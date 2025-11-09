মিরাকেল! অঙ্গদানের জন্য মৃতদেহে রক্ত চলাচল করলেন এশিয়ার প্রথম চিকিৎসক

মিরাকেল! অঙ্গদানের জন্য মৃতদেহে রক্ত চলাচল করলেন এশিয়ার প্রথম চিকিৎসক
এশিয়ায় এই প্রথম মৃত্যুর পর দেহের শরীরে রক্ত সঞ্চালন পুনরায় শুরু করলেন চিকিৎসক ৷ অঙ্গ সংরক্ষণের জন্য এই মিরাকেল করে দেখালেন দেশের চিকিৎসক ৷
Published : November 9, 2025 at 3:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: হৃদস্পন্দন থমকে যাওয়ায় মৃত্যুর পর দেহের সমস্ত রক্ত নীচের অংশে চলে যায় ৷ ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃতদেহে বন্ধ হয়ে যায় রক্তের চলাচল ৷ চিকিৎসা শাস্ত্রের স্বাভাবিক এই নিয়মে মিরাকেল ঘটালেন দিল্লির ডাক্তাররা ৷ এশিয়ায় এই প্রথম অঙ্গ সংরক্ষণের জন্য দেহের ময়নাতদন্তের পর ফের রোগীর শরীরে রক্ত সঞ্চালন শুরু করে তাক লাগিয়ে দিলেন এইচসিএমসিটি মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷
মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত 55 বছরের গীতা চাওলা দীর্ঘদিন ধরে শয্যাসায়ী ছিলেন ৷ শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে 5 নভেম্বর তাঁকে দ্বারকার এইচসিএমসিটি মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পর অঙ্গদান করবেন ৷ হাসপাতালে ভর্তির পর গীতার শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে ৷ মৃত্যু অনিবার্য বুঝতে পেরে লাইফ সাপোর্টে না-রাখার সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের সদস্যরা ৷ 6 নভেম্বর রাত 8টা 43 মিনিটে মৃত্যু হয় তাঁর ৷
গীতার শেষ ইচ্ছার মান রাখতে অঙ্গ সংরক্ষণের জন্য নরমোথারমিক রিজিওনাল পারফিউশন (এনআরপি) নামে একটি বিরল এবং জটিল চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পন্ন করেন হাসপাতালের বিশেষ মেডিক্যাল টিম ৷ এই পদ্ধতিতে এক্সট্রাকর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেটর (ইসিএমও) ব্যবহার করে তাঁর মৃত্যুর 5 মিনিট পরও চিকিৎসকরা গীতার বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন পুনরায় সফলভাবে শুরু করেন ৷
মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিনের চেয়ারম্যান ডাক্তার শ্রীকান্ত শ্রীনিবাসন বলেন, "চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন ঘটনা বিরল ৷ অঙ্গদানের জন্য অঙ্গ সংরক্ষণ করতে মৃত্যুর বেশ কয়েকমিনিট পর দেহে পুনরায় রক্ত সঞ্চালনের ঘটনা এশিয়ায় এই প্রথম ৷" তিনি আরও বলেন, "সাধারণত ব্রেন ডেথ রোগীদের ক্ষেত্রে দেশে অঙ্গদানের বিষয়টি প্রচলিত রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে রোগীর হৃদস্পন্দন সচল থাকে ৷ কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুতে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অঙ্গদান কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ৷ ফলে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ পরে মৃত্যু (DCD) দান করার ক্ষেত্রে, হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়, তাই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। NRP পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা নিরাপদে লিভার এবং কিডনটিকে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি ৷"
অঙ্গ সংরক্ষণের নিমেষের মধ্যে অঙ্গগুলিকে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় ন্যাশনাল অরগান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন (NOTTO)-এর তরফে ৷ ইনস্টিটিউট অফ লিভার অ্যান্ড বিলিয়ারি সায়েন্সে চিকিৎসাধীন 48 বছরের এক ব্যক্তির শরীরে প্রতিস্থাপিত হয় গীতার লিভার ৷ তাঁর দু'টি কিডনি প্রতিস্থাপিত করা হয় সাকেতের ম্যাক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 63 বছর এবং 58 বছরের দুই ব্যক্তির শরীরে ৷ এমনকী তাঁর কর্নিয়া এবং চামড়াও দান করা হয় দুই রোগীকে ৷