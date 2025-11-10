ETV Bharat / bharat

বায়ুর মান এখনও গুরুতর; দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগবে দিল্লি, সতর্কতা বিশেষজ্ঞদের

দিল্লির বাতাসে দিন দিন বাড়ছে দূষণের মাত্রা ৷ চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা দিয়েছেন ৷ সোমবার কেমন রয়েছে রাজধানীর বাতাসের মান ?

AIR QUALITY INDEX OF NEW DELHI
রবিবার নয়াদিল্লিতে বায়ুর মানের অবনতি নিয়ে বিক্ষোভের ছবি (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2025 at 10:06 AM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: বায়ুদূষণের সঙ্গে এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে দিল্লি ৷ সোমবার সকালে রাজধানী এবং এর সংলগ্ন এনসিআর শহরগুলিতে ঘন ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে যায় ৷ সকাল 7টায় বায়ুমানের সূচক 372 ছিল ৷ যা 'গুরুতর' স্তর হিসেবে বিবেচিত ৷

শহরের বেশিরভাগ অংশে AQI মাত্রা 300 থেকে 400-এর মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে ৷ যা অত্যন্ত খারাপ থেকে গুরুতর মানের বাতাসের অবস্থা বোঝায় । পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি ৷ ফরিদাবাদে 312, গাজিয়াবাদে 318, গ্রেটার নয়ডাতে 325, গুরুগ্রামে 328 এবং নয়ডাতে 310 ৷ যা সবই 'অত্যন্ত খারাপ' থেকে 'গুরুতর' সীমার মধ্যে পড়ে ।

DELHI AIR POLLUTION
দিল্লি দূষণ বৃদ্ধিতে বিক্ষোভে মাস্ক পরে পোস্টার হাতে রাস্তায় বিক্ষোভকারী (পিটিআই)

রবিবার, দিল্লি পুলিশ দিল্লিতে ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ এবং এই সমস্যা সমাধানে সরকারের অক্ষমতার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া গেটে বিক্ষোভের সময় জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) বেশ কয়েকজন ছাত্রকে আটক করেছিল । "দিল্লির নাগরিক" নামে এই বিক্ষোভে জেএনইউ ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সংখ্যক আধিকারিক এবং ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিয়েছিলেন, যারা দিল্লির অবনতিশীল বায়ু মানের সূচক (একিউআই) এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন ।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এই দূষিত বাতাসে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে শ্বাসকষ্ট, চোখের জ্বালা এবং দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস ও হৃদরোগের অবনতি হতে পারে । শহরজুড়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত থাকায় অনেক বাসিন্দা শ্বাসকষ্ট এবং চোখ ও গলায় জ্বালাপোড়ার কথা জানিয়েছেন ।

DELHI AIR POLLUTION
দিল্লি দূষণ বৃদ্ধিতে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ (পিটিআই)

দিল্লি-এনসিআর-এও শীতের শুরুর দিকে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.3 ডিগ্রি কম, অন্যদিকে দিনের তাপমাত্রা 27-28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি । ভারতীয় আবহাওয়া অধিদফতর (আইএমডি) আকাশ পরিষ্কার থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে এবং 15-20 কিমি/ঘণ্টা বেগে ঠান্ডা বাতাস বইবে, যার ফলে সকাল এবং সন্ধ্যায় ভালোরকম ঠান্ডা অনুভূত হবে ।

আবহাওয়াবিদরা বায়ুর গুণগত মান খারাপ হওয়ার জন্য নিম্ন বাতাসের গতি, তাপমাত্রার হ্রাস এবং ক্রমবর্ধমান আর্দ্রতার সংমিশ্রণকে দায়ী করছেন ৷ যা দূষণকারী পদার্থগুলিকে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আটকে রাখে । প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোও বিষাক্ত ধোঁয়াশা তৈরি করছে ।

যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, নির্মাণ নিষেধাজ্ঞা এবং ধোঁয়া-বিরোধী বন্দুক ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণ রোধে কর্তৃপক্ষের বারবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, জাতীয় রাজধানী পরিষ্কার বাতাসের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নাগরিকদের, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের, বাইরের কাজকর্ম এড়িয়ে চলার এবং বাইরে বেরোনোর ​​সময় N95 মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছেন । দিল্লি-এনসিআর যখন বছরভর বায়ু দূষণ সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে, তখন বাসিন্দারা শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁয়াশা থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে শক্তিশালী বাতাস বা বৃষ্টিপাতের আশা করছেন ।

DELHI AIR POLLUTION
ইন্ডিয়া গেটের সামনে দূষণের বিরুদ্ধে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ (পিটিআই)

কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (CAQM) আপাতত তৃতীয় ধাপের অধীনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে । রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লির দৈনিক গড় AQI সকালে "অত্যন্ত খারাপ" বিভাগের শীর্ষে থাকার পর, CAQM-এর গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (GRAP) সাব-কমিটি বায়ু মানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠক করে ।

প্যানেল অনুসারে, সকাল 10টায় দিল্লির ঘণ্টায় গড় AQI ছিল 391, কিন্তু বিকেল 4টেয় তা 370 এবং বিকেল 5টায় আরও 365-এ উন্নীত হয় । ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) এবং ভারতীয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া ইনস্টিটিউট (IITM) এর পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে যে, আগামী দিনগুলিতে সামগ্রিকভাবে বাতাসের মান "খুব খারাপ" বিভাগে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ।

উন্নতির প্রবণতা এবং পূর্বাভাস বিবেচনা করে, উপ-কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বর্তমানে GRAP-এর পর্যায় 3 বিধিনিষেধ আরোপের কোনও প্রয়োজন নেই এবং পর্যায় 1 এবং 2 এর অধীনে চলমান ব্যবস্থাগুলি জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে অব্যাহত থাকবে ।

DELHI AIR POLLUTION
দিল্লিতে দূষণ বৃদ্ধির প্রতিবাদ (পিটিআই)

প্যানেল জানিয়েছে যে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনে বায়ু মানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে । GRAP পর্যায় 3-এ অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে । পর্যায় 3-এর অধীনে স্কুলে স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসগুলিকে হাইব্রিড মোডে স্থানান্তর করতে হবে । অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের যেখানেই সুযোগ থাকুক না কেন অনলাইন শিক্ষা বেছে নেওয়ার বিকল্প রয়েছে । পর্যায় 3-এর অধীনে, দিল্লি এবং নিকটবর্তী NCR জেলাগুলিতে BS-III পেট্রোল এবং BS-IV ডিজেল গাড়ি (4-চাকার যানবাহন) ব্যবহার নিষিদ্ধ । প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবেন ।

শীতকালে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চল GRAP-এর অধীনে বিধিনিষেধ আরোপ করে ৷ যা বায়ুর গুণমানকে চারটি পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ করে -- পর্যায় I (খারাপ, AQI 201-300), পর্যায় II (খুব খারাপ, AQI 301-400), পর্যায় III (গুরুতর, AQI 401-450), এবং পর্যায় IV (গুরুতর প্লাস, AQI 450-এর উপরে)।

ETV Bharat Logo

