বায়ুদূষণ ঠেকাতে বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকবে রাজধানী, কৃত্রিম মেঘসঞ্চার করে নামানো হবে বৃষ্টি

দূষণ নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম মেঘসঞ্চার করে 29 অক্টোবর দিল্লিতে প্রথমবার ঘটানো হবে বৃষ্টি ৷ জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷

Delhi artificial rain
দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের পরীক্ষা সফল (ফাইল ছবি, আইএনএস)
PTI

October 24, 2025 at 2:28 PM IST

নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: প্রতি বছর শীতের শুরুতে বায়ুদূষণে নাভিশ্বাস ওঠে দিল্লিবাসীর ৷ দীপাবলির পর বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়তে থাকে ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ বায়ুদূষণ ঠেকাতে রাজধানীতে কৃত্রিম মেঘসঞ্চার করে বৃষ্টি নামানোর সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি সরকার ৷

কৃত্রিম মেঘসঞ্চার করে 29 অক্টোবর দিল্লিতে বৃষ্টি নামানো হবে ৷ বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৷ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে শহরে কৃত্রিম মেঘসঞ্চার করে দিল্লিতে প্রথমবার বৃষ্টিপাত ঘটনানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷

এক্স পোস্টে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জানান, বুরারি এলাকায় এই প্রকল্পের আওতায় একটি পরীক্ষা চালানো হয়েছিল । যা সফল হয়েছে ৷ তিনি লিখেছেন, "দিল্লিতে প্রথমবার কৃত্রিমভাবে মেঘসঞ্চার করে বৃষ্টিপাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ যা রাজধানীর বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হবে ।"

বৃহস্পতিবার বুরারি এলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছে বলেও জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর পোস্টে এও বলা হয়েছে, "আবহাওয়া বিভাগের মতে, 28, 29 এবং 30 অক্টোবর মেঘলা আবহাওয়া আশা করা হচ্ছে । যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে, তাহলে 29 অক্টোবর দিল্লি প্রথম কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের সাক্ষী থাকতে চলেছে ৷"

রেখা গুপ্তা বলেন, "এই উদ্যোগ কেবল প্রযুক্তিগতভাবে ঐতিহাসিক নয় বরং দিল্লিতে দূষণ মোকাবিলায় একটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিও বটে । সরকার এই উদ্ভাবনের মাধ্যমে রাজধানীর বায়ু পরিষ্কার এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করছে ৷" আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রায়ালের সময়, বিমান থেকে অল্প পরিমাণে সিলভার আয়োডাইড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড নির্গত করা হয়েছিল, যা কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা ছিল 20 শতাংশেরও কম । ক্লাউড সিডিং বা মেঘসঞ্চারের জন্য সাধারণত প্রায় 50 শতাংশ আর্দ্রতার প্রয়োজন হয় ৷

পরীক্ষামূলক কাজের রিপোর্টে আইআইটি-কানপুর জানিয়েছে, "এটি মেঘ সিডিংয়ের ক্ষমতা, সহনশীলতা, বীজ সিডিং সরঞ্জাম-সহ সব বিষয়গুলি একযোগে একটি পরীক্ষামূলক মিশন হিসাবে কাজ করেছে৷ কিন্তু কোনও বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়নি, কারণ মেঘের আচ্ছাদন ন্যূনতম ছিল এবং আর্দ্রতার পরিমাণ 15 শতাংশেরও কম ছিল ৷"

সময়মত প্রোজেক্টটি নিয়ে অনুমোদন দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা । তিনি বলেন, "আইআইটি কানপুর থেকে দিল্লির খেকরা, বুরারি, সাদাকপুর, ভোজপুর, আলিগড় হয়ে একটি পরীক্ষামূলকভাবে মেঘসঞ্চার করা হয়েছিল ।"

উল্লেখ্য, দিল্লি মন্ত্রিসভা 7 মে মোট 3.21 কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচটি ক্লাউড-সিডিং ট্রায়াল পরিচালনার প্রস্তাব অনুমোদন করে । সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লি সরকার আইআইটি কানপুরের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করে ৷

