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দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ড: তদন্তে সামনে আসছে একাধিক অনিয়ম, মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা

দিল্লির হোটেলটির মাত্র ছয়টি কক্ষের লাইসেন্স থাকলেও ভবনটিতে প্রকৃতপক্ষে 25টি কক্ষ ছিল। পুলিশ সন্দেহ করছে যে, নিয়মকানুন এড়িয়ে হোটেলটিতে অবৈধভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।

Delhi Hotel Fire
দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ড: তদন্তে সামনে আসছে একাধিক অনিয়ম (আইএএনএস)
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By PTI

Published : June 4, 2026 at 5:11 PM IST

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নয়াদিল্লি, 4 জুন: দিল্লির ঘনবসতিপূর্ণ মালভিয়া নগর এলাকার হাউজ রানিতে অবস্থিত ফ্লোরিশ স্টে বিএন্ডবি-তে বুধবার আগুন লাগে ৷ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় 21 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় হোটেল ও রেস্তোরাঁ খাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। এর ঘটনার পর ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের শীর্ষস্থানীয় সংগঠন চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিটিআই) দিল্লি সরকারের কাছে অবিলম্বে সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাঙ্কোয়েট হল এবং সিনেমা হলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার দাবি জানিয়েছে।

এই বিষয়ে সিটিআই চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গোয়েল প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে মাত্র ছয়টি কক্ষের অনুমতি থাকা একটি প্রতিষ্ঠান 25টি কক্ষ নিয়ে চলছিল। তিনি বলেন, শুধু রেস্তোরাঁর মালিকই নন, দমকল বিভাগ, এমসিডি এবং বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারাও দায়ী, যারা নিয়ম লঙ্ঘন সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সিটিআই এই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ড (ইটিভি ভারত)

সিটিআই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে আটটি প্রধান পরামর্শ দিয়ে বলেছেন যে, দিল্লির সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাঙ্কোয়েট হল এবং সিনেমা হলে এগুলি বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া হোটেল মালিককে দিল্লি পুলিশ আদালতে হাজির করেছে। দিল্লি পুলিশ আদালতকে জানিয়েছে যে তাদের এখনও অনেক কিছু তদন্ত করার আছে, তাই লাভকেশ বাজাজের রিমান্ড প্রয়োজন। আদালত লাভকেশকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে।

পুলিশ সন্দেহ করছে যে, হোটেলের নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন এবং বিভিন্ন লাইসেন্স সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জয় মিশ্রর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। এদিকে, খবর পাওয়া গিয়েছে যে দুর্ঘটনার সময় ভবনটির ছাদে যাওয়ার পথ বন্ধ ছিল, যার ফলে পালানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনায় নিহত 12 জন বিদেশি নাগরিকের মধ্যে নয়জনকে শনাক্ত করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় লাভকেশ বাজাজ জানান যে, তিনি 2022 সালে ভবনটি অধিগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে হোটেলটি চালু করেন। অভিযুক্ত দাবি করেন যে, হোটেলটির কোনও অংশীদার ছিল না, বরং তিনি জয় মিশ্রকে দৈনন্দিন কার্যক্রম, বিলিং, হিসাব এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আরও জানান যে, হোটেল সম্পর্কিত সমস্ত লাইসেন্স জয় মিশ্রের নামে ছিল। প্রকৃত কার্যক্রমের দায়িত্বে কে ছিলেন এবং নিরাপত্তা মান কোন পর্যায়ে অবহেলিত হয়েছিল, পুলিশ এখন তা তদন্ত করছে।

তদন্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে: হোটেলটির মাত্র ছয়টি কক্ষের লাইসেন্স থাকলেও ভবনটিতে প্রকৃতপক্ষে 25টি কক্ষ ছিল। পুলিশ সন্দেহ করছে যে, নিয়মকানুন এড়িয়ে হোটেলটিতে অবৈধভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, লাইসেন্স প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট নথিগুলি এখন তদন্তের আওতায় এসেছে।

ভবনটির অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনাপত্তি সনদ বা অনুমোদিত নির্মাণ পরিকল্পনা কোনওটিই ছিল না। নিচতলায় কেবল চা ও হালকা খাবারের অনুমতি থাকলেও সেখানে একটি পুরোদস্তুর রেস্তোরাঁ চলছিল। দুর্ঘটনার সময় ডিজিটাল লক এবং ধোঁয়ায় ভরা সিঁড়িগুলি পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

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NORM VIOLATIONS
DELHI HOTEL OWNERSHIP TANGLE
দিল্লির হোটেলে অগ্নিকাণ্ড
DELHI HOTEL FIRE

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