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আটক অভিজিৎকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ, ভোরে মুক্তি পেলেন নেহা

Delhi CJP Protest: শুক্রবার দিল্লির কনট প্লেসে ‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ প্রতিবাদ মিছিলের আগে তাঁদের দু’জনকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় আটক করা হয়েছিল ।

Delhi CJP Protest
আটক অভিজিৎকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ, ভোরে মুক্তি পেলেন নেহা (চিত্র: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2026 at 8:42 AM IST

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নয়াদিল্লি, 17 অক্টোবর: তেরঙা যাত্রার আগে আটক করা হয়েছিল 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ও অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা)-এর সভাপতি নেহা বোরাকে ৷ তার বেশ কয়েক ঘণ্টা পর আটক অভিজিৎকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ ৷ তবে শনিবার ভোরে নেহাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে । একথা জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷

শুক্রবার দিল্লির কনট প্লেসে ‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ প্রতিবাদ মিছিলের আগে তাঁদের দু’জনকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় (প্রিভেন্টিভ কাস্টডি) আটক করা হয়েছিল । দিল্লি পুলিশ আইন-এর 65 নম্বর ধারায় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর নেহা বোরাকে মুক্তি দেওয়া হয় । অন্যদিকে, অভিজিৎ দীপকে-র বিরুদ্ধে বিএনএসএস (BNSS)-এর 126/170 ধারায় পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাঁকে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হবে বলে দিল্লি পুলিশকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থাগুলি ৷

মুক্তির পর নেহা বলেন, দেশে আইন-শৃঙ্খলাকে নানাভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং "সাধারণ নাগরিকদের প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে যেন তাঁরা দুর্ধর্ষ অপরাধী ।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "কোন আইন বা নিয়মে আটক ব্যক্তিদের সারা রাত হেফাজতে রাখা যায় ? আইনত, ব্যক্তিদের - বিশেষ করে নারীদের - সূর্যাস্তের আগেই মুক্তি দেওয়া উচিত, অথচ তা হচ্ছে না ।"

তিনি আরও বলেন, "পুলিশ আমার নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য জানতে চেয়েছিল । দীর্ঘ সময় ধরে তারা আমাকে কথা বলতে বা কোনও আইনি উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করতেও দেয়নি । আমাদের আইনজীবীরা 5-6 ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন ৷ শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হওয়ার পরই তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান ।"

শুক্রবার কনট প্লেসে যাওয়ার পথে মান্ডি হাউস থেকে নেহা বোরাকে এবং ঝাণ্ডেওয়ালান থেকে অভিজিৎ দীপকে-কে আটক করা হয়েছিল । গতকাল গভীর রাতে সিজেপি অভিযোগ করে যে, অভিজিৎ দীপকে-কে আটকের আট ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না । দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, কেন তাঁকে আটক করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর দল বা আইনজীবীদের কিছুই জানানো হয়নি । সিজেপি-র জাতীয় সংগঠন বিষয়ক দায়িত্বে থাকা অজিঙ্কা শিন্ডে জানান, দলের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় গিয়ে অভিজিৎ দীপকে-র বিষয়ে খোঁজ নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের জানানো হয় যে তিনি সেখানে নেই ।

শনিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় শিন্ডে বলেন, "অভিজিৎ দীপকেকে আটক করার পর আট ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে, অথচ এখনও আমরা জানি না তিনি কোথায় আছেন । তাঁকে কোনও আইনজীবী বা আমাদের দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না । ঠিক কী কারণে তাঁকে আটক করা হয়েছে, তা-ও আমরা জানতে পারিনি ।" তিনি আরও জানান, পুলিশ তাঁদের পরামর্শ দিয়েছে যে, দীপকেকে যে এলাকার অধীনে আটক করা হয়েছে, সেই এলাকার থানায় যোগাযোগ করতে । শিন্ডে বলেন, "আমাদের বলা হয়েছে যে, তারা কোনও তথ্য দিতে পারবে না । তারা পরামর্শ দিয়েছে, যে এলাকায় তাঁকে আটক করা হয়েছে, সেখানকার থানায় খোঁজ নিতে । তবে তারা নিশ্চিত করেছে যে, তিনি পার্লামেন্ট থানায় নেই ।"

আইসা (AISA)-র দাবি, আটকের পর নেহাকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত আরকে পুরম থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । তাদের অভিযোগ, মধ্যরাতের দিকে আইনজীবীরা আরকে পুরম থানায় পৌঁছালেও তাঁদের বোরার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি । সংগঠনটির আরও দাবি, তাঁকে কখন মুক্তি দেওয়া হবে সে বিষয়ে কিছু জানায়নি পুলিশ । এছাড়া, তিনি যে গত কয়েক দিন ধরে অসুস্থ, তা জানা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে প্রয়োজনীয় ওষুধও দিতে দেয়নি ৷

পুলিশের বক্তব্য, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে প্রায় 150 জনকে আটক করা হয়েছে । নিরাপত্তা কর্মীরা কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্ক এলাকা ঘিরে ফেলেছিলেন ৷ সেখানে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF)-এর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছিল এবং ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন ছিল ।

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ABHIJEET DIPKE ARRESTED
NEHA BORA RELEASED
অভিজিৎ দীপকে
নেহা বোরা
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