টেলিগ্রামে বহাল নিষেধাজ্ঞা, NEET পরীক্ষার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে খারিজ সংস্থার আবেদন
শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্ট টেলিগ্রামের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে করা একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।
By PTI
Published : June 19, 2026 at 12:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 জুন: নিট (NEET) পরীক্ষা ফের না হওয়া পর্যন্ত দেশে টেলিগ্রাম ব্লক থাকবে। শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্ট টেলিগ্রামের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে করা একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি তেজস কারিয়া বলেন, "তথ্যপ্রযুক্তি আইনের 69এ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে।"
আদালত বলেছে, "আদালতের পর্যালোচনা কমিটিও এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তটি খতিয়ে দেখেছে। সরকার সম্পূর্ণ বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছে ৷ এতে তাড়াহুড়ো বা অবহেলার কোনও চিহ্ন নেই।"
নিট (NEET) পরীক্ষা ফের হওয়ার আগে, গত 16 জুন কেন্দ্রীয় সরকার 22 জুন পর্যন্ত টেলিগ্রামকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে টেলিগ্রাম দিল্লি হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে। বৃহস্পতিবার শুনানি শেষ হয়েছে এবং আদালত তার সিদ্ধান্ত সংরক্ষিত রেখেছে।
বৃহস্পতিবার সরকার আদালতে যুক্তি দিয়েছে যে, পরীক্ষা ফের হওয়ার আগে টেলিগ্রামের অপব্যবহারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আদালত প্রশ্ন তুলেছে, মাত্র কয়েকজন প্রার্থীর কারণে কীভাবে 15 কোটি টেলিগ্রাম ব্যবহারকারীর অধিকার খর্ব করা যেতে পারে।
সলিটর জেনারেল তুষার মেহতার বক্তব্য, টেলিগ্রামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে 40টি বট তৈরি করা যায়, যেখানে হোয়াটসঅ্যাপে প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য একটি করে বট থাকে। সাইবার অপরাধ, প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিশু পর্নোগ্রাফি, সন্ত্রাসবাদের প্রচার এবং আর্থিক জালিয়াতির জন্য টেলিগ্রাম ব্যবহার করা হচ্ছে।
আইনজীবী ধ্রুব মেহতা টেলিগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আদালতকে বলেন, "আমরা সবাই জানি কী ঘটেছে। অনেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো, শুধু ওই একটি ঘটনা ঠেকানোর জন্য পুরো প্ল্যাটফর্মটি কি ব্লক করা যায়?"
টেলিগ্রাম জানিয়েছে, 9 জুন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ইউআরএলগুলি পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা নিষিদ্ধ কন্টেন্টগুলি সরিয়ে ফেলেছে। তারা আরও দাবি করেছে যে, লঙ্ঘন শনাক্ত করতে এআই, মেশিন লার্নিং টুল এবং ম্যানুয়াল মডারেশন ব্যবহার করে তারা অবৈধ NEET কন্টেন্টের 900টিরও বেশি লিঙ্ক সরিয়ে দিয়েছে।