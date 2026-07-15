18 দিনে সোনম ওয়াংচুকের অনশন, কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল দিল্লি হাইকোর্ট

18 দিনে সোনম ওয়াংচুকের অনশন, কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল দিল্লি হাইকোর্ট
সিজেপি পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবি জানিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আলোচনার পথ এড়িয়ে চলার অভিযোগ এনেছে ।
Published : July 15, 2026 at 5:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 জুলাই: অষ্টাদশ দিনে পড়ল সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের অনির্দিষ্টকালের অনশন ৷ সময় যত এগোচ্ছে, ততই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে ৷ এই নিয়ে বুধবার উদ্বেগপ্রকাশ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট ৷ কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি সরকারকেও এই বিষয়ে নোটিশ দিয়েছে আদালত ৷
এদিকে এদিনই 26তম দিনে পড়ল দিল্লির যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিবাদ কর্মসূচি ৷ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ও অনিময়ের অভিযোগে এই কর্মসূচি চালাচ্ছে সিজেপি ৷ আন্দোলনকারীরা দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জবাবদিহি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলেছেন ৷
সিজেপির আন্দোলনস্থলেই 18 দিন আগে অনশনে বসেন সোনম ওয়াংচুক ৷ সোনমের স্বাস্থ্য় নিয়ে আয়োজকদের দাবি, অনশন চলাকালীন ওয়াংচুকের ওজন সাড়ে আট কেজিরও বেশি কমে গিয়েছে ৷ তাঁর অনশন ভাঙানো নিয়েই দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলাতেই এদিন কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে নোটিশ দিয়েছে আদালত ৷
অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের আবেদন জানিয়েছেন ৷ তিনি সোনম ওয়াংচুক ও সরকারকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ সিজেপি-র অভিযোগ, ওয়াংচুক বারবার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা শুরু করেনি ।
দিল্লি হাইকোর্ট নোটিশ ইস্যু করেছে
ওয়াংচুকের অনশন তুলতে হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ সেই আবেদনে উল্লেখ করা হয়, 18 দিনের অনশনের সময় ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবনতি ঘটছে ৷ তিনি ইতিমধ্যে সাড়ে আট কেজিরও বেশি ওজন হারিয়েছেন । অনশন চলতে থাকলে তাঁর জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে ৷ তাঁর কোনও ক্ষতি হলে তা সমগ্র দেশ ও বিশ্বের জন্য লজ্জার বিষয় হবে ।
বুধবার দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷ আইনজীবী রাকেশ কুমার সাইনি আদালতের কাছে আবেদন করেন, ওয়াংচুককে হাসপাতালে পাঠানো হোক ৷ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক ৷ প্রয়োজনে জোর করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হোক ৷
শুনানি চলাকালীন রাকেশ সাইনি উল্লেখ করেন, একজন মানবাধিকার কর্মী তাঁর গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ করার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে সমগ্র জাতির সামনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত । এর পর বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত কেন্দ্রীয় সরকার ও দিল্লি সরকারকে এই বিষয়ে নোটিশ জারি করে ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার শুনানিতে জবাব দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
সরকারের বিরুদ্ধে আলোচনার পথ এড়ানোর অভিযোগ
সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে জানিয়েছেন, তাঁদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবেই চলছে ৷ অথচ আলোচনার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সরকার কোনও সাড়া দেয়নি । তিনি বলেন, ‘‘যখন একজন সমাজকর্মী পড়ুয়াদের স্বার্থে নিজের জীবন বাজি রেখে শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন, তখন সরকারের নীরবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক । এটি কেবল একজন ব্যক্তির অনশন নয়, এটি সারা দেশের পড়ুয়াদের কণ্ঠস্বর ।’’
সিজেপি-র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অনশন শুরুর পর থেকে সোনম ওয়াংচুকের পেশির ক্ষয় হয়েছে ৷ তিনি তীব্র যন্ত্রণায় ভুগছেন ৷ তা সত্ত্বেও সরকার আলোচনা শুরু না-করা পর্যন্ত তিনি অনশন ভাঙতে রাজি নন ৷
অন্যদিকে আন্দোলন সম্বন্ধে সিজেপি-র মত, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বারবার অনিয়মের ঘটনা লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার আস্থা ভেঙে দিয়েছে এবং তাদের ভবিষ্যৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে । তাই এই আন্দোলন কেবল শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ বরং এর লক্ষ্য হল পরীক্ষা ব্যবস্থায় সামগ্রিক সংস্কার নিশ্চিত করা ।
এদিন যন্তরমন্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আরও একবার সরব হন বিক্ষোভকারীরা ৷ শিক্ষার্থী, যুব সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সংহতি জানাতে সিজেপি-র বিক্ষোভস্থলে হাজির হন ।
এদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে, সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস 'আজাদ সমাজ পার্টি (কাশীরাম)'-র নাগিনা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ বুধবার আজাদও যেতে পারেন যন্তরমন্তরে ৷
সিজেপি-র তরফে আগামী 20 জুলাই সংসদ ভবন পর্যন্ত একটি পদযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ৷ তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সরকার আলোচনায় না-বসা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে এবং সোনম ওয়াংচুকও আন্দোলন চালিয়ে যাবেন ৷ তাদের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে জবাবদিহি চাইছেন না ৷ সিজেপি-র অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী যখন পরীক্ষার সংস্কার ও ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই মূল বিষয়গুলো থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ।
ওয়াংচুকের কাছে শশী থারুরের আবেদন
এদিকে, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ওয়াংচুককে তাঁর অনির্দিষ্টকালের অনশন প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন । শশী থারুর বলেন, ‘‘সোমবার থেকে সংসদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হতে চলেছে ৷ ফলে আমাদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মঞ্চে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো তুলে ধরার সুযোগ আমরা পাব । সমস্যার সমাধান সেখানেই হওয়া উচিত, আমরণ অনশনের মাধ্যমে নয় । দয়া করে আমার অনুরোধ বিবেচনা করুন ।"