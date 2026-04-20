বিচারব্যবস্থার কাজ নেতা ঠিক করে দেবেন না ! কেজরির আবেদন খারিজ করে মামলা ছাড়তে অস্বীকার বিচারপতির
আবেদনকারীকে আশ্বাস দিয়ে বিচারপতি শর্মা জানান, তাঁকে এই মামলা থেকে সরে যেতে অনুরোধ করা হয়েছিল এটার দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই বিচার করবেন ৷
By PTI
Published : April 20, 2026 at 9:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 এপ্রিল: তিনি বিজেপি-আরএসএসের আদর্শের প্রতি দুর্বল ৷ তাঁর এজলাসে সুবিচার হবে না ৷ এই দাবিকে সামনে রেখে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতিকে আবগারি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা ছাড়তে অনুরোধ করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রীর সেই অনুরোধ খারিজ করে দিলেন বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা ৷
তাঁর স্পষ্ট কথা বিচারপতিকে আক্রমণ করা পারে বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা ৷ আদালতের মতো প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হবে সেটা কোনও নেতা ঠিক করে দিতে পারেন না ৷ নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া একজন বিচারপতির বিচার কোনও আবেদনকারী করতে পারেন না ৷ তাঁর অমূলক আশঙ্কাকে প্রাধান্য দেওয়া বিচার ব্যবস্থার কাজ হতে পারে না ৷ কেজরিওয়াল অসম্পূর্ণ তথ্য এবং পূর্বানুমানকে ভিত্তি করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলেও মনে করেন বিচারপতি শর্মা ৷ একটি অংশে বিচারপতি বলেন, "আমার এজলাস বিচার ব্যবস্থার পক্ষ নিয়ে লড়াই করবে ৷ মামলা আমি ছাড়ব না ৷" আবেদনকারীকে আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, তাঁকে এই মামলা থেকে সরে যেতে অনুরোধ করা হয়েছিল এটার দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই বিচার করবেন ৷
দিল্লির আবগারি দুর্নীতির তদন্তে গ্রেফতার হন কেজরি থেকে শুরু করে আম আদমি পার্টির একাধিক নেতা ৷ তালিকায় ছিলেন কেজরি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী মণিশ সিসোদিয়াও ৷ দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন ৷ সম্প্রতি দিল্লির একটি আদালত তাঁদের মামলা থেকে অব্যহতি দেয় ৷ তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের কয়েকজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরুর কথাও বলে ৷ রায়ের বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার এজলাসে মামলা করে সিবিআই ৷ নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করেন বিচারপতি ৷ তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল, নিম্ন আদালতের রায়ের কয়েকটি ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আছে ৷ সেগুলি নিয়ে বিচার হওয়া দরকার ৷
এরপর সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে কেজরিওয়াল বিচারপতি শর্মাকে মামলা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন ৷ মোট দশটি বিষয় তিনি আদালতকে জানান ৷ তার মধ্য়ে একটি পয়েন্ট ছিল বিচারপতির মতাদর্শগত অবস্থান নিয়ে ৷ অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ নামের একটি সংস্থার অনুষ্ঠানে বিচারপতি শর্মা চারবার গিয়েছেন বলে কেজরির দাবি ৷ এই সংস্থা বিজেপি-আরএসএসের ঘনিষ্ঠ ৷ এখানেই কেজরির আশঙ্কা তিনি সুবিচার পাবেন না ৷ কারণ, রাজনৈতিকভাবে তিনি বিজেপি-আরএসএসের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন ৷
এই পর্বে বিচারপতি জানতে চান, এই চারটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তিনি রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত কোনও মন্তব্য করেছিলেন কি না ৷ কেজরি জানান, তাঁর উপস্থিতিই সুশাসন নিয়ে শঙ্কা তৈরি করতে যথেষ্ট ৷ নিজের আবদনের একটি অংশে আপ প্রধান জানান, কোনও বিচারপতিকে মামলা ছাড়তে বলা মানেই তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা তাঁকে অপমান করাও নয় ৷ ভারতীয় আইন ব্যবস্থা বিচারপ্রার্থীকে এই অধিকার দিয়েছে যে তিনি যদি আশঙ্কা করেন সুবিচার পাবেন না তাহলে বিচারপতিকে মামলা ছাড়ার অনুরোধ করা যেতেই পারে ৷ তবে তাঁর কোনও যুক্তিকেই মান্যতা দিলেন না দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কারও অমূলক আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি মামলা ছাড়বেন না ৷