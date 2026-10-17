আটক অভিজিৎকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ, ভোরে মুক্তি পেলেন নেহা
Delhi CJP Protest: শুক্রবার দিল্লির কনট প্লেসে ‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ প্রতিবাদ মিছিলের আগে তাঁদের দু’জনকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় আটক করা হয়েছিল ।
Published : October 17, 2026 at 8:42 AM IST
নয়াদিল্লি, 17 অক্টোবর: তেরঙা যাত্রার আগে আটক করা হয়েছিল 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ও অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা)-এর সভাপতি নেহা বোরাকে ৷ তার বেশ কয়েক ঘণ্টা পর আটক অভিজিৎকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ ৷ তবে শনিবার ভোরে নেহাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে । একথা জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷
শুক্রবার দিল্লির কনট প্লেসে ‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ প্রতিবাদ মিছিলের আগে তাঁদের দু’জনকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় (প্রিভেন্টিভ কাস্টডি) আটক করা হয়েছিল । দিল্লি পুলিশ আইন-এর 65 নম্বর ধারায় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর নেহা বোরাকে মুক্তি দেওয়া হয় । অন্যদিকে, অভিজিৎ দীপকে-র বিরুদ্ধে বিএনএসএস (BNSS)-এর 126/170 ধারায় পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাঁকে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হবে বলে দিল্লি পুলিশকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থাগুলি ৷
I have been released! @DelhiPolice release all detained protestors! Fighting for Democracy and the Constitution cannot be criminalised!— Neha (@neha_aisa) October 17, 2026
মুক্তির পর নেহা বলেন, দেশে আইন-শৃঙ্খলাকে নানাভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং "সাধারণ নাগরিকদের প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে যেন তাঁরা দুর্ধর্ষ অপরাধী ।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কোন আইন বা নিয়মে আটক ব্যক্তিদের সারা রাত হেফাজতে রাখা যায় ? আইনত, ব্যক্তিদের - বিশেষ করে নারীদের - সূর্যাস্তের আগেই মুক্তি দেওয়া উচিত, অথচ তা হচ্ছে না ।"
তিনি আরও বলেন, "পুলিশ আমার নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য জানতে চেয়েছিল । দীর্ঘ সময় ধরে তারা আমাকে কথা বলতে বা কোনও আইনি উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করতেও দেয়নি । আমাদের আইনজীবীরা 5-6 ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন ৷ শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হওয়ার পরই তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান ।"
#WATCH | Delhi: AISA National President Neha Bora says, "Law and order are being flouted in every possible way. Ordinary citizens are treated as if they were hardened criminals, a practice that has persisted in this country for a long time. The current movement has clearly exposed how people are being detained, whether during the day or in the evening, held in custody throughout the night, and only released the following morning or evening. Under what authority is this justified? By what law or order is it permissible to keep detainees held in custody all night long? Legally, individuals, especially women, ought to be released after sunset, yet this is not happening. Furthermore, there is a new narrative being pushed, one of chaos and anarchy. What kind of chaos and anarchy? The one you unleashed in Central Delhi? The people of Delhi cannot even breathe a sigh of relief; whichever route they take to get to work, they find it blocked. You are spreading chaos and anarchy across the nation. Please, spare the people of India. Impeach Gyanesh Kumar and halt SIR, so that the ordinary citizens of this country can breathe a sigh of relief, feel at ease, and have their voting rights ensured." She adds, "They (Police) demanded my name, address, and other details. For a long time, they wouldn't even let me speak or consult with a legal advisor (lawyer). Our lawyers spent 5–6 hours trying to reach me; it was only after we managed to call them that they were finally allowed to meet me. These are the kinds of things these people have been doing for a long time."— ANI (@ANI) October 17, 2026
শুক্রবার কনট প্লেসে যাওয়ার পথে মান্ডি হাউস থেকে নেহা বোরাকে এবং ঝাণ্ডেওয়ালান থেকে অভিজিৎ দীপকে-কে আটক করা হয়েছিল । গতকাল গভীর রাতে সিজেপি অভিযোগ করে যে, অভিজিৎ দীপকে-কে আটকের আট ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না । দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, কেন তাঁকে আটক করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর দল বা আইনজীবীদের কিছুই জানানো হয়নি । সিজেপি-র জাতীয় সংগঠন বিষয়ক দায়িত্বে থাকা অজিঙ্কা শিন্ডে জানান, দলের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় গিয়ে অভিজিৎ দীপকে-র বিষয়ে খোঁজ নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের জানানো হয় যে তিনি সেখানে নেই ।
শনিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় শিন্ডে বলেন, "অভিজিৎ দীপকেকে আটক করার পর আট ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে, অথচ এখনও আমরা জানি না তিনি কোথায় আছেন । তাঁকে কোনও আইনজীবী বা আমাদের দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না । ঠিক কী কারণে তাঁকে আটক করা হয়েছে, তা-ও আমরা জানতে পারিনি ।" তিনি আরও জানান, পুলিশ তাঁদের পরামর্শ দিয়েছে যে, দীপকেকে যে এলাকার অধীনে আটক করা হয়েছে, সেই এলাকার থানায় যোগাযোগ করতে । শিন্ডে বলেন, "আমাদের বলা হয়েছে যে, তারা কোনও তথ্য দিতে পারবে না । তারা পরামর্শ দিয়েছে, যে এলাকায় তাঁকে আটক করা হয়েছে, সেখানকার থানায় খোঁজ নিতে । তবে তারা নিশ্চিত করেছে যে, তিনি পার্লামেন্ট থানায় নেই ।"
#WATCH | Delhi: Ajinkya Shinde, national organisation in-charge of the Cockroach Janta Party (CJP), says, "We came to the Parliament Police Station. It has been more than eight hours since he (CJP founder Abhijeet Dipke) was detained, yet we still do not know his whereabouts. That is why we came to the Parliament Police Station to make inquiries. They are not letting him speak to either a lawyer or our team. We have been unable to ascertain the grounds for his detention. We came here to find out on what grounds he was detained. But we were told that they could not provide any information. They suggested that we inquire at the police station corresponding to the area where he was detained. They did confirm that he is not at the Parliament Police Station."— ANI (@ANI) October 16, 2026
আইসা (AISA)-র দাবি, আটকের পর নেহাকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত আরকে পুরম থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । তাদের অভিযোগ, মধ্যরাতের দিকে আইনজীবীরা আরকে পুরম থানায় পৌঁছালেও তাঁদের বোরার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি । সংগঠনটির আরও দাবি, তাঁকে কখন মুক্তি দেওয়া হবে সে বিষয়ে কিছু জানায়নি পুলিশ । এছাড়া, তিনি যে গত কয়েক দিন ধরে অসুস্থ, তা জানা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে প্রয়োজনীয় ওষুধও দিতে দেয়নি ৷
পুলিশের বক্তব্য, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে প্রায় 150 জনকে আটক করা হয়েছে । নিরাপত্তা কর্মীরা কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্ক এলাকা ঘিরে ফেলেছিলেন ৷ সেখানে র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF)-এর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছিল এবং ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন ছিল ।