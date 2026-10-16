তেরঙা যাত্রার আগে বন্ধ সেন্ট্রাল পার্ক, সিজেপি-র জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে
CJP Protest: আদালতের পর্যবেক্ষণ, "কেউ প্রতিবাদ করতে চায়, কেউ বাদাম বিক্রি করতে চায়, আবার কেউ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চায়। সবই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।"
Published : October 16, 2026 at 5:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র প্রস্তাবিত ‘লেহরা দো তেরঙা’ মিছিলের আগে নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নির্দেশে কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্ক বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি আবেদনের জরুরি শুনানির আর্জি শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। তবে শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।
আদালত মৌখিকভাবে মন্তব্য করে, "কেউ প্রতিবাদ করতে চায়, কেউ বাদাম বিক্রি করতে চায়, আবার কেউ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চায়। এই সব বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।" সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে ‘দেশপ্রেমিক’দের শুক্রবার দিল্লির বাণিজ্যিক কেন্দ্র কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে জাতীয় পতাকা নিয়ে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দলের সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে "তেরঙা পতাকা উত্তোলনের অপরাধে" কারাবন্দি করা হয়েছে।
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। তবে বেঞ্চ এই আবেদনের জরুরি শুনানির বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এনডিএমসি সেন্ট্রাল পার্ক বন্ধ করার নির্দেশ জারি করেছে, যার ফলে কার্যত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। বেঞ্চ মন্তব্য করে, "আমরা আশা করি সবার মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। ছোট দোকানদাররা এই দিনগুলোতে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। আমরা জানি, এর ফলে পুরো পরিবারগুলো কী ধরনের কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে।"
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী পর্যবেক্ষণে বলেন, "প্রতিবাদের অধিকার, বাদাম বিক্রির পরিকল্পনা এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলি—সবই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত।" বিচারপতি বাগচী বলেন, "কেউ প্রতিবাদ করতে চায়, কেউ বাদাম বিক্রি করতে চায়, আবার কেউ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চায়। এই সব বিষয়ই পরস্পর সম্পর্কিত।" বেঞ্চ আরও জানায় যে, পরিস্থিতির কারণে যদি ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়, তবে আদালত তার সাংবিধানিক এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। বিচারপতি বাগচী বলেন, "যদি ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়, তবে আমরা আমাদের সাংবিধানিক ক্ষমতার প্রয়োগ করব। যখন সেই পরিস্থিতি আসবে, তখন দেখা যাবে।"