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সরকারকেও আইন মেনে চলতে হবে, নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করে আদালতের নিশানায় কেন্দ্র !

বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বেঞ্চ বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকারকেও আইন মেনে চলতে হবে। পাশাপাশি কার গাফিলতিতে পরিচয় প্রকাশ্য় এসেছে সেটাও জানাতে বলা হয়েছে ।

HIGH COURT REPRIMANDED CENTRAL
যৌন নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করায় হাইকোর্টের ভর্ৎসার মুখে কেন্দ্র (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 11:23 PM IST

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নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের জারি করা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ (POSH) হ্যান্ডবুকে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার এক মহিলার পরিচয় প্রকাশ করায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল দিল্লি হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বেঞ্চ বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকারকেও অবশ্যই আইন মেনে চলতে হবে। আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, কীভাবে হ্যান্ডবুকটিতে নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করা হল ?

বিচারপতি বলেন, "আপনারা এটা কীভাবে করতে পারেন ? আপনারা ভারত সরকার । আর আপনারা নিজেরাই এমন একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশ ও প্রচার করছেন যেখানে নির্যাতিতার নাম ছাপা হয়েছে ! এই সংক্রান্ত তথ্য আপনাদের সরকারি ওয়েবসাইটেও রয়েছে।" আদালত উল্লেখ করেছে, বিচারপতিরাও কোনও নির্যাতিতার নাম লেখেন না ৷ সেক্ষেত্রে নামের পরিবর্তে "X" শব্দ ব্যবহার করেন।

আদালত এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার জন্য দায়ী আধিকারিকদের নাম জানতে চেয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবীকে সেই তথ্য জেনে আদালতে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ POSH আইন যৌন নিপীড়নের শিকার নারী ও মেয়েদের পরিচয় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করে। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টেরও একাধিক রায় ও পর্যবেক্ষণ আছে । সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল । সে সময় এ সংক্রান্ত মামলায় কড়া অবস্থান নেয় শীর্ষ আদালত । স্পষ্ট জানায়, সোশাল মিডিয়া-সহল যেখানে যেখানে নির্যাতিতার নাম বা ছবি বা অন্য যে কোনও পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তা মুছে ফেলতে হবে ।

অন্যদিকে, দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এই মামলায় অভিযোগকারীর দায়ের করা একটি আবেদনের উপর এদিন শুনানি হচ্ছিল ৷ সেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছেন, নির্যাতনের বিষয়টি ইতিমধ্যেই নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ৷ একই সঙ্গে, হ্যান্ডবুক থেকে তাঁর নাম সরিয়ে ফেলার জন্য আদালত নির্দেশ দিক বলেও তিনি আবেদনে জানান ৷

আবেদনকারীর আইনজীবী জানান, ওই ঘটনা সম্পর্কিত শ্রম ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে মন্ত্রকের 'পশ' (POSH) হ্যান্ডবুকে উদাহরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । সেখানে নির্যাতিতার নামও প্রকাশ করা হয়েছে। শুনানির সময়, আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন, হ্যান্ডবুকটি ইন্টারনেটে সর্বত্র পাওয়া যায়। শুনানির সময়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষের আইনজীবী জানান, হ্যান্ডবুকটি শিক্ষামূলক উদ্দেশে 2015 সালের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল।

TAGGED:

HIGH COURT ON SEXUAL HARRASMENT
যৌন হয়রানির মহিলার পরিচয় প্রকাশ
যৌন নির্যাতন
HIGH COURT REPRIMANDED CENTRAL

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