বায়ুর মান এখনও গুরুতর; দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগবে দিল্লি, সতর্কতা বিশেষজ্ঞদের

বায়ুর মান এখনও গুরুতর; দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগবে দিল্লি, সতর্কতা বিশেষজ্ঞদের
দিল্লির বাতাসে দিন দিন বাড়ছে দূষণের মাত্রা ৷ চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা দিয়েছেন ৷ সোমবার কেমন রয়েছে রাজধানীর বাতাসের মান ?
Published : November 10, 2025 at 10:06 AM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: বায়ুদূষণের সঙ্গে এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দিল্লি ৷ সোমবার সকালে রাজধানী এবং এর সংলগ্ন এনসিআর শহরগুলিতে ঘন ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে যায় ৷ সকাল 7টায় বায়ুমানের সূচক 372 ছিল ৷ যা 'গুরুতর' স্তর হিসেবে বিবেচিত ৷
শহরের বেশিরভাগ অংশে AQI মাত্রা 300 থেকে 400-এর মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে ৷ যা অত্যন্ত খারাপ থেকে গুরুতর মানের বাতাসের অবস্থা বোঝায় । পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি ৷ ফরিদাবাদে 312, গাজিয়াবাদে 318, গ্রেটার নয়ডাতে 325, গুরুগ্রামে 328 এবং নয়ডাতে 310 ৷ যা সবই 'অত্যন্ত খারাপ' থেকে 'গুরুতর' সীমার মধ্যে পড়ে ।
রবিবার, দিল্লি পুলিশ দিল্লিতে ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ এবং এই সমস্যা সমাধানে সরকারের অক্ষমতার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া গেটে বিক্ষোভের সময় জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) বেশ কয়েকজন ছাত্রকে আটক করেছিল । "দিল্লির নাগরিক" নামে এই বিক্ষোভে জেএনইউ ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সংখ্যক আধিকারিক এবং ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন, যারা দিল্লির অবনতিশীল বায়ু মানের সূচক (একিউআই) এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন ।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এই দূষিত বাতাসে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে শ্বাসকষ্ট, চোখের জ্বালা এবং দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস ও হৃদরোগের অবনতি হতে পারে । শহরজুড়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত থাকায় অনেক বাসিন্দা শ্বাসকষ্ট এবং চোখ ও গলায় জ্বালাপোড়ার কথা জানিয়েছেন ।
দিল্লি-এনসিআর-এও শীতের শুরুর দিকে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.3 ডিগ্রি কম, অন্যদিকে দিনের তাপমাত্রা 27-28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি । ভারতীয় আবহাওয়া অধিদফতর (আইএমডি) আকাশ পরিষ্কার থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে এবং 15-20 কিমি/ঘণ্টা বেগে ঠান্ডা বাতাস বইবে, যার ফলে সকাল এবং সন্ধ্যায় ভালোরকম ঠান্ডা অনুভূত হবে ।
আবহাওয়াবিদরা বায়ুর গুণগত মান খারাপ হওয়ার জন্য নিম্ন বাতাসের গতি, তাপমাত্রার হ্রাস এবং ক্রমবর্ধমান আর্দ্রতার সংমিশ্রণকে দায়ী করছেন ৷ যা দূষণকারী পদার্থগুলিকে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আটকে রাখে । প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোও বিষাক্ত ধোঁয়াশা তৈরি করছে ।
যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, নির্মাণ নিষেধাজ্ঞা এবং ধোঁয়া-বিরোধী বন্দুক ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণ রোধে কর্তৃপক্ষের বারবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, জাতীয় রাজধানী পরিষ্কার বাতাসের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নাগরিকদের, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের, বাইরের কাজকর্ম এড়িয়ে চলার এবং বাইরে বেরোনোর সময় N95 মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছেন । দিল্লি-এনসিআর যখন বছরভর বায়ু দূষণ সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে, তখন বাসিন্দারা শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁয়াশা থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে শক্তিশালী বাতাস বা বৃষ্টিপাতের আশা করছেন ।
কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (CAQM) আপাতত তৃতীয় ধাপের অধীনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে । রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লির দৈনিক গড় AQI সকালে "অত্যন্ত খারাপ" বিভাগের শীর্ষে থাকার পর, CAQM-এর গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (GRAP) সাব-কমিটি বায়ু মানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠক করে ।
প্যানেল অনুসারে, সকাল 10টায় দিল্লির ঘণ্টায় গড় AQI ছিল 391, কিন্তু বিকেল 4টেয় তা 370 এবং বিকেল 5টায় আরও 365-এ উন্নীত হয় । ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) এবং ভারতীয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া ইনস্টিটিউট (IITM) এর পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে যে, আগামী দিনগুলিতে সামগ্রিকভাবে বাতাসের মান "খুব খারাপ" বিভাগে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।
উন্নতির প্রবণতা এবং পূর্বাভাস বিবেচনা করে, উপ-কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বর্তমানে GRAP-এর পর্যায় 3 বিধিনিষেধ আরোপের কোনও প্রয়োজন নেই এবং পর্যায় 1 এবং 2 এর অধীনে চলমান ব্যবস্থাগুলি জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে অব্যাহত থাকবে ।
প্যানেল জানিয়েছে যে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনে বায়ু মানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে । GRAP পর্যায় 3-এ অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । পর্যায় 3-এর অধীনে স্কুলে স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসগুলিকে হাইব্রিড মোডে স্থানান্তর করতে হবে । অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের যেখানেই সুযোগ থাকুক না কেন অনলাইন শিক্ষা বেছে নেওয়ার বিকল্প রয়েছে । পর্যায় 3-এর অধীনে, দিল্লি এবং নিকটবর্তী NCR জেলাগুলিতে BS-III পেট্রোল এবং BS-IV ডিজেল গাড়ি (4-চাকার যানবাহন) ব্যবহার নিষিদ্ধ । প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবেন ।
শীতকালে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চল GRAP-এর অধীনে বিধিনিষেধ আরোপ করে ৷ যা বায়ুর গুণমানকে চারটি পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ করে -- পর্যায় I (খারাপ, AQI 201-300), পর্যায় II (খুব খারাপ, AQI 301-400), পর্যায় III (গুরুতর, AQI 401-450), এবং পর্যায় IV (গুরুতর প্লাস, AQI 450-এর উপরে)।