অনশনের 24তম দিন ! সোনমকে মেদান্তা হাসপাতালে স্থানান্তরে রাজি আদালত, আপত্তি নেই কেন্দ্রের
শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে এখনও অনশন করে চলেছেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ তাঁকে তাঁর পছন্দমতো হাসপাতালে স্থানান্তরে অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট ৷
By PTI
Published : July 21, 2026 at 3:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনশনরত পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে সফদরজং হাসপাতাল থেকে তাঁর পছন্দের মেদান্তা হাসপাতালে স্থানান্তরে মত দিল দিল্লি হাইকোর্ট ৷ মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ারের ডিভিশন বেঞ্চে সমাজকর্মীকে গুরুগ্রামের ওই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার আবেদন জানান ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও কোনও আপত্তি নেই বলে জানানো হয়েছে ৷
গত রবিবার বিচারপতি মিনি পুষ্কর্ণের বিশেষ বেঞ্চ গীতাঞ্জলির এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল ৷ তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাননি ৷ অবশ্য বিচারপতি বলেছিলেন, "সোনম ওয়াংচুক যদি মনে করেন চিকিৎসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন ৷ আমি নির্দেশ দিচ্ছি না ৷"
গত শনিবার অনশনের 21তম দিনে সকাল 7.40 মিনিট নাগাদ পুলিশ সোনম ওয়াংচুককে যন্তরমন্তরের বিক্ষোভ স্থল থেকে সফদরজং হাসপাতালে তুলে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু সেখানে কোনও ইন্ট্রাভেনাস ওষুধ বা ওরাল ওষুধ নিতে চাননি তিনি ৷ স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁকে জিজ্ঞেস না-করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেন ওয়াংচুকের কোনও চিকিৎসা না করে এবং পরে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷
এদিন দিল্লি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে ফের আবেদন জানান গীতাঞ্জলি ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ওয়াংচুককে মেদান্তা হাসপাতালে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের কোনও আপত্তি নেই ৷ এরই সঙ্গে তিনি এও জানান, সমাজকর্মী যেন চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত হাসপাতাল থেকে ছুটি না-চান ৷ তুষার মেহতা বলেন, "মেদান্তা একটি বিখ্যাত হাসপাতাল ৷ তিনি (সোনম ওয়াংচুক) যদি মেদান্তায় যেতে চান, তাহলে সরকারের কোনও আপত্তি নেই ৷"
শুনানি চলাকালীন ডিভিশন বেঞ্চ এইমস-এর চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ এইমস হাসপাতালে চিকিৎসকরা সফদরজং হাসপাতালে ওয়াংচুকের চিকিৎসা করছেন ৷ পাশাপাশি সমাজকর্মীর নিজের চিকিৎসকও সেখানে রয়েছেন ৷ দুই পক্ষই একমত যে, অনশনরত পরিবেশকর্মী সোনমের এখন চিকিৎসকদের নজরদারিতে থাকা প্রয়োজন ৷
এদিকে, দেশের প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালের রেসিডেন্ট ডক্টর্সদের প্রতিষ্ঠানগুলির একাংশ সোনম ওয়াংচুকের অনশন নিয়ে সরব হয়েছে ৷ তারা সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কারের দাবি তুলেছে ৷ পাশাপাশি সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে যন্তরমন্তরের বিক্ষোভ স্থল থেকে সফদরজং হাসপাতালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও তুলেছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা ৷ যন্তরমন্তরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করছিলেন ওয়াংচুক ও তাঁর সমর্থকরা ৷ তাঁদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা করেছে চিকিৎসকদের সংগঠনগুলি ৷