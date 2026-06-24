ফুটপাতে ঘুমন্ত শিশুকে অপহরণের পর যৌন নির্যাতন, খুন করে দেহ থেঁতলে দিল ক্যাব চালক
বাবা-মায়ের সঙ্গে ফুটপাতে ঘুমিয়েছিল বছর এগারোর বালিকা ৷ সেখান থেকে তাকে তুলে গিয়ে অত্যাচার ও খুন ৷ ঘটনার পরও আক্ষেপহীন অভিযুক্ত ট্যাক্সি চালক ৷
Published : June 24, 2026 at 7:05 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 জুন: রাজধানীতে ভয়ঙ্কর ঘটনা ৷ বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকেও নিরাপদ নয় শিশু ৷ দক্ষিণ দিল্লিতে শিউড়ে ওঠা ঘটনা ৷ পরিবারের সঙ্গে ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা 11 বছরের নাবালিকাকে অপহরণ, যৌন নির্যাতন ও খুনের অভিযোগ উঠল ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে ৷ মঙ্গলবার পুলিশ জানায়, 22 জুন সোমবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ দিল্লির ফুটপাতে ৷
অপরাধের ধরন
অভিযুক্ত ব্যক্তি গাঁজার নেশায় মত্ত অবস্থায় শিশুটিকে ফরিদাবাদ-গুরুগ্রাম সীমান্তের কাছে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । সেখানে তাকে যৌন নির্যাতন ও শ্বাসরোধ করে হত্যার পর পাথরের আঘাতে তার বুক থেঁতলে দেওয়া হয় । এরপর অপরাধ আড়াল ও প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে মৃতদেহটি পাথরের স্তূপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় ।
অপরাধের পর অভিযুক্তের আচরণ তদন্তকারী ও নাবালিকার পরিবারকে অবাক করে দিয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, তার মধ্যে কোনও অনুশোচনা দেখা যায়নি; জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে ছিল প্রায় ভাবলেশহীন । এমনকি গ্রেফতার হওয়ার আগে সে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যায় এবং অন্য এক যাত্রীকে গাড়িতেও তোলে ।
অভিযুক্তের নাম বাশু কুমার সিং । বয়স উনত্রিশ বছর ৷ বিহারের বাসিন্দা এই ব্যক্তির নিজ রাজ্যে স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে । ঘটনার ছয় ঘণ্টার মধ্যে প্রায় 20টি পুলিশ দলের সমন্বয়ে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশের বক্তব্য
দক্ষিণ দিল্লির ডিসিপি অনন্ত মিত্তল জানান, ঘটনাটি ঘটে সোমবার ভোরে ৷ একটি কিশোরী তার পরিবারের সঙ্গে ফুটপাতে ঘুমিয়ে ছিল । পাশ দিয়ে যাওয়া এক ক্যাব চালক তাকে অপহরণ করে । এরপর চলে যৌন নির্যাতন ৷ তারপর তাকে খুন করে লাশ হরিয়ানায় ফেলে দেয় । অপহরণের প্রায় 15 মিনিট পর পুলিশ ঘটনাটি সম্পর্কে খবর পায়, যার ফলে একটি ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয় । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্তের ক্যাবটি শনাক্ত করে এবং তাকে গ্রেফতার করে । জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত তার অপরাধ স্বীকার করে । তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হরিয়ানা থেকে মেয়েটির লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সফদরজং হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
ঘটনার বিবরণ
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, মেয়েটি মেহরৌলির ছতরপুর মেট্রো স্টেশনের কাছে ফুটপাতে তার বাবা-মায়ের (যারা দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন) পাশে ঘুমিয়েছিল । সোমবার ভোর 4টে 15 মিনিট নাগাদ বাশু তাকে অপহরণ করে বলে অভিযোগ ।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, শিশুটিকে অপহরণের আগে অভিযুক্ত তার সাদা হ্যাচব্যাক গাড়িটি ওই পরিবারের কাছাকাছি কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল । কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটির বাবার ঘুম ভেঙে যায় । তিনি গাড়িটিকে দ্রুতগতিতে চলে যেতে দেখেন এবং বুঝতে পারেন যে তাঁর মেয়ে নিখোঁজ । ভোর 4টে 58 মিনিটে মেহরৌলি থানায় পিসিআর (PCR) কল করা হয় এবং পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় ।
অপহরণের মামলা দায়ের করে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয় । পুলিশ প্রায় 200টি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং প্রযুক্তিগত নজরদারি ও স্থানীয় তথ্যের ভিত্তিতে বাশুর গতিবিধি শনাক্ত করে । তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ পশ্চিম দিল্লির বিকাশপুরীতে পৌঁছয় । সেখানে এক যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়ার ঠিক পরেই সকাল 11টা নাগাদ সিংকে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, "অপরাধের পরেও সে এক যাত্রীকে গাড়িতে তুলেছিল ও নামিয়ে দিয়েছিল । তার আচরণ ছিল স্বাভাবিক; সে এমন কোনও ইঙ্গিত দেয়নি যা থেকে বোঝা যেত সে কী করেছে ।" জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত অপরাধের আগে গাঁজা সেবনের কথা স্বীকার করলেও ঘটনার বিবরণ নিয়ে বারবার নিজের বক্তব্য পরিবর্তন করেছে ।
ধৃতের বারংবার বয়ান পরিবর্তন
একবার সে দাবি করে যে, গুরুগ্রাম সীমান্তের কাছে ফতেহপুর বেরির কাছে মান্ডি রোডে নিজের গাড়ির ভেতরেই সে শিশুটিকে যৌন নির্যাতন করেছিল । অন্য একটি বয়ানে সে পুলিশকে জানায়, মেয়েটিকে সে ফরিদাবাদ-গুরুগ্রাম সড়কের পাশে একটি নির্জন জঙ্গল এলাকায় নিয়ে গিয়েছিল; সেখানে তাকে যৌন নির্যাতন ও শ্বাসরোধ করে হত্যার পাশাপাশি পাথর দিয়ে আঘাতও করে । মেয়েটিকে চুপ করানোর জন্য সে কোনও নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়েছিল কি না, পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, পরে বিকেল 5টার দিকে সে তদন্তকারীদের অপরাধ স্থানে নিয়ে যায়, যেখানে পাথরচাপা অবস্থায় শিশুটির মৃতদেহ পাওয়া যায় ।
তদন্তকারীরা বাশুর সেই দাবিটিও যাচাই করছেন যেখানে সে বলেছিল যে, প্রথমে মেয়েটিকে অপহরণের স্থানেই ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু এলাকায় পুলিশ দেখে সে পালিয়ে যায় ।
ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দল অভিযুক্তের গাড়ি এবং অপরাধের স্থান—উভয় জায়গা থেকেই জৈবিক ও বস্তুগত নমুনা সংগ্রহ করেছে । মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় অন্য কোনও ব্যক্তির জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।
'প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট' (পকসো)-এর 6 নম্বর ধারা এবং 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-র অধীনে যৌন নির্যাতন, অপহরণ ও হত্যার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
নৃশংস ঘটনার পরও অভিযুক্তের স্বাভাবিক আচরণ
এদিকে, মঙ্গলবার ছতরপুরের একটি শ্মশানে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা যায় ৷ কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে পরিবারের সদস্যরা মেয়েটিকে শেষ বিদায় জানান । আত্মীয়স্বজনরা অঝোরে কাঁদতে থাকেন; শোকে কেউ কেউ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, আবার কেউ কেউ শেষকৃত্যের সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন । এক আত্মীয় চিৎকার করে বলেন, "আমরা সবকিছু হারিয়েছি। অভিযুক্তের অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত ৷"
পুলিশ আরও জানতে পেরেছে যে, বিহারে বাশুর বিরুদ্ধে পাঁচটি ফৌজদারি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে দুটি হত্যার চেষ্টা । তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে কোনও অনুশোচনা প্রকাশ করেনি এবং বলেছে যে এই অপরাধের জন্য তার কোনও আক্ষেপ নেই । তার পরিবারের সদস্যরাও তাকে উগ্র স্বভাবের বলে বর্ণনা করেছেন ।
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত যে অনলাইন ক্যাব পরিষেবা সংস্থার মাধ্যমে কাজ করত, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে । এর উদ্দেশ্য হল, তার নিয়োগের আগে যথাযথভাবে অতীত ইতিহাস বা 'ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশন' করা হয়েছিল কি না, তা নিশ্চিত হওয়া । পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে দ্রুত চার্জশিট দাখিল করা হবে ।