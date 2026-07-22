বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের দমনে পুলিশ কী করেছে, সব সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের দমনে পুলিশ কী করেছে, সব সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের
20 জুলাই সিজেপি'র সংসদ চলো অভিযানে হাজার হাজার পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল ৷ পুলিশ তাঁদের গতি রোধে কী করেছে, সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দিল আদালত ৷
By PTI
Published : July 22, 2026 at 6:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানোর সিসিটিভি ফুটেজ-সহ সব রকম ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট ৷ বুধবার প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চ বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের উপর পুলিশের আচরণ সংক্রান্ত সব তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে ৷
পাশাপাশি 20 জুলাইয়ের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে জবাব তলব করেছে ৷ এদিনই পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়ের করতে গেলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দেন ৷ এদিনই দিল্লি হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত দু'টি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷
এই দু'টি মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি পুলিশকে হলফনামা দিতে হবে ৷ পাল্টা মামলাকারী পক্ষও জবাবী হলফনামা দেবে চার সপ্তাহের মধ্যে ৷ আদালতের নির্দেশ, "মামলাকারী পক্ষও চার সপ্তাহের মধ্যে পাল্টা হলফনামা জমা দেবে ৷"
বেঞ্চ আরও বলে, "এর মধ্যে রিট পিটিশনে উল্লেখ করা ঘটনা সংক্রান্ত যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিয়োগ্রাফি সংরক্ষণের নির্দেশ দিচ্ছি আমরা ৷ দিল্লি পুলিশ বা ভারত সরকারের এসওপি অনুসারে সংরক্ষণ করতে হবে ৷" এই মামলার পরবর্তী শুনানি 11 সেপ্টেম্বর ৷
মামলাকারীদের তরফে প্রবীণ আইনজীবী এন হরিহরণ, বিকাশ সিং এবং গোপাল শঙ্করনারায়ণন সওয়াল করেন, বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের দমাতে পুলিশ বিশাল বাহিনী নামিয়েছিল ৷ এমনকী মহিলা ও শিশুরাও বাদ যায়নি ৷ প্রবীণ আইনজীবীরা আরও জানান, আন্দোলনকারীরা নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের আওতায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিলেন ৷ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু পাল্টা সওয়াল করেন, এই আবেদনগুলি সোশাল মিডিয়া পোস্টের ভিত্তিতে করা এবং এনিয়ে মামলা করা যায় না ৷