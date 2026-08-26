প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে তিনটি ঝুপড়ি, খালি করতে ছ'সপ্তাহ সময় দিল দিল্লি হাইকোর্ট

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে তিনটি ঝুপড়ি, খালি করতে ছ'সপ্তাহ সময় দিল দিল্লি হাইকোর্ট
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনের কাছে তিনটি ঝুপড়ি এলাকা খালি করার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট ৷ তবে, এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷
Published : August 26, 2026 at 5:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনের কাছে থাকা ঝুপড়ির বাসিন্দাদের এলাকা খালি করার নির্দেশ দিল আদালত ৷ মঙ্গলবার দিল্লি সরকারকে ভাই রাম ক্যাম্প, মসজিদ ক্যাম্প এবং ডিআইডি কলোনি- এই তিনটি ঝুপড়ি এলাকার বাসিন্দাদের সেখান থেকে সরিয়ে সাবদা ঘেবরা এলাকায় পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করতেও নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট ৷
প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চ পুনর্বাসনের ব্য়বস্থায় নজরদারির জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছে ৷ এই প্যানেলে নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, দিল্লি আরবান শেল্টার ইমপ্রুভমেন্ট বোর্ড (ডিইউএসআইবি), দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ), শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দফতরের ডিরেক্টরেট-এর উচ্চাধিকারিকরা থাকবেন ৷
বেঞ্চ জোর দিয়ে জানায়, এই তিনটি ঝুপড়ি এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসন যেন অর্থপূর্ণ হয় ৷ সংবিধানের 21 নম্বর ধারার আওতায় জীবনের অধিকার ৷ এই মৌলিক অধিকার নিয়ে তাঁরা যাতে সসম্মানে বেঁচে থাকতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে ৷
আদালত নির্দেশে জানিয়েছে, "আজ থেকে ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিআর ক্যাম্প, মসজিদ ক্যাম্প এবং ডিআইডি কলোনির ঝুপড়ি বস্তির বাসিন্দারা এলাকা খালি করে দেবেন ৷ এই সময়ের মধ্যে সাবদা ঘেবরা এলাকায় ডিইউএসআইবি কলোনিতে তাঁদের পুনর্বাসন ঠিক করে দিতে হবে ৷ এই সময়ের পর তাঁরা এলাকা খালি না-করলে উচ্ছেদ করা যাবে এবং প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে ৷" আদালত জমি ও উন্নয়ন অফিস (ল্যান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস, এলডিও)-কে অবিলম্বে এই নজরদারি কমিটি গঠন নিয়ে নোটিশ জারির নির্দেশ দিয়েছে ৷
এই তিনটি ঝুপড়ি এলাকার দিল্লির রেস ক্লাব ও জয়পুর পোলো গ্রাউন্ডের কাছে অবস্থিত ৷ কেন্দ্রীয় আবাস ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক 2025 সালের অক্টোবর এবং 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে এই ঝুপড়ির বাসিন্দাদের উৎখাতে নোটিশ জারি করেছিল ৷ মোদি সরকারের বক্তব্য, এই ঝুপড়িগুলি সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে ৷ এর ঠিক পাশেই বায়ুসেনার ঘাঁটি ৷ এই বেআইনি নির্মাণগুলি সরানোর উদ্দেশ্য প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী ও একইসঙ্গে সুরক্ষিত করা ৷
এই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে বাসিন্দারা দিল্লি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে আবেদন করেন ৷ 12 মে হাইকোর্টের বিচারপতি পুরুষেন্দ্র কৌরবের সিঙ্গল বেঞ্চ এই তিনটি ঝুপড়ি উচ্ছেদের অনুমতি দেয় ৷ তিনি দু'সপ্তাহের মধ্যে এলাকা খালি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে এই ঝুপড়িগুলিকে দখলদারি বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঝুপড়ির বাসিন্দারা দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় ৷
সেই মামলায় প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ছ'সপ্তাহ সময় দিয়েছে ৷ পাশাপাশি, ঝুপড়ির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷ ডিভিশন বেঞ্চ সরাসরি উচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেয়, যা 2015 সালের দিল্লি স্লাম রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিলোকেশন পলিসি'কে লঙ্ঘন করে ৷
আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, সাবদা ঘেবরায় বসবাসকারীদের জন্য স্কুল, বিদ্যুৎ, এলপিজি সংযোগ, বাসের পাস ও চিকিৎসাকেন্দ্রের মতো সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং 4 জুন আদালতের নির্দেশাবলী 'কঠোরভাবে' মেনে চলতে হবে ৷
হাইকোর্টের বক্তব্য, "4 জুনের আদেশে উল্লিখিত আবেদনকারীদের প্রতিশ্রুতি এবং আদালতের নির্দেশাবলী পুরোপুরি মেনে চলতে হবে ৷ এর উদ্দেশ্য 'ঝুপড়ি' বস্তির বাসিন্দাদের এমনভাবে পুনর্বাসন করা, যাতে তাঁরা মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারেন ৷" এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দিল্লির অবসরপ্রাপ্ত বিচারবিভাগীয় উচ্চাধিকারিক মনমোহন শর্মাকে নিয়োগ করেছে আদালত ৷