ফের নজরে আল-ফালাহ ! দিল্লি, ফরিদাবাদের 25টি জায়গায় অভিযান ইডি'র

ফের নজরে আল-ফালাহ ! দিল্লি, ফরিদাবাদের 25টি জায়গায় অভিযান ইডি'র
দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে নাম জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক চিকিৎসক ৷ এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত শুরু করল ইডি ৷
Published : November 18, 2025 at 11:54 AM IST
নয়াদিল্লি, 18 নভেম্বর: আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে এবার তদন্ত শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ৷ দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে নাম জড়িয়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত দিল্লি এবং ফরিদাবাদের মোট 25টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি ৷ সেই সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিরও তল্লাশি করা হয় ৷
সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত আইনে (পিএমএলএ) রুজু হওয়া মামলায় ইডি-এর এই অভিযান ৷ এদিন ভোর 5টে থেকে অভিযান শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ওখলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসেও এদিন অভিযান চালান তাঁরা ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ চলতি সপ্তাহের শুরুতে হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক আর্থিক বেনিয়মের তদন্তের জন্য মামলা দায়ের করে ইডি ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবারের অভিযান বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারির কোনও ঘটনা সামনে আসেনি ৷
দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনার আগে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ধারায় মামলা রুজু করা হয় ৷ লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত 15 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন অনেকে ৷ সূত্রের খবর, দিল্লির বিস্ফোরণে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে আর্থিক কোনও লেনদেন হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্যই এদিনের এই অভিযান ৷
গত 10 নভেম্বর লালকেল্লার সামনে সাদা রঙের হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে ৷ ঘটনার সময়ে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসেছিল কাশ্মীরি চিকিৎসক উমর নবি ৷ বিস্ফোরণে তারও মৃত্যু হয় ৷ ইতিমধ্যেই তার দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ৷ উল্লেখ্য, হরিয়ানার ফরিদাবাদ জেলার ধূজ এলাকায় অবস্থিত আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়টি ৷ এটি একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল ৷