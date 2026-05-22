মায়ের অস্ত্রোপচার, উমর খালিদের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল হাইকোর্ট

মায়ের অস্ত্রোপচার, উমর খালিদের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল হাইকোর্ট
কাকার পারলৌকিক অনুষ্ঠান এবং মায়ের অস্ত্রোপচারের জন্য জামিন চেয়েছিলেন উমর খালিদ ৷ হাইকোর্ট মাত্র তিনদিনের অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন তিনি ৷
Published : May 22, 2026 at 1:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 মে: তিনদিনের অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন কারাবন্দি সমাজকর্মী উমর খালিদ ৷ এর আগে দিল্লির একটি আদালত তাঁর 15 দিনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ তখন দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন জেএনইউ ছাত্রনেতা ৷ শুক্রবার বিচারপতি প্রতিভা সিংয়ের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ উমর খালিদকে তাঁর মায়ের অস্ত্রোপচারের জন্য 1 জুন থেকে 3 জুন পর্যন্ত তিন দিনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে ৷
সম্প্রতি উমরের কাকার মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁর কাকার মৃত্যুর পর 'চেহলাম' (40তম দিনের শোকসভা) এবং পাশাপাশি তাঁর মায়ের অস্ত্রোপচারে উপস্থিত থাকার জন্য 15 দিনের জামিনের আবেদন করেছিলেন উমর ৷ গত 19 মে দিল্লির একটি আদালত জানায়, তাঁর এই আবেদনের কারণ যুক্তিযুক্ত নয় ৷ তাই খালিদের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত ৷
নিম্ন আদালতে অন্তর্বর্তী জামিন খারিজ
এই আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত জানায়, উমর খালিদকে এর আগে একবার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই সময়ে তিনি জামিনের কোনও শর্ত লঙ্ঘন করেননি ৷ কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পরবর্তী প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হবে ৷ তাই আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সমীর বাজপেয়ী জেএনইউ নেতা খালিদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সাময়িক মুক্তির জন্য খালিদ যেসব কারণ দর্শিয়েছেন, তা যুক্তিসঙ্গত নয় ৷ 2020 সালের দিল্লি সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কঠোর ইউএপিএ-তে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে কারাবাসে রয়েছেন খালিদ ৷
রায়ে বিচারক জানান, "কাকার চেহলাম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তেমন জরুরি কিছু নয় ৷ আবেদনকারীর খুব কাছের কেউ হলে বিষয়টি অন্যরকম হত ৷ কাকার সঙ্গে সম্পর্ক যদি এতটাই কাছের হয়, তাহলে কাকার মৃত্যুর সময় আবেদনকারী জামিনের আবেদন জানাতে পারতেন ৷ এতদিন পরে কেন বলছেন ? তাই এক্ষেত্রে এই কারণটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে না আদালত ৷"
বিশেষ সরকারি আইনজীবী অনিরুদ্ধ মিশ্র আদালতকে জানান, উমর খালিদের পাঁচ বোন রয়েছেন এবং বাবাও আছেন ৷ অতএব, তাঁরা উমরের মায়ের অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে তাঁর দেখাশোনা করতে পারবেন ৷ তাছাড়া তাঁর মায়ের এই অস্ত্রোপচার তেমন জটিল কিছু নয় ৷ একটা সাধারণ অস্ত্রোপচার ৷ শরীরের একটি জায়গায় অ্যানাস্থেসিয়া করে অস্ত্রোপচার হবে ৷ তাই এক্ষেত্রে অভিযুক্তের মায়ের অস্ত্রোপচারের সময় উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজন নেই ৷
সরকারি আইনজীবীর এই জবাবের পর আদালত জানায়, খালিদ নিজেই বলেছেন যে তাঁর পাঁচ বোন ও বাবা আছেন ৷ তাঁরাই মায়ের যত্ন নিতে পারবেন ৷ আদালত আরও বলে, "সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, এই অস্ত্রোপচার অত্যন্ত সাধারণ ৷ একটি মাংসপিণ্ড বাদ দেওয়া হবে ৷ তাই এখানে প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারীর সাহায্যের কোনও দরকার নেই ৷"
উল্লেখ্য, 2020 সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী উমর খালিদের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন অ্য়াক্ট (ইউএপিএ)-তে মামলা দায়ের হয় ৷ এই সংঘর্ষের ঘটনায় 53 জনের মৃত্যু হয় এবং 700 জনেরও বেশি মানুষ আহত হন ৷ গবেষক ও মেধাবী হিসাবে পরিচিত উমর খালিদকে ওই বছরের 13 সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ এর দু'বছর পর 2022 সালের 24 মার্চ প্রথমবার তাঁর জামিন খারিজ করে দিল্লি হাইকোর্ট ৷ এরপর ক্রমাগত তাঁর একের পর এক জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে ৷