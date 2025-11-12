ETV Bharat / bharat

লাল কেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় নিন্দা প্রস্তাব পাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার, প্রতিশ্রুতি কড়া পদক্ষেপের

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সন্ত্রাসবাদী হামলাকে 'কাপুরুষোচিত এবং নিন্দনীয়' বলে বর্ণনা করে জানিয়েছে ভারত সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রাখবে।

লাল কেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় নিন্দা প্রস্তাব পাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার (ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 10:41 PM IST

নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে অভিহিত করেছে। মন্ত্রিসভা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছে।

এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এই ঘটনা দেশের শান্তি ও ঐক্যের উপর আক্রমণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এই ঘটনায় মূল দোষী, তাদের সহযোগী এবং পৃষ্ঠপোষকদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার শূন্য-সহনশীলতা নীতি পুনর্ব্যক্ত করে বহাল রেখেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সন্ত্রাসবাদী হামলাকে 'কাপুরুষোচিত এবং নিন্দনীয়' বলে বর্ণনা করে জানিয়েছে, ভারত সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রাখবে। সরকার নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে সতর্ক থাকতে এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে এই ঘটনার তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিশ্বের অনেক দেশের সমর্থনের বার্তার প্রশংসা করেছে। বৈঠকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সংকটের সময়ে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত সংস্থাগুলিকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত সন্ত্রাসী, তাদের সহযোগী এবং পৃষ্ঠপোষকদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বস্ত করেছে যে জাতীয় নিরাপত্তা এবং নাগরিকদের সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি আজ সকালে তার ভুটান সফর থেকে ফিরে আসেন। এর পরে তিনি এলএনজেপি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে তিনি সমস্ত আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। এর পরেই তিনি এক্স-এ ছবি পোস্ট করেন এবং বলেন যে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সন্ধ্যা সাড়ে 5টার দিকে প্রধানমন্ত্রী সিসিএসের একটি সভা করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমকে কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে, "মন্ত্রিসভার সদস্যরা এই "জঘন্য সন্ত্রাসবাদী হামলা"-এ আক্রান্তদের সম্মান জানাতে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেছেন। এই জঘন্য ও কাপুরুষোচিত কাজের নিন্দা জানাই, যার ফলে নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। "এটি সন্ত্রাসবাদের সকল রূপ এবং প্রকাশের প্রতি শূন্য সহনশীলতার নীতির প্রতি ভারতের অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তার প্রতি সরকারের স্থায়ী অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সকল ভারতীয়ের জীবন ও কল্যাণ রক্ষার জন্য সরকারের দৃঢ় সংকল্পকে মন্ত্রিসভা পুনর্ব্যক্ত করেছে।"

