রীর মতো নয় ।
ঘটনার সূত্রপাত রাস্তার পরিদর্শনকে ঘিরে । মন্ত্রীর দাবি, বিধায়ক তাঁর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছেন । শুধু তাই নয় রাস্তা তৈরির দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার সংস্থার থেকে ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত চেয়েছেন । এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । তবে বিতর্কের মুখে তিনি যে দমবেন না সে কথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী । তিনি জানান, রাস্তার পরিস্থিতি কেমন তা দেখার ভার একটি নিরপেক্ষ সংস্থাকে দেওয়া হবে । পাশাপাশি কেউ যদি মনে করে সরকারের কাজে বাধা দেবে তাহলে সে কখনও সফল হতে পারবে না ।