বেসরকারি হাসপাতালে ওয়াংচুককে স্থানান্তরের আর্জি স্ত্রী'র, খারিজ দিল্লি হাইকোর্টে

বেসরকারি হাসপাতালে ওয়াংচুককে স্থানান্তরের আর্জি স্ত্রী'র, খারিজ দিল্লি হাইকোর্টে
সোনম ওয়াংচুককে সফদরজং হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ৷ কিন্তু, আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে ৷
By PTI
Published : July 19, 2026 at 6:10 PM IST
দিল্লি, 19 জুলাই: আদালতে স্বস্তি পেলেন না পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ শনিবার সকাল 7টা 30 মিনিট নাগাদ তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ ৷ সেখান থেকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো ৷ কিন্তু আদালত আপাতত এই আবেদন খারিজ করে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিয়েছে ৷ এই আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং দিল্লি পুলিশের জবাব চেয়ে নোটিশ দিয়েছে আদালত ৷
সফদরজং হাসপাতালে ওয়াংচুকের চিকিৎসায় কোনও হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি দিল্লি হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি মিনি পুষ্কর্ণ বলেন, "সোনম ওয়াংচুক যদি মনে করেন চিকিৎসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন ৷ আমি নির্দেশ দিচ্ছি না ৷" আগামী 24 জুলাই ফের এই মামলার শুনানি ৷
বিচারপতি মিনি পুষ্কর্ণের পর্যবেক্ষণ, সফদরজং হাসপাতালের চিকিৎসকরা অনশনকারী সমাজকর্মীর প্রতি সদা-সর্বদা নজর রেখেছে ৷ এটা বলা যায় না যে, তাঁর দৈহিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তি করা হচ্ছে ৷ যন্তর মন্তর থেকে অনশনরত ওয়াংচুককে যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা নয় ৷ বিচারপতি আরও জানান, ওয়াংচুকের স্ত্রী, তাঁর ভাই এবং তাঁর শ্যালককে সারাক্ষণ সমাজকর্মীর কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে ৷
এদিন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) চেতন শর্মা জানান, সফদরজং হাসপাতালের চিকিৎসকরা সব দিক দিয়ে সোনম ওয়াংচুকের খেয়াল রাখছেন ৷ এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ তখন আদালত জানায়, "চিকিৎসকরা সোনম ওয়াংচুকের চিকিৎসা করতে চাইলে সেক্ষেত্রে তিনি চাইলে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন ৷" ওয়াংচুকের তরফে আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, তাঁরা ওয়াংচুককে মেদান্তা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে চান ৷
গত জুন সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজির প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ শুরু করেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ গত 6 জুন এই বিক্ষোভ মঞ্চে যোগ দেন লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ পরে 28 জুন যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ মঞ্চে অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন তিনি ৷
ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, 20 দিনের অনশনে সাড়ে 9 কেজি ওজন কমে গিয়েছে ওয়াংচুকের ৷ তাঁর রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রার দিকে খেয়াল রাখছেন চিকিৎসকরা ৷ শনিবার সকালে 21 দিনের দিন পুলিশ জোর করে তাঁকে দিল্লির সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানে চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন তিনি ৷ সোশাল মিডিয়ায় দীপকের অভিযোগ, ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় গোলমাল বাধে ৷ সেই সময় প্রতিবাদীদের আটক করে পুলিশ ৷